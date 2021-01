Germania introduce restricții mai dure în lupta cu pandemia

Germania își extinde carantinarea la nivel național până la sfârșitul lunii și introduce restricții mai dure în efortul de a reduce creșterea infecțiilor cu coronavirus, a declarat marți cancelarul Angela Merkel.

„Trebuie să reducem contactele în continuare, deoarece am văzut că nu am reușit să scădem incidența (coronavirusului) în ultimele (câteva) săptămâni, atât cât am fi dorit”, a declarat Merkel jurnaliștilor după o întâlnire cu liderii celor 16 state federale ale Germaniei.

Noile reguli vor restricționa pentru prima dată călătoriile neesențiale pentru rezidenții din zonele afectate din toată Germania.

Acestea limitează mișcarea la o rază de 15 kilometri în orașe și districte unde numărul de cazuri noi de coronavirus este de peste 200 la 100.000 de locuitori pe o perioadă de șapte zile.

Regulile includ, de asemenea, cea mai strictă limită a adunărilor de la prima închidere din primăvară, membrii oricărei gospodării putând întâlni doar o altă persoană.

Magazinele și restaurantele vor rămâne închise până la sfârșitul lunii ianuarie. Școlile vor rămâne, de asemenea, închise, iar cursurile vor avea loc online, cel puțin până la sfârșitul lunii.

„Credem că aceste măsuri sunt justificate, chiar dacă sunt dure”, a spus Merkel, adăugând că ea și liderii statului vor revizui noile măsuri pe 25 ianuarie.

La fel ca multe alte țări europene, Germania se luptă să combată un al doilea val de pandemie. Marea Britanie a început marți cea de a treia carantinare COVID-19, cetățenii având ordin să rămână acasă.

Numărul de cazuri confirmate de coronavirus în Germania a crescut cu 11.897, la 1.787 milioane în ultimele 24 de ore, a declarat marți Institutul Robert Koch pentru boli infecțioase. Numărul total al deceselor a crescut cu 944, la 35.518.

Germania, cea mai mare economie și cea mai populată țară din Europa, impusese un blocaj parțial în noiembrie, dar a fost forțată să închidă școlile, magazinele și restaurantele la jumătatea lunii decembrie, după ce pașii inițiali nu au avut impactul dorit.

Crește îngrijorarea că spitalele din Germania se vor lupta pentru a face față, iar Merkel a spus că o nouă variantă a coronavirusului detectată pentru prima dată în Marea Britanie a crescut nevoia de a fi mai precaut.

„În acest moment, am ajuns într-o situație la unele spitale care este foarte, foarte mult la limită. Și asta ne-a determinat să luăm astăzi decizii de amploare ”, a spus ea.

Germania speră să poată limita răspândirea virusului până când suficientă populație va fi vaccinată împotriva COVID-19 pentru a obține imunizarea populației.

A început vaccinările pe 27 decembrie, dar mass-media și unii oficiali au criticat guvernul pentru un început lent și pentru că a comandat prea puține doze. Până marți, aproximativ 317.000 din cei 83 de milioane de locuitori ai Germaniei primiseră o doză.

„Poate că s-a crezut că există atât de multe vaccinuri disponibile cât avem nevoie și trebuie doar să facem vaccinurile. Nu va fi cazul în primul trimestru ”, a spus Merkel.