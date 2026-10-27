Familiile cu venituri reduse și persoanele singure pot primi între 32 și 320 de lei lunar pentru încălzirea cu lemne în sezonul 2026-2027. Suma depinde de venitul luat în calcul, după eliminarea prestațiilor exceptate, iar acordarea banilor presupune și verificarea bunurilor deținute.

În cazul familiilor, limita este de 1.386 de lei net pe lună pentru fiecare membru; pentru cine locuiește singur, plafonul este de 2.053 de lei. Sprijinul poate fi cerut de pensionari, salariați și alte persoane cu venituri mici. Faptul că solicitantul lucrează nu îl exclude automat de la ajutor.

Venitul familiei se împarte după eliminarea sumelor exceptate

Calculul pornește de la veniturile nete aferente lunii dinaintea solicitării, potrivit Primăria Bunești. După aplicarea excluderilor legale, totalul familiei se împarte la numărul membrilor. Pentru încasările anuale sau periodice se determină media lunară corespunzătoare perioadei pentru care au fost acordate.

Un calcul orientativ pentru o familie cu patru membri: un total eligibil de 5.544 de lei net pe lună, împărțit la patru, se încadrează în plafonul pe persoană. Aprobarea rămâne condiționată de situația bunurilor și de celelalte cerințe legale.

O persoană care locuiește singură și are o pensie de 2.000 de lei se află sub limita de venit. La acest nivel, însă, ajutorul pentru lemne este cel minim, dacă sunt îndeplinite și restul condițiilor.

Indemnizația de handicap și cea de însoțitor au tratamente diferite

Potrivit Newsweek România, la stabilirea eligibilității nu se iau în calcul indemnizația lunară de handicap și bugetul personal complementar, drepturi prevăzute la articolul 58 din Legea nr. 448/2006. În schimb, indemnizația de însoțitor acordată potrivit articolului 42 alineatul (4) este inclusă în venit.

Tot venit al familiei este și salariul asistentului personal. Îngrijirea unui copil cu handicap grav nu împiedică automat obținerea ajutorului: contează încadrarea financiară a gospodăriei și îndeplinirea celorlalte condiții.

Anunțul Primăriei Bunești, din comuna Bunești, județul Vâlcea, indică următoarele categorii de sume exceptate pentru ajutorul de încălzire și suplimentul pentru energie:

Prestațiile sociale prevăzute de Legea nr. 448/2006, cu distincția dintre drepturile de handicap și indemnizația de însoțitor explicată mai sus.

Alocația copiilor, acordată potrivit Legii nr. 61/1993.

Bursele și sprijinul financiar rezervat exclusiv educației preșcolarilor, elevilor și studenților, prin programele ministerului de resort, ale instituțiilor publice sau private și ale organizațiilor neguvernamentale.

Câștigurile din munca ocazională de zilier, reglementată de Legea nr. 52/2011, precum și veniturile prestatorilor casnici obținute potrivit Legii nr. 111/2022.

Sumele pentru participarea membrilor apți de muncă ai familiei la programe legale de formare profesională, atunci când nu reprezintă salarii.

Tichetul social destinat participării copiilor din familii defavorizate la învățământul preșcolar, în baza Legii nr. 248/2015.

Despăgubirile și sprijinul financiar ocazional acordate pentru situații excepționale din bugetul de stat ori din bugete locale.

Ajutorul de încălzire și suplimentul energetic acordate conform Legii nr. 226/2021.

Indemnizațiile lunare pentru hrană reglementate de Legea nr. 584/2002, pentru persoanele infectate cu virusul imunodeficienței umane sau bolnave de sindromul imunodeficienței dobândite, și de Legea nr. 302/2018, privind tuberculoza.

Sprijinul provenit din bugetul de stat ori din fonduri nerambursabile, acordat în temeiul legii sau al programelor operaționale aprobate.

Sumele ocazionale primite de la persoane fizice sau juridice și ajutoarele de urgență finanțate din bugetul de stat ori din bugete locale.

Procentul compensat scade odată cu creșterea venitului

Legea nr. 226/2021 stabilește valori lunare de referință de minimum 250 de lei pentru gaze naturale, 500 de lei pentru electricitate și 320 de lei pentru combustibili solizi ori petrolieri. Aceste valori pot fi actualizate prin hotărâre a Guvernului. Procentul aferent venitului se aplică bazei de calcul corespunzătoare sistemului principal de încălzire.

Grila de compensare și sumele lunare pentru lemne sunt următoarele, în funcție de venitul net pe membru de familie sau al persoanei singure:

Până la 200 de lei: compensare de 100%, respectiv 320 de lei pentru lemne.

De la 200,01 la 320 de lei: compensare de 90%, respectiv 288 de lei pentru lemne.

