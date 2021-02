Combaterea agentilor patogeni în pandemie. Igienizarea spitalelor si produsele recomandate

Spitalele si clinicile private delimiteaza foarte clar cadrul in care problemele medicale ale pacientilor sunt abordate prin solutii bine definite, cu rolul de a imbunatati sau de a trata complet patologiile in cauza.

Astfel, igienizarea optima a unitatilor spitalicesti din Romania, pe baza unor produse profesionale si conform standardelor in domeniu, reprezinta un element ce sustine activitatea medicala, ca instrument de prevenire si combatere a bolilor, mai ales in contextul pandemiei.

Iata ce trebuie sa intelegi despre modul in care se realizeaza igienizarea spitalelor si cinicilor private din sistemul de sanatate romanesc:

Pe ce activitati se bazeaza igienizarea unui spital?

Perceptia pacientilor fata de nivelul de igiena regasit intr-un spital sau intr-o clinica privata contribuie la cresterea nivelului de incredere al acestora, vizavi de serviciile oferite de unitatea spitaliceasca respectiva.

Insa igienizarea optima in spatiile unei astfel de institutii medicale nu reprezinta doar un simplu instrumente de PR, ci si cea mai eficienta metoda de minimizare a riscului de imbolnavire, cauzat de contaminarea cu o serie intreaga de agenti patogeni.

In aceeasi ordine de idei, igienizarea in spital este compusa din: curatenie si deznifectare. Cele doua concepte nu sunt sinonime, asa cum vei descoperi chiar din urmatoarele randuri:

Activitatea de curatenie din spatiile unui spital

Curatenia reprezinta cea mai des utilizata metoda pentru decontaminarea suprafetelor lavabile din spatiile spitalelor, tehnica medicala si tegumente. Respectarea normelor in vigoare, privind curatenia in spitale, sustine o rata a decontaminarii de pana la 95-98%.

Principalul avantaj sustinut de aplicarea unei curatenii optime, comparativ cu dezinfectarea spatiilor din spitale, este ca acest tip de igienizare poate actiona impotriva tuturor microorganismelor.

Activitatea de dezinfectie din spatiile unui spital

Dezinfectia reprezinta o metoda pentru decontaminarea suprafetelor lavabile din spatiilor spitalelor, cu o rata mult mai ridicata, comparativ cu cea asigurata de curatenie: 99.99%.

Cu toate acestea, nu toate microorganismele patogene de pe suprafetele din mediu inert sunt distruse de solutiile dezinfectante (ex: sporii bacterieni), cu toate ca dezinfectia faciliteaza un procent mai mare al decontaminarii.

Ce beneficii asigura igienizarea optima a spatiilor din spitale?

Activitatile de curatenie si dezinfectie din unitatile spitalicesti garanteaza:

Minimizarea riscului de contactare a agentilor patogeni, fapt ce poate determina o rata mai scazuta a complicatiilor spitalicesti. Astfel, contaminarea in spital (atat din cauza agentilor patogeni exteriori, cat si din cauza celor prezenti deja in spatiile din unitate) se poate incadra pe un trend descendent, pentru ca pacientii sa beneficieze de tratament in locatii mai sigure.

Imbunatatirea perceptiei pacientilor fata de serviciile oferite. In cazul solutiilor profesionale pentru curatenia din spitale, efectele aplicarii acestora sunt sesizabile la nivel vizual si olfactiv. Astfel, pastrarea unui mediu curat in saloane, salile de asteptaare si blocurile operatorii genereaza un nivel mai bun de confort, resimtit de pacientii si rudele acestora.

Respectarea parametrilor de igiena impusi de legislatia in vigoare. Mentinerea spitalului in cadrul impus de lege, privind igienizarea intregului perimetru, favorizeaza pastrarea acreditarii de functionare. Nerespectarea normelor de igiena in spitale poate atrage sanctiuni si chiar inchiderea unitatii respective.

Ce produse sunt recomandate pentru igienizarea spitalelor?

Produsele profesionale de igienizare garanteaza eficienta sporita in curatarea si dezinfectarea unui spectru larg de suprafete spitalicesti, conform standardelor europene.

Utilizarea unui detergent dezinfectant Oxivir asigura uciderea virusului Sars-Cov 2 in doar 1 minut. Aceasta solutie propune o forma slab acida pe baza de peroxid de hidrogen, conforma cu normele de eficienta biocida (virucid, fungicid, bactericid).

Detergentul dezinfectant Oxivir este adecvat pentru igienizarea ariilor cu risc mediu si ridicat de contaminare din sectorul sanitar, permite o curatare fara dare si fara miros, garantand totodata un impact mai redus asupra mediului, comparativ cu alti dezinfectanti traditionali.