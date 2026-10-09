Iulian Stanciu, fondatorul companiei de investiții Inspire Asset Management, a intrat prin aceasta în acționariatul NIBIRU Real Estate, dezvoltatorul proiectului de divertisment și agrement din zona Costinești. Participarea la capital urmează finanțării acordate înainte de lansare, în etapa de dezvoltare.

„Cred foarte mult în antreprenoriatul românesc și vreau să continui să investesc în România, în companii și proiecte care au ambiția de a construi la scară mare și de a crea valoare aici. România are antreprenori buni, talent și resurse și cred că putem construi businessuri care să devină relevante nu doar local, ci și regional. NIBIRU este un ecosistem: în jurul lui au crescut deja, într-un singur sezon, zeci de antreprenori și operatori, iar fiecare etapă nouă de dezvoltare poate crea mai multe oportunități pentru ei. Primul sezon a confirmat atât capacitatea echipei, cât și potențialul proiectului. Acesta este genul de proiect în care vreau să fiu implicat și pe care vreau să îl susțin pe termen lung”, a declarat Iulian Stanciu, fondator Inspire Asset Management, în declarația publicată de ZF.ro.

Compania a confirmat oficial tranzacția, potrivit ZF.ro. Finalizarea acesteia este condiționată de aprobarea Consiliului Concurenței. Părțile nu au făcut publice detaliile financiare ale tranzacției.

Proiectul NIBIRU, în valoare de circa 50 de milioane de euro, ocupă peste 20 de hectare între Costinești și Tuzla. Andrei Șelaru (Selly), directorul general al NIBIRU, l-a lansat pe 16 iulie, împreună cu un grup de investitori.

Parteneriatul aduce capital și experiență pentru dezvoltare

NIBIRU urmărește dezvoltarea unui proiect antreprenorial românesc finanțat cu capital privat. Strategia companiei presupune atragerea unor parteneri care contribuie atât cu bani, cât și cu experiență și capacitatea de a realiza proiectele planificate.

Referitor la relația cu noul acționar, Andrei Șelaru (Selly), director general al NIBIRU, a declarat pentru ZF.ro: „Iulian Stanciu și echipa Inspire Asset Management au ales să investească în NIBIRU înainte de succesul primului sezon și înainte să existe proiectul pe care publicul îl vede astăzi. Pentru noi, lucrul acesta contează. Intrarea Inspire Asset Management în acționariat nu este începutul unei relații, ci continuarea firească a unei investiții și a unui parteneriat construite încă din etapa de dezvoltare. Am vrut de la început alături de NIBIRU oameni care înțeleg ce înseamnă să construiești de la zero, să scalezi și, mai ales, să gândești pe termen lung. Ambiția noastră este mai mare decât NIBIRU. Credem că litoralul românesc poate arăta fundamental diferit peste câțiva ani și că România poate construi destinații capabile să concureze pentru public cu proiecte din alte piețe europene. NIBIRU este contribuția noastră la această schimbare. Vrem să construim un motiv pentru care oamenii să aleagă litoralul românesc nu doar pentru câteva zile sau pentru un singur eveniment, ci pentru experiența pe care o pot găsi aici. Primul sezon ne-a arătat că există public, că există cerere și că există loc pentru ceva mult mai mare. De aici înainte, obiectivul nostru este să construim în fiecare an peste ceea ce am făcut anterior și să transformăm NIBIRU într-un proiect românesc cu relevanță regională. Suntem abia la început”.

Iulian Portasă, directorul general al Inspire Asset Management, a explicat pentru ZF.ro criteriile investiției și rolul companiei în etapa următoare: „Credem că NIBIRU poate deveni o destinație de entertainment cu relevanță regională și vrem să fim alături de echipă pe termen lung, cu mai mult decât capital. Ceea ce ne-a convins de la început a fost combinația dintre capacitatea de execuție a echipei, abilitatea de a atrage public la scară mare și un model în care fiecare sezon construiește peste infrastructura, brandul și ecosistemul dezvoltate anterior. Primul sezon a confirmat această teză. În etapa următoare, rolul nostru este să contribuim cu experiență investițională, know-how și guvernanță pentru a susține accelerarea dezvoltării proiectului și pentru a amplifica impactul pe care NIBIRU îl poate avea pe termen lung”.

Stanciu urmărește investiții de un miliard de euro în doi-trei ani

În iunie, antreprenorul a anunțat vânzarea participației sale la grupul eMAG către Prosus. Pachetul este evaluat la circa 500 de milioane de euro. Anunțul a venit la 17 ani de la preluarea companiei și la 14 ani de la încheierea parteneriatului cu Naspers (Prosus).

Într-o emisiune ZF Live din septembrie, Stanciu spunea că Inspire Asset Management administra doar banii săi și avea deja peste 100 de milioane de euro plasate în diferite clase de active. Obiectivul declarat era ca investițiile să ajungă la un miliard de euro în următorii doi-trei ani și la 5 miliarde de euro într-un deceniu. De la un anumit prag, compania urma să primească și capitalul altor investitori.

Portofoliul său cuprinde investiții directe și participații deținute prin fonduri, de la producția de lactate la servicii de fertilizare in vitro. Prin Inspire Asset Management, Stanciu deține direct participații în trei companii:

Foraj Sonde Videle este listată pe piața AeRO a Bursei de la București și face foraje pentru petrol, gaze și energie geotermală.

În Embryos, cea mai mare clinică de fertilizare in vitro din România, Stanciu a investit împreună cu fondul Integral.

Argenta, din Năvodari, este o companie de construcții metalice care lucrează pentru industria de petrol și gaze.

Separat, antreprenorul deține de mai mult timp Network One Distribution (NOD), companie care distribuie echipamente informatice.

Stanciu a investit și în nouă fonduri: Morphosis, Booster, BoldMind, V7, Underline, Growceanu, Integral, CEECAT și Endeavor. Acestea îi asigură participații indirecte în zeci de alte companii, inclusiv retailerul La Cocoș, prin Morphosis, și producătorul de lactate Artesana, prin Booster.

NIBIRU pregătește extinderea pentru 2027

În primul sezon, destinația a înregistrat peste două milioane de vizite. Împreună cu Beach, Please!, ansamblul proiectelor dezvoltate în zonă a depășit 2,6 milioane de vizite.

Pentru 2027, compania pregătește trei direcții de dezvoltare:

Extinderea experiențelor oferite și a infrastructurii existente.

Dezvoltarea unor noi concepte comerciale și de divertisment.

Consolidarea rețelei de operatori, antreprenori și parteneri din jurul destinației.