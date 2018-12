Ingrijirea pielii bebelusului. Sfaturi oferite de specialistii Nichiduta.ro

Fiecare parinte stie ca pielea bebelusului sau, in primele luni de viata, este mai delicata si mai subtire, nefiind complet formata. Studiile confirma acest lucru si completeaza ca grosimea pielii unui bebelus este cu 50% mai subtire decat cea a unui adult.

Prin urmare, pielea nu ii poate oferi acestuia protectie optima si constanta, cauzand adesea victima inrosirii si iritatiilor. Acestea pot dezvolta diverse alergii si chiar infectii.

In plus, incepand cu momentul nasterii corpul secreta o cantitate mai mica de sebum, ceea ce inseamna ca pielea micutului devine extrem de vulnerabila. Sunt des intalnite cazurile cand in saptamanile imediat dupa nastere copilul are pielea foarte uscata.

De asemenea, raportat la greutatea copilului, suprafata pielii acestuia este mai mare decat cea a unui adult. Asta inseamna ca pielea micutului va absorbi substantele care vin in contact cu ea in concentratie mai ridicata, iar posibilitatea aparitiei unor complicatii in urma utilizarii unor produse nepotrivite este mare.

Capacitatea pielii copilului de a lupta impotriva bacteriilor este redusa, de acest lucru fiind responsabila valoarea aciditatii pielii, cunoascuta sub denumirea de pH. Rolul acestuia este de a tine la distanta infectiile, actionand ca o protectie. Atunci cand sunt aplicate pe pielea unui bebelus cosmetice cu pH diferit de cel al pielii lui, pot aparea iritatii si desigur, mancarimi.

Chiar daca produsele pentru igiena copilului sunt obligatorii, acestea trebuie alese cu deosebita atentie.

Baita

Dincolo de faptul ca poate fi un prilej de distractie, baita este o etapa importanta, dedicata ingrijirii bebelusului. Apa in sine nu este indeajuns pentru a igieniza pielea, astfel ca trebuie sa apelezi la diverse cosmetice destinate acestui scop. Acestea sunt gandite special sa protejeze pielea delicata a micutului, de altfel extrem de predispusa la roseata si iritatii, indeosebi in primele luni de la nastere.

Schimbatul scutecului

Este o „operatiune” care are loc in mod frecvent si trebuie realizata corect. De fiecare daca cand se schimba scutecul, pielea nou-nascutului trebuie rasfatata cu produse cu actiune blanda. A se evita cosmeticele abrazive, aspre sau rugoase.

Produsele folosite trebuie sa previna aparitia iritatiilor ce ar putea fi cauzate de reziduurile organice. Pielea bebelusului se verifica cu atentie de fiecare data dupa ce zonele respective au fost curatate cu grija. In cazul in care observi o anumita roseata, aplica o crema care calmeaza si protejeaza zona genitala si funduletul. Cele care contin oxid de zinc si pantenol sunt recomandate in acest caz. Chiar si atunci cand pielea nu este iritata sau inrosita, poti aplica acest creme pentru preventie.

Pentru ca produsele de ingrijire sa isi faca „datoria” este important sa fie aplicate pe pielea perfect curata, fara urme de reziduuri. Acestea creeaza un strat fin de protectie, o bariera care impiedica contactul direct dintre piele si reziduuri. Aplicarea acestor produse pe pielea murdara vor avea efectul contrar, incurajand iritarea zonei genitale si a funduletului. Practic, vor facilita patrunderea in piele a riziduurilor organice.

Nu uita ca momentele dedicate ingrijirii pielii bebelusului reprezinta ocazia ideala sa interactionezi cu micutul tau. Mangaie-l, rasfata-l, maseaza-l delicat si nu uita sa aplici de fiecare data cremele si uleiurile potrivite.

Nichiduta.ro reprezinta locul de unde poti achizitiona cu incredere toate cele necesare igienei micutului tau. Poti cumpara de asemenea cateva prosoape pentru bebelus, cu modele specifice, realizate din materiale delicate, ideale pentru pielea fina a celui mic.