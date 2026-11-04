Fără contract prenupțial, casa și mașina cumpărate în timpul căsătoriei sunt, de regulă, bunuri comune, chiar dacă actele sunt pe numele unui singur soț. Divorțul nu le împarte automat: foștii soți le pot împărți la notar, dacă se înțeleg, sau în instanță, dacă nu se înțeleg. La împărțire se ține seama și de datoriile comune, dar un acord între foștii soți nu schimbă singur contractul cu banca.

Ce bunuri se împart după divorț

În România, soților care nu au ales printr-un contract un alt mod de a deține bunurile li se aplică regula din Codul civil numită comunitate legală. Asta înseamnă că bunurile cumpărate în timpul căsătoriei sunt, de regulă, ale amândurora. Numele trecut în actul casei sau al mașinii nu hotărăște, singur, cui îi aparține bunul.

Moștenirea și donația primite de un singur soț rămân, de regulă, numai ale lui. Excepția este cazul în care persoana care a lăsat moștenirea sau a făcut donația a stabilit expres că bunul este comun. Dacă un soț vinde un bun care era numai al lui și cumpără altul cu acei bani, noul bun poate rămâne tot al lui, dacă poate dovedi de unde provin banii.

Salariile și pensiile sunt comune dacă dreptul de a le încasa a apărut în timpul comunității. Plata ratelor din salariul intrat în contul unui singur soț nu dovedește, prin ea însăși, că locuința este numai a lui. Bunurile comune nu trebuie dovedite ca atare; cine susține că un bun este numai al său trebuie să aducă dovezi.

De ce împărțirea nu este mereu jumătate-jumătate

Mai întâi se stabilesc bunurile și datoriile comune. Apoi se stabilește cât a contribuit fiecare soț atât la dobândirea bunurilor, cât și la plata datoriilor comune. Legea pornește de la contribuții egale, dar dovezile pot duce la cote diferite.

Nici casa, nici mașina, nici banii comuni din conturi nu trec automat în proprietatea separată a fiecăruia odată cu divorțul. Foștii soți rămân proprietari împreună până la stabilirea cotelor și împărțirea bunurilor. Între ei, regimul bunurilor comune încetează la depunerea cererii de divorț; instanța poate stabili, la cerere, că a încetat de la data despărțirii în fapt.

Cine păstrează casa sau mașina

O casă sau o mașină care nu poate fi împărțită fizic poate reveni unuia dintre foștii soți. Acesta îi plătește celuilalt suma cuvenită pentru partea sa, numită sultă. Dacă nimeni nu preia bunul sau suma stabilită nu este plătită, se poate ajunge la vânzare, iar prețul se împarte după cotele stabilite.

La o locuință evaluată la 400.000 de lei, de exemplu, dacă este singurul bun de împărțit, nu există datorii sau alte sume de compensat, iar cotele sunt egale, partea fiecăruia este de 200.000 de lei. Cel care păstrează locuința îi plătește celuilalt 200.000 de lei. Dacă există un credit rămas de plată sau se dovedesc cote diferite, această sumă nu mai poate fi folosită fără un calcul al situației concrete.

Ce se întâmplă cu creditul și celelalte datorii

Printre datoriile comune se află cele legate de cumpărarea ori păstrarea bunurilor comune, cele asumate împreună și cele făcute pentru cheltuielile obișnuite ale căsătoriei. Intră aici și anumite datorii pentru repararea unui prejudiciu, în măsura în care acel fapt a mărit bunurile comune. Dacă bunurile comune nu acoperă o datorie comună, creditorul poate urmări și bunurile proprii ale soților; cel care plătește peste partea sa poate cere diferența celuilalt.

Foștii soți pot stabili între ei că unul păstrează locuința și plătește ratele. Banca îl poate însă ține în continuare răspunzător și pe celălalt, dacă acesta figurează în contractul de credit. Pentru ca preluarea datoriei să schimbe persoana obligată față de bancă este necesar acordul băncii.

