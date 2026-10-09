Guvernul a aprobat la 9 octombrie 2026 modernizarea infrastructurii feroviare din București și județul Ilfov, investiție estimată la 17,89 miliarde de lei, inclusiv taxa pe valoarea adăugată (TVA). Din total, aproximativ 9,75 miliarde de lei sunt prevăzute pentru lucrările de construcții-montaj.

Proiectul: „Modernizarea liniilor și instalațiilor din Complexul Feroviar București” acoperă zona Gării de Nord, inelul feroviar al Capitalei și conexiunile acestuia, potrivit Arenaconstruct, care indică o valoare estimată de circa 3,4 miliarde de euro.

Proiectul are ca surse de finanțare fondurile externe nerambursabile din Programul Transport 2021-2027 și bugetul de stat, prin Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Lucrările au o durată de execuție prevăzută de cinci ani

Indicatorii proiectului stabilesc o execuție de 60 de luni și următoarele dimensiuni ale intervențiilor:

398 km de linii vor fi modernizate; lungimea liniilor curente și directe este echivalată în linie simplă;

lucrările vizează 22 de stații și halte de mișcare;

sunt incluse 46 de lucrări de artă: poduri, podețe, viaducte și tuneluri;

26 de clădiri de călători și clădiri cu instalații de centralizare electrodinamică (CED) vor fi modernizate sau construite.

Pe lângă modernizarea liniilor existente, sunt prevăzute dublarea și redeschiderea unor linii, precum și reorganizarea configurației liniilor din stații. Instalațiile de electrificare existente vor fi modernizate, iar liniile care funcționează fără electrificare sunt incluse în lucrările de electrificare.

Intervențiile la alimentarea cu energie cuprind linia de contact și sistemele de alimentare, alături de lucrări pentru protejarea instalațiilor feroviare și a celor din vecinătate.

Semnalizarea și telecomunicațiile vor fi, de asemenea, modernizate. Proiectul prevede instalații de semnalizare și centralizare electronică, pentru controlul circulației, ca parte a Sistemului european de management al traficului feroviar (ERTMS).

În stații, lucrările acoperă clădirile de exploatare și instalațiile electrice, sanitare și termice aferente. Vor fi construite sau modernizate peroane, copertine și pasarele pietonale. Sunt incluse și poduri, podețe și tuneluri feroviare noi.

Capacitatea insuficientă limitează trenurile de călători și de marfă

Infrastructura degradată provoacă restricții de viteză, prelungește parcursul trenurilor și limitează capacitatea de circulație. Problemele identificate includ traverse necorespunzătoare, șine uzate și stratul de piatră spartă de sub cale colmatat, adică încărcat cu depuneri.

În stații, unele linii sunt colmatate, acoperite de vegetație sau ocupate de material rulant vechi. Aceste situații reduc posibilitățile de tranzit, de prelucrare a trenurilor și de garare.

În Gara de Nord, infrastructura nu poate prelua fluent traficul. Trenurile așteaptă perioade mari până la eliberarea liniilor de primire și expediere.

Pentru transportul de marfă, numărul liniilor de primire și expediere este insuficient, pe fondul creșterii continue a numărului trenurilor de călători. Și capacitatea de garare în stații este insuficientă.

Inelul feroviar nu are linie dublă pe întreaga lungime, iar conexiunile nefuncționale și firele închise afectează mai multe sectoare:

Pe centura de est, pe relația Pasărea, Mogoșoaia, Chitila/Chiajna, circulația se desfășoară cu un fir închis. În stațiile Voluntari și Otopeni, din județul Ilfov, trenurile de marfă au la dispoziție doar o linie deschisă.

Pe centura de vest, între Chiajna, București Vest, Vârteju și Jilava, nu există electrificare, iar un fir este închis.

Unul dintre firele dintre Chitila și Chiajna este închis.

Nu funcționează racordările dintre Voluntari și Ramificația Voluntari, respectiv dintre Voluntari și R2 Pantelimon.

Circulația este închisă pe linia dintre stațiile București Grivița și București Băneasa.

Documentația identifică și lipsa instalațiilor de centralizare electronică în toate stațiile, precum și degradarea instalațiilor existente de centralizare și semnalizare.

Proiectul urmărește legături mai bune cu aeroportul și transportul urban

Modernizarea include integrarea transportului feroviar cu metroul, tramvaiul și transportul rutier. Sunt prevăzute spații pentru parcări de transfer, unde se poate trece de la un mod de transport la altul, precum și o conectare mai eficientă cu Aeroportul Internațional Henri Coandă București.

Înaintea aprobării de către Guvern, studiul de fezabilitate a fost avizat în noiembrie 2025 de structurile tehnico-economice ale CFR SA. Pentru indicatorii tehnico-economici a urmat avizul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în ianuarie 2026, iar în martie 2026, cel al Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Național și Locuințe.