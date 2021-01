Trei tipuri de apartamente in care merita sa investesti anul acesta pentru un venit pasiv!

O investitie in imobiliare este intotdeauna un punct de pornire pentru castiguri constante si din ce in ce mai mari. E adevarat ca sunt si perioade cand preturile apartamentelor mai scad, insa tendinta generala este una ascendenta. Odata ce ai cumparat un apartament poti locui in el, il imbunatatesti si il vinzi mai departe la un pret mai bun. Daca vrei poti inchiria apartamentul, daca nu mai ai nevoie de el, si ai chirie permanenta, din ce in ce mai mare. Te bazezi pe venituri considerabile din imobiliare si vei trece mai usor peste perioadele mai dificile din punct de vedere financiar.

Investitiile in imobiliare nu se fac oricum. Trebuie sa fii atent la tipul de proprietate cumparat, la zona in care e apartamentul, la potentialul sau. Se prefera apartamente vechi, care se refac complet, sau cele noi, unde nu mai e nevoie de prea multe investitii. Asa stii ca te muti sau dai apartamentul spre inchiriat imediat si ai si mai mult timp sa te ocupi de alte lucruri importante pentru confortul tau.

La momentul actual sunt cel putin trei tipuri de apartamente in care merita sa investesti. Unul este reprezentat de apartamentele cu o camera sau doua camere. Apartamentele cu o camera sau doua sunt si cele mai cautate, au preturi accesibile, suprafetele nu sunt foarte mari si genereaza costuri destul de mici la impozitare si la intretinere. Cu apartamentele cu doua camera sau o singura camera te poti bucura si de o chirie suficient de mare daca le cumperi, le mai imbunatatesti si le redai spre inchiriere. Plus ca nu le cumperi la preturi foarte mari si le gasesti si in zone bune ale marilor orase.

Din perspectiva cumparatorului care isi doreste o locuinta doar a sa, apartamentele cu doua camere sau cu o singura camera sunt excelente la inceput de drum, cand iti faci o familie sau cand vrei sa te casatoresti. Ai loc suficient pentru copii, pentru invitati, stii ca poti mobila usor si iti ramane si spatiu sa te misti in voie in tot apartamentul.

Alt tip de apartamente pe care le poti cumpara anul acesta sunt apartamentele vechi. Le cumperi la preturi mai mici, poti face in ele ce doresti, le transformi cum vrei si ai tot confortul necesar. Le gasesti amplasate in toate zonele din orase, la etaje diferite, le evaluezi usor si le poti avea si mobilate si utilate, cu finisaje nou noute, daca iti doresti acest lucru. Apartamentul vechi e bun daca nu ai bugete foarte mari pentru cumparare si daca iti doresti sa iti personalizezi cat mai mult mediul in care vei trai, interiorul sau exteriorul. Le izolezi, le pui ce geamuri doresti, parchet, usi, instalatii noi, de toate, le faci sa arate fix cum ai visat. Da, mai investesti in ele, insa la final esti pe deplin multumit de ceea ce vei avea in casa.

Oferte sunt enorm de multe, blocurile in care sunt apartamentele vechi sunt solide, pot fi si renovate, anvelopate cu izolatie de calitate, au fundatii solide si rezistente la orice fel de cutremur. Vei gasi cu siguranta oferte bune de pret si le vei putea negocia usor, mai ales daca proprietarul vrea sa vanda mai repede.

Un ultim tip de apartamente in care ai putea sa investesti anul acesta sunt apartamentele din zonele de la periferia orasului. Pretul va fi mai mic din start decat cele centrale, taxele vor fi si ele mai mici, variantele pe care le primesti de la agentiile imobiliare sunt suficiente ca sa iei o decizie. Apartamentele de la periferia oraselor pot fi mai bune decat cele din alte zone, ai si o zona mai linistita, cu tot ce iti trebuie pentru locuit. Plus ca apartamentul de la periferie nu va fi asa de cautat precum unul din centru si poti obtine la un moment dat si un pret mai bun in urma negocierilor.

Pentru cei care locuiesc in Sibiu si vor sa investeasca intr-un apartament pentru ei sau pentru o inchiriere ulterioara agentiile imobiliare din zona au apartamente de vanzare in zona Mihai Viteazu, o zona foarte buna din Sibiu. Apartamentele din zona Mihai Viteazu au toate dotarile necesare, pot fi si mobilate si utilate complet, au chiar si doua bai si ofera balcoane mari, sunt perfect intretinute si au preturi foarte bune. Cu pana in 100.000 de euro cumperi ce fel de apartament doresti in zona, ai si acces la mijloace de transport utile, nu e o zona zgomotoasa, compartimentarea lor este una potrivita pentru orice nevoi. Zona Mihai Viteazu beneficiaza si de spatii verzi, dar si de locuri pentru recreere si pentru relaxare.

E suficient sa intri pe site-urile cu anunturi din Sibiu si sa citesti descrierile detaliate, sa vezi pozele din interior si sa te orientezi in functie de pret si de nevoile tale. Vei avea la dispozitie apartamente in care merita sa investesti si proprietati care iti vor garanta confort si siguranta.