Faci diferența între gripă și răceală?

Toamna și-a intrat în drepturi cu pași repezi, adică sezonul virozelor respiratorii este aici. Gripa și răceală reprezintă infecții ale tractului respirator și prezintă o serie de caracteristici similare, ce te pot induce în eroare. Din fericire, există câteva deosebiri importante între cele două, deosebiri care te pot ajuta să le diferențiezi. Află, în continuare, mai multe detalii despre aceste două patologii!

Ce este gripa?

Gripa este o patologie respiratorie contagioasă, cauzată de virusurile gripale. Se poate manifesta ca o formă ușoară, dar, în cazul anumitor categorii vulnerabile de pacienți (vârstnici, copii, astmatici, diabetici, pacienți renali sau cu patologii cardiace), poate lua forme severe ce duc la spitalizare sau chiar deces.

Ce este răceala?

Termenul de răceală face referire la infecții minore ale nasului și gâtului ce pot fi cauzate de peste 200 de virusuri. Rinovirusul este cea mai frecventă cauză a răcelii, fiind responsabil de până la 40% din cazurile de răceală. Alte virusuri frecvent implicate în apariția răcelii sunt coronavirusul sau virusul respirator sincițial.

Care sunt diferențele între răceală și gripă?

Răceala și gripa au simptome comune, iari diferența nu se poate face, întotdeauna, pe criterii clinice (semne și simptome). De multe ori, este nevoie de teste suplimentare pentru o identificare corectă. Evoluția simptomelor poate fi particulară fiecărui bolnav, însă, există și o serie de caracteristici generale:

Debutul simptomelor–în cazul răcelii, simptomele se instalează gradual, în timp ce debutul gripei este brusc;

Febra–este rar întâlnită în cazul răcelii, dar. apare frecvent în cazul gripei;

Durerea–apare rar în cazul răcelii și este ușoară, în timp ce, în cazul gripei, poate fi mai frecventă și mai intensă;

Frisoanele–nu sunt întâlnite în cazul răcelii, iar, în cazul gripei, apar destul de rar;

Starea de oboseală și slăbiciune–poate apărea în cadrul răcelilor comune, iar în cazul gripei este des întâlnită;

Strănutul–des întâlnit în cazul răcelii; poate apărea, câteodată, și în cazul gripei;

Tuse și disconfort toracic–apar în ambele afecțiuni, însă, în cazul răcelii, intensitatea este moderat-ușoară;

Nasul înfundat–foarte des întâlnit în cazul răcelii, dar, mai rar, în gripă;

Durerea în gât–foarte des întâlnită în cazul răcelii, poate apărea, câteodată, și în gripă;

Durerea de cap–rară în cazul răcelii, dar, des întâlnită, în gripă.

În general, simptomele răcelii au o intensitate mai ușoară, comparativ cu manifestările gripei, și nu conduc la instalarea unor probleme serioase de sănătate.

Cum se tratează răceala și gripa?

Ambele patologii sunt caracterizate de simptome respiratorii a căror intensitate poate fi ameliorată prin administrarea unor medicamente de răceală. În general, acestea au efecte precum:

Reducerea febrei;

Ameliorarea durerii;

Descongestionarea nasului;

Calmarea tusei;

Calmarea durerii în gât.

În cazul confirmării infecției cu virusul gripal prin teste specifice, medicul poate decide administrarea unui tratament antiviral, suplimentar celui simptomatic.

În concluzie, gripa și răceala sunt afecțiuni infecțioase respiratorii de cauză virală, a căror incidență crește odată cu venirea sezonului rece. Respectă regulile de igienă elementară și protejează-ți organismul pentru a evita aceste patologii respiratorii!

