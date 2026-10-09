Investițiile străine în România însumau aproximativ 700 de milioane de euro până la finalul lunii august 2026, reprezentând 20% din nivelul aceleiași perioade a anului trecut, potrivit lui Daniel Anghel (53 de ani), country manager partner la PriceWaterhouseCoopers (PWC). Consultantul consideră lipsa predictibilității principala cauză a scăderii.

La ImpactSEE, eveniment desfășurat pe 29-30 septembrie 2026 la București, Anghel a explicat pentru Libertatea.ro că firmele invocă lipsa predictibilității. Fără un guvern care să poată lua decizii, le este greu să își facă bugetele pentru un an, doi, trei sau cinci ani și să hotărască investiții în noi linii de producție. Întâlnirile regulate cu guvernul permiteau discutarea problemelor investitorilor; acum, spune el, lipsește partenerul cu putere de decizie.

Anghel precizează că lipsa predictibilității afectează toate companiile, inclusiv pe cele locale.

Despre disponibilitatea capitalului, Daniel Anghel a declarat la același eveniment: „Vedem o expectativă. Există bani în piață, România este în continuare apetisantă pentru investitori, dar lipsa deciziilor îi face să mai stea puțin”.

Energia mai scumpă reduce atractivitatea României

Ca reper pentru evoluția investițiilor străine, consultantul indică un vârf de 8-10 miliarde de euro în 2022. El spune că energia s-a scumpit și că România nu mai are aceeași atractivitate pentru investitori ca în urmă cu 20 de ani.

În același timp, puterea de consum a ajuns la aproximativ 80% din media europeană, potrivit evaluării sale. Anghel consideră necesară reexaminarea modelului de creștere economică bazat pe salarii și atragerea unor investiții noi, din capital local sau străin. El amintește că ministrul Finanțelor discutase această schimbare cu câteva săptămâni înainte.

Investițiile din sectorul public reprezintă 6-7% din produsul intern brut (PIB), nivel pe care îl apreciază drept bun, dar insuficient. În opinia sa, obiectivele de aderare la NATO și UE au însoțit perioade de creștere economică, iar aderarea la OECD putea oferi un nou obiectiv capabil să atragă investiții. Consultantul reclamă însă lipsa progresului, deși era așteptată semnarea ultimului capitol.

Anghel cere reformarea statului și avertizează asupra finanțării scumpe

În privința consumului, industriei și administrării companiilor de stat, șeful PWC România a explicat: „Noi am crescut în ultimii ani pe consum, acesta a scăzut acum. Industria nu a mai ținut pasul, mai ales în zona alimentară. Până acum consolidarea fiscală s-a dus în zona privată, în zona de reformare a statului nu am văzut foarte multe lucruri. La transport rutier și aerian îmi spunea un consultant din Varșovia cât de importantă e strategia ce trebuie aplicată. OUG 109, care se raportează la alegerea executivilor în boardul companiilor de stat, ar trebui reconsiderată”.

Scăderea deficitului este, în evaluarea sa, un element favorabil predictibilității și consolidării fiscale, adică reducerii dezechilibrului dintre veniturile și cheltuielile statului. Totuși, Anghel susține că mai sunt necesare decizii, inclusiv în relația cu Consiliul Investitorilor Străini.

Consultantul avertizează că România va trebui să găsească alte surse de finanțare, pe care le consideră foarte scumpe în poziția actuală a țării.

Următorul termen indicat de Anghel este luna ianuarie, când instituțiile financiare vor reveni pentru evaluarea ratingului de țară, calificativul privind capacitatea de plată a României.