De la 320,01 la 440 de lei: compensare de 80%, respectiv 256 de lei pentru lemne.

De la 440,01 la 560 de lei: compensare de 70%, respectiv 224 de lei pentru lemne.

De la 560,01 la 680 de lei: compensare de 60%, respectiv 192 de lei pentru lemne.

De la 680,01 la 920 de lei: compensare de 50%, respectiv 160 de lei pentru lemne.

De la 920,01 la 1.040 de lei: compensare de 40%, respectiv 128 de lei pentru lemne.

De la 1.040,01 la 1.160 de lei: compensare de 30%, respectiv 96 de lei pentru lemne.

De la 1.160,01 la 1.280 de lei: compensare de 20%, respectiv 64 de lei pentru lemne.

Peste 1.280 de lei, până la plafonul aplicabil familiei sau persoanei singure: compensare de 10%, respectiv 32 de lei pentru lemne.

Pentru gaze, ajutorul calculat se situează între 25 și 250 de lei pe lună; pentru încălzirea electrică, între 50 și 500 de lei. Compensarea integrală a valorii de referință nu permite depășirea consumului facturat.

La un venit mediu de 700 de lei pe membru de familie, procentul folosit în calculul orientativ este de 50%. În funcție de sistemul de încălzire, rezultă un ajutor de 160 de lei pentru lemne, 125 de lei pentru gaze sau 250 de lei pentru electricitate.

Plata pentru lemne poate acoperi întregul sezon într-o tranșă

Perioada obișnuită de acordare începe la 1 noiembrie 2026 și se încheie la 31 martie 2027. Pentru combustibili solizi sau petrolieri, dreptul se calculează lunar, dar suma pentru lunile eligibile se achită într-o singură tranșă, direct titularului.

Pentru toate cele cinci luni, beneficiarul nivelului maxim poate primi 1.600 de lei. Un drept lunar de 160 de lei înseamnă 800 de lei pentru sezonul complet, iar la nivelul minim totalul este de 160 de lei.

La Bunești, calendarul prevede achitarea ajutorului la începutul sezonului rece. Pentru luna decembrie 2026, plata a fost anunțată de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Dolj.

Locuința și bunurile sunt verificate separat de venit

Sprijinul este limitat la locuința de domiciliu sau de reședință și la un singur sistem principal de încălzire. Sunt eligibile termoficarea, gazele naturale, electricitatea și combustibilii solizi sau petrolieri, inclusiv lemnele, peleții și cărbunii.

În cazul mai multor familii sau persoane singure care împart același spațiu locativ, ajutorul se acordă pe numele titularului contractului ori convenției individuale cu furnizorul.

Pentru încălzirea electrică sunt vizați consumatorii vulnerabili fără altă formă de încălzire, precum și cei debranșați de la termoficare sau gaze din motive economice ori tehnologice, care au contracte valabile pentru furnizarea electricității.

Verificarea patrimoniului privește imobilele, terenurile, vehiculele, ambarcațiunile și conturile sau depozitele bancare, cu limitele și excepțiile legale. Încadrarea sub plafonul de venit nu înlocuiește această evaluare.

Anunțul local din Bunești include și reguli distincte pentru venitul minim de incluziune. Dacă un beneficiar închiriază, arendează sau concesionează un bun, acesta este luat în calcul la persoana ori familia care îl folosește. Pentru proprietar contează suma obținută din cedarea folosinței.

Tot pentru venitul minim de incluziune, deținerea unei cote dintr-un alt imobil, pe lângă locuința de domiciliu, nu împiedică beneficiul, indiferent de mărimea cotei, dacă bunul nu poate fi valorificat.

Ajutorul pentru încălzire nu se acordă persoanelor sau familiilor care primesc deja sprijin pentru aceeași cheltuială prin contractul de muncă ori prin legislația specifică unei ramuri economice.

Actele trebuie să dovedească situația familiei din cerere

Solicitarea începe cu formularul de cerere și declarația pe propria răspundere. Sunt înscrise componența gospodăriei, veniturile, bunurile și sistemul principal de încălzire. Pentru furnizarea prin rețea sunt necesare informațiile despre furnizor, codul de client și locul de consum; la termoficare se declară și numărul camerelor.

La Bunești, se cer copii ale actelor de identitate pentru solicitant și membrii familiei de peste 14 ani, iar pentru copiii de până la 14 ani, copii ale certificatelor de naștere.

Situația familială se dovedește, după caz, prin certificatul de căsătorie, hotărârea de divorț sau actul notarial. Dacă partenerii sunt despărțiți în fapt, declarația trebuie să precizeze și data plecării partenerului din locuință. Se adaugă, atunci când este cazul, certificatul de deces ori hotărârea judecătorească definitivă privind încredințarea copilului, adopția sau plasamentul familial.

