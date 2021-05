Tendinte si idei pentru amenajarea birourilor de firma

Te-ai gandit vreodata ca o treime din viata ti-o petreci la birou? In timp ce te afli la munca, te astepti sa fii productiv, creativ si social. Toate acestea pot influentate in bine sau in rau de designul spatiului in care te afli.

Nevoia psihologica pentru un spatiu de lucru placut se reflecta in tot ceea ce facem. Din acest motiv, este recomandat ca birourile de firma sa iasa din tiparele clasice, sobre si sa inceapa sa fie creative si nonconformiste.

Afla in continuare care sunt cele mai noi tendinte care trebuiesc luate in considerare pentru amenajarea birourilor de firma:

Accent pe natura: plantele si ferestrele sunt in prim plan

Lumina soarelui si plantele verzi sunt doua elemente importante pentru crearea unui spatiu de lucru aerisit, oxigenat si inspirational. Draperiile inchise la culoare trebuiesc inlocuite cu unele albe sau in culori vesele, iar plantele trebuie sa se regaseasca in toate incaperile, atat in birouri, cat si pe holuri sau la bucatarie. Simpla prezenta a naturii in spatiile inchise are un efect important asupra emotiilor si starilor sufletesti ale celor care muncesc in incinta.

Culoare, lumina, forma

Culorile au efecte diferite asupra modului in care ne desfasuram activitatea. Albastrul si verdele ajuta la dezvoltarea creativitatii, iar rosul ajuta la observarea detaliilor. Iluminatul este si el un factor important. Daca lumina naturala nu este suficienta, lampile pot completa atmosfera de lucru din birou astfel: lumina mai slaba promoveaza libertatea si stimuleaza creativitate, in timp ce lumina puternica ajuta la dezvoltarea gandirii analitice si evaluative. Amenajarea in forma de cerc si evitarea zonelor patrate va crea un spatiu primitor care poate declansa activitatea creierului. De asemenea, asezarea in cerc favorizeaza colaborarea si lucrul in echipa.

Mobilier si accesorii

Uneori, un birou are nevoie doar de cateva accesorii atragatoare pentru a fi un spatiu in care iti face placere sa lucrezi. O lampa cu o stralucire discreta pe masa de lucru, o lampa cu abajur colorat, un scaun in voga si o canapea confortabila vor forma o zona colorata, cu interes vizual. Poti gasi o mare varietate de canapele pe vivre.ro, precum si multe accesorii viu colorate care vor trezi la viata un birou plictisitor.

Pereti

In loc de albul steril, poti monta tapet sau poti alege o culoare vesela. Un galben pal, verde sau albastru vor adauga putina atmosfera camerei. Tablourile, picturile murale sau peisajele atragatoare vor oferi senzatia de aer liber sau rezumate colorate pentru o nota contemporana. Adaugarea de culoare spatiului este o modalitate rapida si usoara de a-ti inveseli ziua si de a-ti ridica energia daca treci prin momente tensionate la birou.

Intrarea atractiva

Intrarea este primul lucru pe care tu si colegii tai il veti vedea dimineata cand ajungeti la birou. Intrarea nu mai este considerata o zona conexa, care nu are legatura cu biroul. Din contra, ea este integrata cat mai bine, deoarece nu face decat sa transmita un mic preview despre ce se afla in spatele usii de la spatiul de lucru. Este important ca intreaga zona sa fie amenajata intr-un mod primitor, iar mobilierul si decoratiunile de aici sa induca o stare placuta pentru angajati, dar si pentru vizitatori.

Amenajarea de spatii comune

Oamenii doresc sa socializeze, asa ca timpul birourilor inchise in camere separate, despartite de usi inchise, a trecut. Deoarece majoritatea persoanelor din firma folosesc laptopuri, care permit o mobilitate extinsa, creeaza mai multe zone de lucru impreuna. Poti apela la montarea unor mese mari, birouri mai mici, canapele, mese de lucru in picioare precum si alte variante care ii vor incanta pe toti care lucreaza impreuna cu tine.