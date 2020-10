RE PAP by Simina Filat

RE PAP by Simina Filat

RE PAP fiind ‘’Un brand născut în pandemie’’*, Lansarea lui a fost sub forma unei expoziții cu circuit închis, într-un spatiu contemporan, AWE Works – Palatul Universul, în data de 21 octombrie 2020, având alături, ca partener, brandul Nespresso.

Numele brandului este cuvântul ‘’paper’’ inversat, cu accentul pe cele 2 litere ‘’RE’’,care evidențiază valoarea principală a acestui nou brand – Reciclarea materiei.

‘’Ideea unei colecții din hârtie reciclată a fost doar un pas natural pentru studioul meu, prin simplul fapt că în activitatea noastră de zi cu zi folosim hârtii și ambalaje, diferite cartoane menite să ajungă deseuri. De aceea am făcut un exercițiu și am strâns timp de o saptămană toată hârtia folosita, iar rezultatul a fost unul uluitor. Ideea de a gândi o colecție de produse din hârtie reciclată, o colecție total diferită față de tot ceea ce am creat până acum, a venit natural.’’

Simina Filat – Designer RE PAP

‘’Obiectele din hârtiei reciclată din colecția RE PAP pot fi găsite în magazinul nostru online, https://www.siminafilat.com/shop/repap-collection/, însă putem realiza și comenzi personalizate, individuale sau corporate. Putem modela hârtia într-o multitudine de forme și dimensiuni, putem adăuga pigmenți naturali pentru a obține aproape orice nuanță. Obiectele sunt si olfactive, folosind eșente naturale, lavandă, lemongrass, trandafir, cafea, vanilie sau măr cu scorțișoară. Datorită naturii procesului de producție, vor exista întotdeauna ușoare variații în dimensiune, greutate și culoare însă tocmai acest lucru conferă unicitate produselor noastre.’’

Roxana Socaciu – SiminaFilatDesign

RE PAP este o colecție de noi obiecte familiare, definind un acasă contemporan, realizată prin reciclare creativă de obiecte abandonate și resurse uzate. Pe lângă multitudinea de obiecte de home-deco, birotica, papetarie si accesorii de moda, sunt cateva obiecte cu totul particulare: o colectie de agende cubice realizate din hartie reciclată continand file olfactive pentru fiecare zi din an, sau genți eclectice din hârtie pigmentata combinate cu manere din tesaturi multicolore.

Reciclarea, upcycling-ul și politica de zero deșeuri este ceea definește studioul Simina Filat Design de ani de zile, transformând cu timpul aceste concepte în valorile principale ale brandului. Simina Filat Design este o marca care își dorește să facă diferența, și să inspire consumatorii, folosind aceste concepte ca o declarație de sustenabilitate, o afirmație scrisă cu majuscule pe toate creațiile semnate Simina Filat.

Link colecție RE PAP https://www.siminafilat.com/shop/repap-collection/?lang=ro