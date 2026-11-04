La 4 noiembrie 2026, peste 11.400 de locuri erau disponibile la cursurile gratuite Start-Up Nation pentru tinerii care nu au împlinit 30 de ani, potrivit platformei Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Ministerul administrează programul prin agențiile pentru întreprinderi mici și mijlocii și turism.

Locul la curs este primul pas pentru cine vrea să ceară bani ca să își deschidă o firmă. După absolvire, o firmă nou-înființată poate solicita cel mult 250.000 de lei, dar participarea la curs nu înseamnă aprobarea finanțării.

Câte locuri sunt în fiecare categorie

Platforma ministerului afișa la 4 noiembrie 2026 un total de 11.417 locuri disponibile. Locurile sunt împărțite după regiune și, separat, pentru tinerii care aparțin minorității rome:

București-Ilfov, tineri care nu intră în categoria separată pentru minoritatea romă: 61 de locuri.

București-Ilfov, tineri din minoritatea romă: 265 de locuri.

Regiunile mai puțin dezvoltate, fără București-Ilfov, tineri care nu intră în categoria separată pentru minoritatea romă: 8.363 de locuri.

Aceleași regiuni, tineri din minoritatea romă: 2.728 de locuri.

Aceste cifre privesc persoanele care au cel puțin 18 ani și nu au împlinit 30 de ani la înscriere. Pe aceeași platformă, categoria persoanelor de peste 30 de ani din regiunile mai puțin dezvoltate apărea cu zero locuri disponibile.

Cum se face înscrierea la curs

Potrivit procedurii aprobate prin Ordinul nr. 328/2025, tânărul trebuie să fi absolvit cel puțin gimnaziul. Poate fi angajat sau fără loc de muncă; sunt incluși și cei reveniți în țară. Înscrierea se face pe minimis.imm.gov.ro, iar locurile la curs se ocupă în ordinea înscrierii, separat pentru fiecare categorie și regiune.

Solicitantul completează formularul electronic cu datele cerute.

Încarcă documentele solicitate în aplicație.

Alege furnizorul cursului; alegerea poate fi făcută o singură dată și nu poate fi schimbată ulterior.

Trimite formularul și primește mesajul automat de confirmare a înregistrării.

Procedura prevede un curs de cel puțin 40 de ore. Furnizorul nu poate cere participantului costuri suplimentare. Aplicația pentru cursuri este deschisă, potrivit procedurii, până la epuizarea bugetelor și formarea listei de rezervă.

Cursul nu garantează cei 250.000 de lei

După absolvire, participantul poate înființa o societate și poate depune prin ea cererea de finanțare, tot online, pe minimis.imm.gov.ro. Pentru această etapă, procedura oficială prevede deschiderea aplicației la ora 10:00 și închiderea ei la ora 20:00 în ultima zi de înscriere; regula nu confirmă data de 27 noiembrie ca termen pentru înscrierea la cursuri. Pentru această etapă, cererile nu sunt aprobate în ordinea înscrierii la curs: proiectele sunt evaluate și așezate în ordinea punctajului.

Pentru un beneficiar, suma primită nu poate fi mai mare de 250.000 de lei și poate plăti maximum 90% din cheltuielile admise. De exemplu, la cheltuieli admise de 100.000 de lei, ajutorul poate fi de cel mult 90.000 de lei, iar firma trebuie să acopere cel puțin 10.000 de lei. Procedura cere minimum 50 de puncte din 100 pentru acceptarea de principiu a proiectului.