Reparația unui televizor pornește de la 250 de lei, cea a unui telefon poate ajunge la 1.000 de lei, iar schimbarea mufei HDMI a unei console costă aproximativ 550 de lei, potrivit unui reportaj Observator News din 13 noiembrie 2026. Pentru proprietarul unui aparat stricat, suma de comparat cu prețul unuia nou este cea din devizul pentru defecțiunea lui.

Diferența poate fi mică. Daniel Ungureanu, proprietar de service, a dat exemplul unui televizor de 2.500 de lei care ar costa 2.400 de lei de reparat. La aceste sume, înlocuirea ar costa cu 100 de lei mai mult. Într-un alt caz din reportaj, un client plătea pentru reparație mai puțin de jumătate din prețul unui televizor nou.

Cât poate costa reparația unui televizor sau a unei console

Tariful de aproximativ 550 de lei pentru mufa HDMI se regăsește într-o ofertă a service-ului Clinica Consolelor pentru consola PS5. Pentru PS5 Pro, tariful publicat este de 650 de lei. Service-ul anunță un timp de lucru de 3-5 zile și o garanție de 6 luni pentru intervenție. Constatarea este gratuită dacă proprietarul acceptă reparația; dacă refuză devizul, plătește 140 de lei.

La televizoare, prețul depinde de piesa stricată. Reparații TV București afișează între 80 și 230 de lei pentru intervenții simple, între 230 și 530 de lei pentru sursa de alimentare, între 300 și 750 de lei pentru plăci de control și între 450 și 1.050 de lei pentru defecțiuni complexe sau ale ecranului. Service-ul anunță constatare gratuită și garanție scrisă între 6 și 12 luni pentru lucrare și piesele montate. Tarifele sunt oferte ale celor două service-uri, consultate la 13 noiembrie 2026.

Cu cât se vinde un televizor nou

Prețurile unor televizoare noi din lista EcranBun din noiembrie 2026 arată cât de mult poate schimba modelul ales comparația:

Horizon 40HL4300F/C: 698,99 lei.

Horizon 43HL5530U/C: 982,99 lei.

TCL QLED 43P7L: 1.599,99 lei.

LG 55NU850B3LA: 1.698,99 lei.

TCL QLED 50P7L: 1.799,99 lei.

TCL QD-MiniLed 50C6K și TCL QLED 65T69C: câte 2.099,99 lei.

Comparația utilă pentru o reparație este cu un televizor nou apropiat ca mărime și dotări. Devizul arată costul pentru aparatul deținut, în timp ce un preț de pornire, precum cei 250 de lei din reportaj, poate privi altă defecțiune.

Garanția poate scuti proprietarul de plata reparației

Dacă defecțiunea este acoperită de garanția comercială, proprietarul poate anunța vânzătorul înainte de a accepta o reparație contra cost. Potrivit fișei de control ANPC, garanția comercială se prelungește cu timpul în care aparatul a fost nefuncțional, de la anunțarea defectului până la predarea lui în stare de folosire. Pentru repararea sau înlocuirea în această garanție, fișa indică un termen rezonabil, sub 15 zile calendaristice de la informarea vânzătorului, stabilit în scris cu consumatorul.