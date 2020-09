Un party fără egal cu baloanele cifre de la Smart Balon

În pandemie, aniversările și celebrările nu mai pot avea fastul de odinioară, dar pot deveni mai intime (chiar și cu distanțare) și mai speciale (chiar și cele de acasă). Cum așa? Un eventual sondaj ar declara baloanele cifre drept decorațiuni de impact pentru petrecerile de 1 an (tăierea moțului sau ruperea turtei), de 18 ani (majoratul), de 30 de ani (bornă importantă a tinereții) și pentru nunți sau botezuri.

Contează unde se pun baloanele cifre?

Nu contează unde se dă petrecerea. Este mai puțin important locația sau câți oameni participă la ea, Important e ca sărbătoritul/sărbătorita sau mirii să aibă decorul de vis. Apropo de nuntă – pentru nunți se găsesc baloane cu litere care alăturate formează BRIDE TO BE, BRIDE & GROOM, CASA DE PIATRA plus numele mirilor. Indiferent unde se desfășoară nunta, baloanele stau la dispoziția oricui pentru a oferi acea simbolistică atât de dorită astăzi, atât de necesară în contextul pandemiei, poate mai valoroasă ca niciodată.

Viața continuă și cu aceste restricții, preferințele anterioare rămânând în picioare – iată de ce baloanele de la Smart Balon sunt fie argintii, fie aurii, fie rose gold. Toate acestea sunt baloane folie, ca să poată fi umflate cu heliu sau cu aer în acele forme speciale de 1, 2, 3 sau forme bine conturate de A, B sau C, umflate doar cu aer.

Au efect cifrele alături de baloanele litere?

Nu s-au inventat încă baloanele care să formeze semnul „=”, așa că putem concluziona că un party în care elementul vizual predominant de decor este format din toate aceste baloane este o petrecere fără egal. Varianta câștigătoare, totuși, este aceea a utilizării de baloane cu cifre în combinații logice alături de cele cu litere.

„1” alături de „AN” și „18” alături de „ANA” comunică din start și cine (numele sărbătoritului/ sărbătoritei/ sărbătoriților), și ce (ocazia evenimentului), astfel încât în rețelele sociale orice selfie, orice fotografie va fi marcată din start cu însemnătatea clară a evenimentului.

Concret, cum pot fi obținute aceste baloane?

Cea mai simplă cale pentru a obține și folosi aceste baloane litere și cifre gonflabile este reprezentată de plasarea unei comenzi online. Se alege tipul de balon, balonul efectiv, culoarea dorită, cantitatea dorită și se avansează către plasarea efectivă a comenzii. Baloanele vor fi livrate la domiciliu – alături de accesoriile necesare, posibil o pompă de umflat baloane, dacă trebuie, apoi rafie șnur – pentru a lega baloanele între ele și pentru a agăța capetele sale.

De unde pot fi comandate baloane de calitate?

Acestea pot fi comandate pe un magazin online prietenos și care oferă articolele dorite în doi timpi și trei mișcări. Smart Balon este un magazin online de articole și accesorii de petrecere care prezintă în meniul din partea stângă baloane cu cifre și litere alături de alte baloane folie.