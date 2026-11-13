One United Properties a raportat un profit net de 84,9 milioane de lei în primele nouă luni din 2026, față de 353,2 milioane de lei în aceeași perioadă din 2025. Scăderea este de 76%. Cifra de afaceri a ajuns la 696,4 milioane de lei, cu 41% mai mică decât cu un an înainte, potrivit raportului publicat de companie la bursă.

Pentru cei care dețin sau urmăresc acțiunile firmei, cea mai mare schimbare este la veniturile din locuințe: 432,6 milioane de lei, față de 975,7 milioane de lei în primele nouă luni din 2025. Veniturile din chirii și servicii pentru chiriași au mers în sens opus, crescând cu 8%, la 129,8 milioane de lei. După cheltuielile legate de aceste spații, venitul din chirii a fost de 87,8 milioane de lei, cu 12% mai mare.

De ce au intrat mai puțini bani din locuințe în bilanț

Compania pune o parte din scădere pe seama întârzierii semnării promisiunilor de vânzare. O rezervare ține locuința pentru un cumpărător, dar venitul apare în bilanț după semnarea actului prin care părțile promit vânzarea.

Legea nr. 207/2025 a adăugat pași pentru vânzarea locuințelor încă neconstruite, inclusiv împărțirea clădirii viitoare pe apartamente și înscrierea lor în evidențele de proprietate. Aceste prevederi se aplică din martie 2026. Legea limitează rezervarea la 60 de zile și suma cerută pentru ea la 5% din preț; avansurile trebuie păstrate într-un cont separat și folosite pentru proiectul respectiv.

Compania a raportat și întârzieri după atacul informatic din 14 iulie asupra sistemului de cadastru, folosit pentru evidența proprietăților. Sistemul a fost restabilit la mijlocul lunii august, potrivit raportării sale din 26 august. Într-un calcul separat, care ține seama de tranzacțiile întârziate, compania a estimat pentru primele nouă luni o cifră de afaceri de 935,8 milioane de lei și un profit net de 198,5 milioane de lei.

Ce vânzări și încasări are compania

Vânzările și promisiunile de vânzare semnate au însumat 51,9 milioane de euro între iulie și septembrie 2026, față de 2,6 milioane de euro în primele șase luni ale anului. Victor Căpitanu, fondatorul companiei, a spus că 98% dintre rezervări au ajuns la promisiuni de vânzare.

În primele nouă luni din 2026, compania a încasat 57 de milioane de euro de la clienți. Contractele încheiate până la 30 septembrie prevăd încasări suplimentare de 447 de milioane de euro până în 2029:

110 milioane de euro în ultimele trei luni din 2026;

194 de milioane de euro în 2027;

97 de milioane de euro în 2028;

46 de milioane de euro în 2029.

Căpitanu a estimat că pe piață există „o cerere în general cu 15-20% mai scăzută”. El a spus că negocierea prețului este mai frecventă la locuințele scumpe. Prețul mediu al apartamentelor vândute de companie a crescut cu 28% față de primele nouă luni din 2025, însă Căpitanu a atribuit cea mai mare parte a diferenței vânzării mai multor locuințe scumpe. Pentru apartamente comparabile, el a estimat o creștere a prețului între 5% și 10%.

Ce estimează compania pentru restul anului

În estimarea publicată la 26 august, conducerea anticipa că profitul net pentru întregul an 2026 va fi cu aproximativ 15-20% sub bugetul stabilit inițial. Compania se aștepta ca veniturile a căror înregistrare a fost amânată să se reflecte în principal în rezultatele din 2027.