Guvernul a aprobat vineri, 9 octombrie 2026, proiectul Complexul Feroviar București, o investiție estimată la 18 miliarde de lei pentru modernizarea infrastructurii folosite de trenurile de călători și de marfă din zona metropolitană a Capitalei.

Actualul complex feroviar de la intrarea în Gara de Nord se apropie de limita de capacitate, afirmă oficialul de la Transporturi al cărui mesaj este redat de Economica.net. Obiectivul anunțat este dezvoltarea unei rețele electrificate și digitalizate, cu legături mai bune între București și localitățile din jur.

Pentru transportul de marfă, oficialul indică posibilitatea fluidizării circulației pe inelul feroviar, inclusiv pe relațiile dinspre Constanța și Giurgiu către vestul țării și, mai departe, către Europa. În evaluarea sa, electrificarea și modernizarea infrastructurii creează premisele unui transport mai eficient și mai puțin poluant.

Lucrările vizează liniile, stațiile și controlul circulației

Intervențiile anunțate acoperă atât extinderea și refacerea căii ferate, cât și echipamentele care asigură funcționarea rețelei:

Dublarea integrală și electrificarea inelului feroviar al Bucureștiului.

Electrificarea liniilor de primire și expediere a trenurilor și a unor linii folosite pentru manevre în stații.

Modernizarea și reînnoirea liniilor de cale ferată.

Dublarea legăturilor dintre București Nord și stațiile adiacente.

Reconfigurarea liniilor din stații, inclusiv redeschiderea unora închise.

Introducerea centralizării electronice, adică a comenzii electronice a instalațiilor feroviare, în toate stațiile, împreună cu sistemul european de control al trenurilor (ETCS) nivel II.

Digitalizarea telecomunicațiilor feroviare.

Modernizarea podurilor existente și construirea unor poduri noi.

Reabilitarea construcțiilor existente și realizarea infrastructurii necesare echipamentelor de centralizare.

Modernizarea trecerilor la nivel cu calea ferată.

Pregătirea investiției a început cu studiul contractat în 2022

În primăvara anului 2022, Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA și asocierea ISPCF SA cu BAICONS IMPEX SRL au semnat contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate, documentul care fundamentează soluția de investiție. Valoarea contractului a fost de 20,74 milioane de lei, fără taxa pe valoarea adăugată (TVA).

Studiul privește modernizarea liniilor și instalațiilor din Complexul Feroviar București, pe o lungime de 605,7 km, conform standardelor europene și cerințelor tehnice de interoperabilitate, adică de compatibilitate în funcționare la nivelul rețelei feroviare românești.

Proiectul aprobat va fi dezvoltat etapizat în următorii ani, potrivit oficialului de la Transporturi.