Legea nr. 205/2026, intrată în vigoare la 2 noiembrie, extinde și la conturile bancare ale instituțiilor publice regula care le dă șase luni să facă demersuri pentru plată atunci când nu au fonduri. Schimbarea îi privește și pe angajații care încearcă să recupereze salarii câștigate în instanță de la o instituție publică.

Cele șase luni nu se acordă automat după o hotărâre judecătorească. Regula se aplică atunci când nu sunt fonduri pentru a începe ori a continua executarea plății. Termenul începe când instituția datoare primește somația de plată.

Cele șase luni nu curg de la hotărârea instanței

Regula termenului exista deja în Ordonanța nr. 22/2002. Din 2007, aceasta obligă instituția fără fonduri să facă, în șase luni, demersurile necesare pentru a-și plăti datoria. Termenul începe când instituția primește somația trimisă de organul de executare la cererea celui căruia îi datorează banii, nu în ziua în care hotărârea instanței devine definitivă.

Lipsa fondurilor trebuie dovedită în mod credibil de instituția care o invocă, potrivit jurisprudenței. Dacă instituția nu plătește în cele șase luni, angajatul poate cere executarea silită, adică recuperarea banilor prin procedura prevăzută de lege.

Regula se aplică acum și conturilor bancare ale instituțiilor

Legea nr. 205/2026 nu schimbă textul vechi despre cele șase luni. Ea adaugă un articol prin care aceeași regulă se aplică banilor ținuți de instituții și autorități publice în conturi deschise la bănci, inclusiv când recuperarea datoriei se încearcă prin poprire. Legea a fost publicată la 30 octombrie 2026 și se aplică din 2 noiembrie.

Poprirea înseamnă blocarea unor bani din cont pentru plata unei datorii. Extinderea regulii poate întârzia recuperarea salariilor restante câștigate în instanță, dar nu șterge datoria instituției.

Există și o protecție separată pentru banii puși deoparte pentru plata salariilor. Prin Decizia nr. 1/2020, Înalta Curte a stabilit că aceste sume nu pot fi poprite, fie că sunt în conturi bancare, fie că sunt la Trezorerie. Protecția privește destinația banilor din cont, nu anulează dreptul angajatului de a cere plata restanțelor.

Ce se întâmplă dacă instituția nu plătește

Pentru un angajat care are o hotărâre ce poate fi pusă în executare, ordinea prevăzută de ordonanță este următoarea:

Angajatul cere recuperarea banilor, iar organul de executare trimite instituției somația de plată.

Dacă nu sunt fonduri pentru a începe ori a continua executarea, cele șase luni se numără din ziua în care instituția primește somația.

Dacă plata nu este făcută în termen, angajatul poate solicita executarea silită potrivit regulilor aplicabile.

Instituția poate cere instanței mai mult timp sau plata în tranșe. Până când instanța hotărăște asupra unei asemenea cereri, executarea poate fi suspendată. Angajatul și instituția pot conveni și alte condiții de plată.

Legea nouă nu stabilește o regulă specială pentru executările deja pornite. Cele începute înainte de 2 noiembrie 2026 rămân sub legea în vigoare la data începerii lor, potrivit regulilor generale de procedură civilă.

Sindicatul Învățământ Preuniversitar Argeșean „MUNTENIA” a cerut Parlamentului și Guvernului să reanalizeze legea, iar ministerelor Educației și Finanțelor să asigure banii pentru hotărârile privind salariile din învățământ. Aceasta este, deocamdată, o solicitare a sindicatului; regula intrată în vigoare la 2 noiembrie nu a fost schimbată.