Pentru salariu se solicită adeverință de venit net, cu valoarea bonurilor de masă sau mențiunea că acestea nu sunt primite. Celelalte venituri se justifică prin decizii de stabilire a drepturilor și indemnizațiilor, cupoane de pensie, documente pentru șomaj, alocații și subvenții agricole, precum și extras de cont bancar.

Veniturile din străinătate se dovedesc prin contract de muncă sau fluturaș de salariu. Titularul ori membrii familiei fără venituri sau cu încasări ocazionale depun, după caz, o declarație pe propria răspundere.

Documentele locative pot fi contractul de vânzare-cumpărare, inclusiv cel cu clauză de întreținere sau de habitație, contractul de închiriere, comodatul ori certificatul de moștenitor. Pentru comodat se anexează și copia actului de identitate al proprietarului.

Lista locală mai cuprinde adeverința de la Registrul Agricol și copiile certificatelor de înmatriculare pentru autoturisme, motociclete sau alte vehicule. Persoanele dependente prezintă certificatul de încadrare în grad de handicap.

Depunerea până la 20 noiembrie permite sprijin din prima lună

Pentru acordarea dreptului începând din noiembrie, solicitantul eligibil trebuie să înregistreze cererea cel târziu la 20 noiembrie 2026 inclusiv. În cursul sezonului, depunerea până în ziua de 20 permite acordarea din luna respectivă; după această zi, regula este începerea plății dreptului din luna următoare.

Astfel, o cerere înregistrată la 25 noiembrie poate aduce sprijin din decembrie, fără luna noiembrie. Există o excepție pentru beneficiarii ajutorului de incluziune al căror drept este stabilit chiar în luna solicitării: aceștia pot primi ajutorul de încălzire din aceeași lună, indiferent de ziua depunerii.

Data obișnuită prevăzută pentru depunerea cererilor înaintea sezonului este 15 octombrie, însă solicitările sunt acceptate și ulterior. La Bunești, formularele sunt disponibile din 15 octombrie 2026, iar înregistrarea documentelor la sediul primăriei a început la 20 octombrie 2026.

Cererea se depune la primăria competentă pentru locuință sau la serviciul de asistență socială care gestionează sprijinul. Depunerea poate fi individuală ori prin asociația de proprietari sau locatari. Formularele se obțin prin autoritatea locală și pot fi consultate și pe pagina agenției teritoriale pentru plăți și inspecție socială.

Transmiterea electronică este posibilă în localitățile care au organizat această procedură. Lista actelor și calendarul de primire se verifică la administrația competentă, iar dreptul este stabilit prin dispoziția primarului.

În sectoarele 1 și 5 din București, cererile au început să fie primite la 19 octombrie 2026. Potrivit Libertatea, în Sectorul 1, actele se depun și la sediul DGASPC de pe strada Mureș, nr. 18-24: de la 8:30 la 16:00, de luni până joi, și de la 8:30 la 13:30 vinerea. Este posibilă și depunerea electronică, prin ConectX sau la adresele oficiale de e-mail anunțate.

Suplimentul energetic se poate solicita și fără ajutorul sezonier

Suplimentul acoperă o parte din cheltuielile cu energia pentru iluminat, gătit și apă caldă. Se acordă lunar pe durata anului, inclusiv vara, în aceleași limite de venit și cu verificarea bunurilor. Poate fi cerut separat sau odată cu ajutorul de încălzire; pentru ambele beneficii se completează un singur formular de cerere și declarație.

Pentru electricitate, suplimentul este de 30 de lei lunar. Pentru gaze și pentru energia termică sunt prevăzuți câte 10 lei, iar pentru combustibili solizi sau petrolieri, 20 de lei.

Sumele se pot cumula după sursele folosite în locuință. De exemplu, electricitatea și gazele dau un sprijin calculat de 40 de lei lunar. Dacă electricitatea este singura sursă energetică utilizată, se aplică nivelul special de 70 de lei pe lună.

Pentru lemne, suplimentul ajunge la 240 de lei în 12 luni, cu condiția păstrării dreptului pe întreaga perioadă, iar banii sunt virați direct titularului. Pentru electricitate, gaze și termoficare, plata ajunge la furnizor, fără să depășească factura aferentă fiecărei surse.

Calendarul din Bunești prevede plata lunară a acestui beneficiu pentru perioada noiembrie 2026-octombrie 2027.

Schimbările de venit trebuie declarate în cinci zile

După aprobare, titularul are obligația să anunțe orice schimbare a veniturilor sau a componenței familiei în termen de cinci zile de la producerea ei. Actualizarea se face printr-o nouă declarație pe propria răspundere.