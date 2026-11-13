Poți avea două contracte de muncă în același timp, la angajatori diferiți sau la același angajator, dar programele nu se pot suprapune și trebuie să ai timp de odihnă. Din fiecare salariu se calculează separat contribuțiile și impozitul; reducerea de impozit numită deducere personală se acordă numai la contractul ales ca loc de muncă de bază.

Al doilea contract nu înseamnă ore suplimentare la primul. Nici un salariu mai mic nu este scutit automat de taxe.

Unde poți avea două contracte

Codul muncii îți permite să lucrezi în baza mai multor contracte, fără suprapunerea programelor. Primești salariul stabilit pentru fiecare contract, iar angajatorul nu te poate trata mai rău doar pentru că ai încă un loc de muncă.

Inspecția Muncii spune că poți avea chiar și două contracte cu normă întreagă, ambele active, la angajatori diferiți. La același angajator poate fi activ un singur contract cu normă întreagă. Dacă ai două contracte la aceeași firmă, funcțiile trebuie să fie diferite, iar munca din ambele contracte să nu depășească 12 ore pe zi, potrivit ghidului REGES al Inspecției Muncii.

Câte ore poți lucra și cât trebuie să te odihnești

De obicei, o normă întreagă este de 40 de ore pe săptămână, adică 8 ore pe zi. Între două zile de muncă trebuie să ai cel puțin 12 ore consecutive de odihnă. Dacă lucrezi în schimburi, pauza dintre schimburi poate fi de minimum 8 ore. Odihna săptămânală este de cel puțin 48 de ore consecutive.

Codul muncii prevede, ca regulă, cel mult 48 de ore de muncă pe săptămână, inclusiv orele suplimentare, calculate ca medie pe perioada stabilită de lege. Pentru contracte la angajatori diferiți, legea nu formulează un plafon zilnic unic pentru suma orelor lucrate și nici nu explică fără echivoc cum se adună orele pentru limita săptămânală. Faptul că două contracte cu normă întreagă pot fi active nu face automat posibil un program de câte 8 ore la fiecare în aceeași zi: după 16 ore de muncă rămân numai 8 ore până la ziua următoare, sub repausul obișnuit de 12 ore.

La același angajator, odihna zilnică se verifică pentru timpul lucrat în ambele contracte împreună, potrivit unei hotărâri a Curții de Justiție a Uniunii Europene. Orele suplimentare sunt, în schimb, orele făcute peste durata normală a unui contract și, de regulă, cer acordul salariatului.

Ce verifici înainte să începi al doilea loc de muncă

Ai nevoie de un contract scris pentru al doilea loc de muncă. Dacă acesta este cu timp parțial, contractul trebuie să arate câte ore lucrezi, cum sunt împărțite și în ce condiții se poate schimba programul.

Compară programul nou cu cel existent și lasă loc pentru odihna dintre zilele de muncă și pentru repausul săptămânal. Verifică funcția, salariul și programul din noul contract. Citește și clauzele deja semnate privind confidențialitatea, neconcurența și eventualele conflicte de interese ori incompatibilități aplicabile muncii tale. Alege care contract este locul tău de muncă de bază și comunică alegerea angajatorului respectiv. Numai acolo se poate aplica deducerea personală, dacă îndeplinești condițiile. Semnează noul contract înainte să începi lucrul. Angajatorul trebuie să îi transmită datele în registrul salariaților cel târziu în ziua dinaintea începerii activității. Dacă ai mai multe contracte și folosești excepția de la baza minimă a contribuțiilor pentru munca cu timp parțial, depune declarația pe propria răspundere la fiecare angajator, lunar, până pe 5 ale lunii următoare.

Ce se reține din fiecare salariu

Fiecare angajator calculează taxele pentru salariul brut plătit prin propriul contract. În calculul obișnuit, din brut se scad 25% pentru pensie, contribuția numită CAS, și 10% pentru sănătate, numită CASS. Impozitul pe salariu este de 10% din suma rămasă după contribuții și deducerile legale aplicabile.

Deducerea personală micșorează suma la care se calculează impozitul, nu contribuțiile. Ea se acordă numai la locul de muncă de bază, chiar dacă acolo ai un contract cu timp parțial. Deducerea de bază depinde de salariu și de persoanele aflate în întreținere și se poate acorda până la un brut lunar cu 2.000 de lei peste salariul minim.

