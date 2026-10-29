Profit.ro a relatat pe 29 octombrie 2026 că amenzile pentru bonurile fiscale fără cod QR ar urma să fie amânate cu încă un an. Măsura ar conta pentru firmele care folosesc case de marcat, deoarece aproximativ un milion de aparate trebuie adaptate, potrivit Ministerului Finanțelor, citat de Profit.ro.

Când riscă firmele amenzi

Ordonanța nr. 68/2025 suspendă sancțiunile până la 1 noiembrie 2026. Amânarea cu încă un an nu a fost, deocamdată, adoptată și publicată. Dacă legea nu se schimbă, sancțiunile ar putea fi aplicate din 2 noiembrie 2026, avertizează Camera Consultanților Fiscali. Amenda indicată de Cameră este între 2.000 și 4.000 de lei.

Suspendarea privește amenda, nu obligația de a tipări datele în codul QR. Regula introdusă în 2024 cere ca în cod să apară data și ora emiterii, numărul bonului și seria fiscală a casei de marcat. Firmele trebuie în continuare să emită bonuri fiscale.

De ce trebuie adaptate casele de marcat

În adresa trimisă Ministerului Finanțelor la 12 octombrie 2026, Camera Consultanților Fiscali arată că regulile tehnice nu au fost modificate pentru a preciza datele din cod, dimensiunea lui și locul în care se tipărește pe bon. Camera susține că niciun aparat aflat pe piață nu emite codul cu datele cerute. Potrivit Ministerului Finanțelor, mai trebuie modificate regulile tehnice, pregătite programele pentru aparate, testate modelele la ICI București și instalate programele de către tehnicienii de service.

Ce poate face firma până la clarificare

Firma verifică modelul și seria casei de marcat și contactează distribuitorul sau unitatea de service autorizată.

Cere în scris dacă aparatul are nevoie de o actualizare și păstrează răspunsul. Nu modifică aparatul pe baza unei soluții neoficiale.

După publicarea regulilor tehnice și avizarea modelului, face actualizarea prin service autorizat.

Dacă primește o amendă, firma poate cere ajutorul unui avocat sau consultant fiscal pentru a stabili cum o contestă.