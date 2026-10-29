La 30 septembrie 2026, 194.914 dintre cei 256.480 de șomeri înregistrați, adică 76%, nu primeau indemnizație de șomaj, potrivit datelor ANOFM pentru septembrie. Ceilalți 61.566 primeau indemnizație, iar cifrele îi privesc doar pe cei înscriși la agențiile de ocupare, nu pe toți oamenii fără serviciu.

Pentru o persoană care a lucrat, înscrierea ca șomer nu aduce automat și indemnizația: plata depinde de motivul pierderii locului de muncă, de perioada în care a contribuit la sistemul de șomaj și de data la care depune cererea.

Cine poate primi indemnizația

Potrivit Legii nr. 76/2002, în forma consolidată la 9 martie 2026, persoana care și-a pierdut locul de muncă din motive care nu țin de ea trebuie să fi contribuit la sistemul de șomaj cel puțin 12 luni în ultimele 24 de luni. Nu trebuie să îndeplinească condițiile de pensionare și trebuie să fie înscrisă la agenția de ocupare de care aparține.

Persoana nu trebuie să aibă venituri sau poate avea venituri din activități autorizate mai mici decât indicatorul social de referință, numit ISR. Acesta este o sumă folosită de stat la calculul unor drepturi. Absolvenții au reguli separate: trebuie să aibă cel puțin 16 ani, să nu își găsească un loc de muncă în 60 de zile de la absolvire și să se înregistreze în termenul prevăzut pentru ei.

Când se depune cererea

Pentru persoana care a pierdut un loc de muncă și îndeplinește condițiile legii, cererea depusă în cel mult 10 zile de la încetarea muncii păstrează plata de la acea dată. Dacă cererea ajunge după cele 10 zile, dar în cel mult 12 luni, indemnizația se acordă numai de la data depunerii. După 12 luni, dreptul de a cere această plată se pierde.

Cum s-au schimbat cifrele

Față de august 2026, ANOFM a înregistrat cu 4.439 mai puțini șomeri: numărul celor care primeau indemnizație a scăzut cu 152, iar al celor fără indemnizație, cu 4.287. Comparația cu septembrie 2025 arată însă mai mulți șomeri înregistrați și mai mulți beneficiari ai indemnizației.

Șomeri înregistrați Septembrie 2025 (persoane) Septembrie 2026 (persoane) Schimbare (persoane) Total 252.520 256.480 +3.960 Cu indemnizație 54.225 61.566 +7.341 Fără indemnizație 198.295 194.914 -3.381

Rata șomajului înregistrat a fost de 3,20% în septembrie 2026, față de 3,15% în septembrie 2025. Statistica ANOFM nu împarte persoanele fără indemnizație după motivul pentru care nu primesc plata.

Ce face persoana rămasă fără serviciu

Se înregistrează la agenția pentru ocuparea forței de muncă din zona domiciliului sau a reședinței.

Pregătește actele necesare: actul de identitate, actele de studii și calificare, declarația privind restricțiile medicale și, după caz, documentele despre încetarea muncii și perioada de contribuție.

Depune cererea pentru indemnizație la agenția competentă sau la un furnizor legal de servicii de ocupare, ținând seama de termenele aplicabile celor care au lucrat.