Bugetul de pensii ar primi încă 3,47 miliarde lei de la bugetul de stat până la sfârșitul lui 2026. Suma apare în proiectul primei rectificări bugetare, anunțat de Ministerul Finanțelor pe 29 octombrie. Este un transfer suplimentar pentru plata pensiilor, nu o creștere a fiecărei pensii cu o sumă anume.

Pentru pensionari, proiectul nu schimbă valoarea pensiei din talon sau calendarul plăților. Ministerul nu indică nici o sumă separată pentru un ajutor de final de an destinat pensionarilor din sistemul public. Rectificarea nu era aprobată la data publicării proiectului.

Ce sume sunt prevăzute pentru pensii

Cele 3,47 miliarde lei ar merge din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale, pentru acoperirea plăților până la sfârșitul anului. Ministerul Afacerilor Interne ar primi separat 563 milioane lei pentru pensiile din decembrie 2026 plătite prin sistemul său. Cele două sume au destinații diferite și nu reprezintă bani noi încasați de fiecare pensionar.

Proiectul mai prevede 0,72 miliarde lei în plus pentru asistență socială. Această sumă nu este prezentată drept buget pentru un ajutor de decembrie acordat pensionarilor. Nu sunt stabilite prin această rectificare un cuantum individual, un prag de venit sau o dată de plată pentru un asemenea ajutor.

De unde vin banii

Ministerul Finanțelor a refăcut calculele după încasările și plățile din primele nouă luni ale anului. Veniturile estimate scad cu 4,7 miliarde lei, iar cheltuielile totale cu 1,2 miliarde lei. În interiorul bugetului, unele plăți primesc bani în plus, iar din proiectele cu fonduri externe care au avansat mai lent sunt retrase 5,24 miliarde lei prevăzute pentru acest an.

Diferența dintre veniturile și cheltuielile statului, numită deficit, ar crește cu 3,5 miliarde lei, la 130,3 miliarde lei. Ministerul menține ținta de 6,2% din valoarea economiei pentru întregul an. La sfârșitul primelor nouă luni din 2026, deficitul era de 3,81% din valoarea economiei, față de 5,31% în aceeași perioadă din 2025.

Primăriile au un termen pentru restanțe

Proiectul prevede și 2.808,4 milioane lei în plus pentru bugetele locale, dintre care 2.000 milioane lei pentru plata restanțelor. Mecanismul privește autorități locale, instituții finanțate de acestea, spitale locale și firmele implicate în plățile restante. Sunt necesare certificate care arată situația datoriilor fiscale și acorduri între părți.

În forma propusă, cererile pentru acest mecanism pot fi depuse până la 25 noiembrie 2026. Banii repartizați și nefolosiți până la 21 decembrie 2026 ar urma să fie retrași. Aceste termene privesc restanțele locale, nu plata pensiilor.

Ce poate face pensionarul

Rectificarea nu cere pensionarului să depună acte pentru pensia obișnuită și nu deschide o cerere pentru un ajutor nou. După aprobarea actului, pensionarul își poate verifica talonul și plata primită prin poștă sau în cont. Dacă o pensie datorată nu este plătită, sesizarea se adresează casei de pensii care o gestionează, inclusiv casei sectoriale în cazul pensiilor din sistemul MAI.

Proiectul urmează să fie consultat cu Consiliul Fiscal, Comisia de Dialog Social și reprezentanții autorităților locale, apoi să ajungă la Guvern. Ministerul nu a anunțat o dată a aprobării.