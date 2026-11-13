Aproximativ 300 de angajați Endava din România ar urma să plece din firmă în următoarele săptămâni, potrivit informațiilor publicate pe 13 noiembrie 2026 de Doru Șupeală. Pentru cei cărora li se propune încetarea contractului prin acord, acesta indică o ofertă standard de două salarii.

Șupeală relatează că firma a început discuții individuale cu angajații vizați. Aproximativ 600 de oameni ar fi în prezent fără proiecte la care să lucreze, unii de peste un an. El indică și o pondere de aproximativ 5% a angajaților aflați în această situație, pe care compania ar urmări să o reducă sub 2%.

Ce primesc angajații care acceptă plecarea prin acord

Oferta standard relatată de Șupeală este echivalentul a două salarii. Suma poate crește în funcție de vechimea și de rezultatele angajatului în firmă. Aceasta este varianta în care angajatul și Endava acceptă împreună încheierea contractului.

Printre persoanele vizate s-ar afla și tineri recrutați prin programul EndavaX. Potrivit aceleiași relatări, unii angajați nu au mai lucrat pe un proiect de peste 12 luni, iar în anumite cazuri perioada ajunge la 18 luni. Endava nu a anunțat public zilele în care ar urma să aibă loc plecările sau orașele vizate.

Ce drepturi se aplică dacă firma desființează postul

Dacă angajatul nu acceptă plecarea prin acord și firma îi desființează postul, se aplică regulile concedierii pentru motive care nu țin de persoana sa. Potrivit Codului muncii, postul trebuie desființat efectiv, pentru o cauză reală și serioasă. Angajatul are dreptul la un preaviz de cel puțin 20 de zile lucrătoare.

Pentru această cale, eventualele plăți compensatorii depind de lege și de contractul colectiv aplicabil. Oferta de două salarii prezentată de Șupeală privește plecarea prin acord. Raportul anual al Endava arată că există contracte colective de muncă în România.

Ce arată cifrele despre echipele din România

În raportul său anual din 2025, Endava a indicat aproximativ 3.289 de angajați implicați în livrarea serviciilor în România la 30 iunie 2025. Dintre aceștia, 1.082 lucrau în Cluj-Napoca și 909 în București. Cifra privește o altă dată decât plecările relatate în noiembrie 2026.

În cât timp poate fi contestată încetarea contractului

Angajatul poate contesta o măsură privind încetarea contractului în 45 de zile calendaristice de când a luat cunoștință de ea, potrivit Codului muncii. Dacă o concediere este nelegală sau netemeinică, instanța poate anula măsura și poate acorda despăgubiri. La cererea angajatului, instanța poate dispune și revenirea acestuia în situația de dinaintea concedierii.