De exemplu, ai 7.000 de lei brut la locul de muncă de bază și 3.000 de lei brut la un al doilea contract, cu timp parțial. Presupunem că nu ai alte adaosuri ori deduceri și că ai depus declarația cerută pentru mai multe contracte. Din iulie 2026, salariul minim este de 4.325 de lei, astfel că brutul de 7.000 de lei depășește pragul de 6.325 de lei pentru deducerea de bază.

Din primul salariu se scad 1.750 de lei CAS și 700 de lei CASS. Impozitul este 455 de lei, adică 10% din cei 4.550 de lei rămași. Primești 4.095 de lei.

Din al doilea salariu se scad 750 de lei CAS și 300 de lei CASS. Impozitul este 195 de lei, adică 10% din cei 1.950 de lei rămași. Primești 1.755 de lei.

În acest exemplu, cele două salarii brute însumează 10.000 de lei, iar sumele primite însumează 5.850 de lei. Alte deduceri sau drepturi salariale schimbă rezultatul.

Cum se schimbă calculul la două contracte cu timp parțial

Din 1 iulie 2026, salariul minim brut este de 4.325 de lei pe lună, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 146/2026. Când un salariu cu timp parțial este sub acest nivel, se poate aplica o bază minimă pentru contribuțiile la pensie și sănătate. Dacă există diferență între contribuțiile calculate la baza minimă și cele aferente salariului efectiv, angajatorul o suportă în condițiile legii; nu o reține în plus din salariul angajatului.

Un exemplu este cel al două contracte cu timp parțial, plătite cu 2.000 și 3.000 de lei brut. Împreună, bazele lor ajung la 5.000 de lei, peste salariul minim. Dacă depui declarația lunară pe propria răspundere la fiecare angajator până pe 5 ale lunii următoare, contribuțiile se calculează la veniturile efective: la primul contract, CAS este 500 de lei și CASS 200 de lei; la al doilea, CAS este 750 de lei și CASS 300 de lei. Impozitul și suma primită la primul contract depind și de deducerea personală, dacă acela este locul de muncă de bază.

Dacă cele două contracte sunt plătite fiecare cu 2.000 de lei brut, totalul este de 4.000 de lei, sub salariul minim de 4.325 de lei. Excepția bazată pe veniturile cumulate nu se aplică în acest exemplu. Contribuțiile aferente salariului efectiv sunt, la fiecare contract, 500 de lei CAS și 200 de lei CASS; dacă se aplică baza minimă, diferența de contribuții este în sarcina angajatorului. Pentru anumite baze minime de contribuții din iulie până în decembrie 2026, nivelul de 4.325 de lei se diminuează cu 200 de lei.

Dacă bazele cumulate ating salariul minim, dar declarația nu este depusă, angajatorul poate aplica regula bazei minime potrivit procedurii fiscale. Calculul efectiv se vede în documentul de salariu de la fiecare loc de muncă.

Ce faci dacă nu ți se respectă programul sau plata

Păstrează contractele, evidența orelor lucrate, mesajele despre program și documentele de salariu. Dacă angajatorul nu respectă programul, odihna sau plata, poți sesiza inspectoratul teritorial de muncă de la sediul lui. Sesizarea poate fi trimisă și electronic, prin e-mail sau depusă la sediu.

Pentru recuperarea unui salariu neplătit poate fi necesară acțiunea la tribunal. Codul muncii îți dă 3 ani pentru a cere drepturi salariale. Dacă vrei să contești o măsură privind contractul, termenul general este de 45 de zile din ziua în care ai aflat de acea măsură.

Întrebări frecvente

Trebuie să cer acordul primului angajator?

Codul muncii nu pune o condiție generală de acord pentru al doilea contract. Verifică însă clauzele semnate și eventualele incompatibilități care se aplică muncii tale.

Pot suprapune programele dacă lucrez de acasă?

Nu. Locul din care lucrezi nu schimbă interdicția de a avea programe suprapuse.

Pot face ore suplimentare la un contract cu timp parțial?

În mod obișnuit, nu. Contractul cu timp parțial trebuie să prevadă această interdicție, cu excepțiile legale pentru situații precum forța majoră sau lucrările urgente.

Mi se reține și contribuția plătită de angajator?

Nu. Contribuția asiguratorie pentru muncă, de 2,25%, este un cost al angajatorului și nu se scade din salariul tău.

Surse verificate la 13 noiembrie 2026: Codul muncii; Codul fiscal; Hotărârea Guvernului nr. 146/2026; Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 1.855/2022; instrucțiunile Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru Declarația 112; paginile REGES și de sesizări ale Inspecției Muncii; hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene în cauza C-585/19.

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