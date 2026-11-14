Cine vrea să deschidă o franciză în România are nevoie și de bani pentru primele luni de funcționare, pe lângă investiția de pornire. Constantin Anton, președintele Asociației Române de Franciză, estimează că investiția poate fi între 5.000 și peste 300.000 de euro, în funcție de afacere, și recomandă o rezervă care să acopere între patru și șase luni de cheltuieli.

Anton estimează recuperarea investiției în medie în doi ani și jumătate până la patru ani. Termenul depinde de banii care rămân după plata cheltuielilor și a taxelor, nu doar de cât vinde unitatea.

Cât costă deschiderea și ce intră în sumă

La 5 to go, investiția totală afișată la 14 noiembrie 2026 este între 17.000 și 20.000 de euro plus TVA. Taxa de intrare, de 4.500 de euro plus TVA, este inclusă în acest total. „Taxa de franciză este doar o parte, uneori modestă, din total”, a declarat Anton pentru Adevărul Financiar.

Pentru afacerile mici din servicii, educație sau formate mobile, Anton indică investiții între 5.000 și 15.000 de euro. Un magazin LaDoiPași poate necesita între 50.000 și 100.000 de euro, în funcție de proiect, potrivit estimării sale. La restaurantele mari, investiția poate trece de 300.000 de euro.

Amenajarea este una dintre cheltuielile care schimbă bugetul: Anton estimează între 200 și 500 de euro pe metru pătrat pentru un magazin și aproximativ 1.000 de euro pe metru pătrat pentru un local cu mâncare și băuturi. La deschidere se plătesc și echipamente, stocuri, autorizații, programe informatice, pregătirea angajaților și promovare. Pentru fiecare ofertă, viitorul partener are nevoie de lista costurilor acoperite de suma afișată.

Shop&Go funcționează ca un parteneriat de administrare a magazinului. Mega Image cere o garanție inițială și descrie plata partenerului prin comision fix, comision legat de vânzări, comision suplimentar și bonus de performanță. Compania nu afișează valoarea garanției.

Câți bani trebuie păstrați pentru primele luni

După deschidere, chiria, salariile, utilitățile, marfa și contabilitatea continuă să coste chiar dacă vânzările pornesc încet. Asociația Română de Franciză recomandă o rezervă pentru între patru și șase luni de funcționare. La cheltuieli de 5.000 de euro pe lună, aceasta înseamnă între 20.000 și 30.000 de euro puși deoparte.

Unele rețele cer și plăți calculate din vânzări. Oferta 5 to go indică lunar 4% din cifra de afaceri pentru folosirea francizei și 1,5% pentru promovarea comună, la care se adaugă TVA. Împreună, cele două plăți reprezintă 5,5% din vânzări, înainte de TVA, și intră în calculul banilor rămași la sfârșitul lunii.

Când se recuperează investiția

Pentru o investiție de 60.000 de euro, 20.000 de euro rămași anual după toate plățile ar acoperi suma inițială în trei ani. Dacă rămân 12.000 de euro pe an, recuperarea durează cinci ani. Amplasarea, numărul de clienți, concurența și cheltuielile pot schimba acest rezultat.

Oferta 5 to go indică un contract de cinci ani, cu posibilitatea prelungirii pentru încă cinci. Codul de conduită al Asociației Române de Franciză, actualizat la 5 septembrie 2026, îndrumă părțile să verifice înainte de semnare condițiile financiare, prelungirea, preavizul, transferul afacerii și încetarea contractului. Contractul poate ajunge la termen, se poate încheia prin acord sau poate fi reziliat pentru neîndeplinirea obligațiilor; clauzele semnate stabilesc ce sume mai sunt de plătit și ce se întâmplă cu marca și stocurile.

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