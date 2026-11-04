Firmele cărora li s-a anulat codul de TVA pot scăpa de anumite datorii stabilite ulterior de ANAF, dacă îndeplinesc condițiile Legii nr. 177/2026. Ordinul ANAF nr. 1.512/2026, publicat la 3 noiembrie, stabilește cum sunt verificate sumele, cum se anulează datoriile și cum pot fi ceruți înapoi banii deja plătiți.

Legea se aplică din 27 august 2026, dar procedura de anulare a fost publicată abia la 3 noiembrie. Pentru datoriile care încă figurează de plată, ANAF face anularea din oficiu și comunică firmei o decizie. Pentru sumele deja plătite, firma trebuie să depună o cerere de restituire.

Nu orice datorie apărută după anularea codului de TVA intră în această măsură. Contează motivul anulării codului, perioada pentru care ANAF a stabilit suma și felul în care firma a trecut TVA pe facturi ori bonuri.

Ce datorii de TVA pot fi anulate

Legea nr. 177/2026 vizează diferențele de TVA stabilite de ANAF prin decizii de impunere, împreună cu dobânzile și penalitățile aferente. Pentru firmele vizate, perioadele fiscale acoperite încep la 1 ianuarie 2019 și se încheie la 27 august 2026, când legea a intrat în vigoare.

Codul de TVA trebuie să fi fost anulat din oficiu într-unul dintre cazurile indicate expres de lege, nu din orice motiv. Legea include și anumite anulări făcute după vechiul Cod fiscal. Separat, ea acoperă TVA aferentă utilajelor agricole pentru unele cooperative agricole, pentru perioadele dintre 9 ianuarie 2024 și 27 august 2026.

TVA trecut pe factură poate lăsa o parte din datorie în plată

ANAF verifică separat fiecare perioadă fiscală și documentele aferente, inclusiv datele din RO e-Factura și din sistemul pentru casele de marcat. Dacă TVA a fost trecut distinct pe toate facturile și bonurile din perioada verificată, datoria stabilită pentru acea perioadă nu se anulează.

Regula exclude și vânzările pentru care firma a încasat TVA de la client, integral sau parțial. Dacă TVA apare distinct doar pe unele documente, se anulează numai partea datoriei legată de operațiunile care îndeplinesc condițiile; pentru partea rămasă, procedura prevede o nouă decizie de impunere. Astfel, aceeași firmă poate avea atât o sumă anulată, cât și una rămasă de plată.

Există și cazul în care ANAF emisese o decizie de impunere, dar nu o comunicase firmei până la 27 august 2026. Dacă datoria intră sub lege, decizia nu mai este trimisă, iar suma este scoasă din evidența fiscală.

Cum ajung firmele la anulare și la banii plătiți

Firma nu depune cerere pentru anularea datoriei rămase de plată. ANAF identifică obligațiile care îndeplinesc condițiile, emite decizia de anulare și o comunică firmei, inclusiv prin Spațiul Privat Virtual dacă aceasta folosește serviciul.

Restituirea banilor deja plătiți cere însă o solicitare separată. Modelul aprobat prin Ordinul nr. 1.512/2026 cere datele firmei, codul de identificare fiscală, numărul și data deciziei de impunere, precum și alegerea între plata într-un cont bancar și plata în numerar.

Înainte de restituire, ANAF poate folosi suma pentru a acoperi alte datorii fiscale sau bugetare restante ale firmei. Legea stabilește că termenul în care poate fi cerută restituirea începe să curgă la 27 august 2026.

Ce se întâmplă dacă suma nu apare la anulare

Dacă firma cere restituirea, dar nu apare în listele întocmite de ANAF, instituția solicită organului care a emis decizia de impunere să verifice îndeplinirea condițiilor. Un răspuns negativ duce la o decizie de respingere a cererii de restituire.

Decizia de anulare poate fi contestată la organul fiscal care a emis-o, în 45 de zile de la comunicare. Suma care se șterge efectiv va rezulta din decizia comunicată fiecărei firme, după verificarea perioadelor și a documentelor sale.