Ce acte și pași sunt necesari

Actele depind de bunurile și datoriile care se împart. Pentru stabilirea bunurilor, a valorii lor și a cotelor cerute, foștii soți pot pregăti:

actele de identitate, certificatul de căsătorie și actul care dovedește divorțul;

actele de proprietate, documentele cadastrale și fiscale pentru locuință și actele mașinii;

contractele de credit și documentele care arată cât mai este de plată;

certificatul de moștenitor sau actul de donație, extrasele de cont și ordinele de plată, dacă trebuie dovedită proveniența unor bani ori o contribuție diferită.

Pentru un imobil, notarul poate cere, după caz, și extrasul de carte funciară, certificatul energetic ori adeverința de la asociația de proprietari. Lista exactă se stabilește în funcție de bunurile din fiecare caz.

Foștii soți fac lista bunurilor și datoriilor, stabilesc valorile și strâng dovezile pentru bunurile proprii și pentru contribuția fiecăruia. Dacă vor ca numai unul să rămână obligat pentru credit, cer băncii în scris acordul pentru schimbarea contractului. Dacă se înțeleg asupra bunurilor, cotelor și sumelor de plătit, fac partajul prin act notarial. Dacă nu se înțeleg, unul dintre ei cere partajul în instanță. În cererea către instanță, sunt trecute toate bunurile, valorile și locul unde se află, precum și persoana care le deține sau le administrează. Instanța poate cere o evaluare făcută de un expert dacă are nevoie de ea pentru împărțire.

Partajul se poate face și după divorț. El poate fi cerut oricând, dacă nu există o suspendare prevăzută de lege, prin acord sau prin hotărâre judecătorească. Un partaj făcut fără participarea tuturor proprietarilor nu este valabil.

Cât costă partajul în instanță

Din 3 noiembrie 2024, taxa pentru cererea de partaj este jumătate din taxa calculată după valoarea bunurilor. Dacă în aceeași acțiune sunt cerute împărțirea bunurilor și stabilirea sumelor datorate între proprietari, se plătește o singură taxă, calculată la cererea cu valoarea cea mai mare.

Pentru locuința de 400.000 de lei din exemplu, taxa de la care pornește calculul este 6.105 lei pentru primii 250.000 de lei. La aceasta se adaugă 1% din cei 150.000 de lei care depășesc pragul, adică 1.500 de lei. Totalul este 7.605 lei, iar jumătate înseamnă o taxă de partaj de 3.802,50 lei. Stabilirea calității de proprietar și a cotei se taxează cu 50 de lei pentru fiecare proprietar.

Costul partajului la notar depinde de act și de bunurile împărțite. Foștii soți pot cere notarului calculul costului înainte de semnare.

Întrebări frecvente

Ce se întâmplă cu un bun uitat la primul partaj?

Poate fi împărțit ulterior printr-un partaj suplimentar. Omiterea lui nu desființează împărțirea celorlalte bunuri.

Cum se dovedește că mobila era a unuia dintre soți înainte de căsătorie?

Pot fi folosite dovezi ale cumpărării sau ale deținerii ei înainte de căsătorie. Dacă nu a fost făcut un inventar al bunurilor mobile de atunci, legea le consideră comune până la dovada contrară.

Ce se poate face dacă banca nu acceptă schimbarea debitorului?

Persoana vizată poate cere mai întâi băncii un răspuns scris și poate păstra dovada solicitării. Dacă problema nu se rezolvă direct, poate depune o cerere la Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar.

Poate un creditor contesta împărțirea bunurilor?

Da, dacă împărțirea i-a adus un prejudiciu. Pentru această acțiune, creditorul are un an de la îndeplinirea formalităților prin care împărțirea a fost făcută publică sau de la data la care a aflat despre ea.

Surse verificate la 4 noiembrie 2026: Codul civil; Codul de procedură civilă; OUG nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru; Uniunea Națională a Notarilor Publici din România; Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar.