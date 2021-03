Top 4 producători de semințe de cannabis

Îți dorești de ceva vreme să afli mai multe informații despre producătorii de semințe de cannabis? În acest articol îți vom vorbi despre 4 producători de astfel de semințe.

Înainte de a afla care sunt aceștia, trebuie să știi că în România legea interzice consumul și cultivarea de semințe de cannabis. Se pot însă comercializa sub formă de suveniruri pentru colecționari. Așadar, dacă vrei să faci un cadou aparte unui prieten care colecționează lucruri inedite, în cele ce urmează vei afla câteva informații utile care te vor ajuta să alegi semințele perfecte pentru un cadou aparte.

Dinafem

Dinafem este o bancă spaniolă de semințe de cannabis formată din crescători asemănători care s-au reunit pentru a împărtăși lumii experiența și genetica unică a cannabisului. Au devenit prima bancă de semințe spaniolă care s-a dedicat producției celor mai bune soiuri feminizate de cannabis. Deși am putea spune că Dinafem nu face parte dintre jucătorii mari de pe piața semințelor de cannabis, semințele lor vorbesc pentru ei și de aceea au devenit populare.

Diafem și-au consolidat bine și cu adevărat locul pe piață și brandul a devenit sinonim cu o genetică de semințe de cannabis de înaltă calitate.

Greenhouse Seeds

Greenhouse Seeds este unul dintre principalii jucători de pe piața semințelor de cannabis și produce în mod constant cele mai bine vândute plante de cannabis. Acest producător deține un coffee shop, care acționează ca bază în Amsterdam și atrage turiști de pe tot globul, care doresc să guste câteva dintre deliciile pe care le oferă această bancă de semințe.

Arjan, fondatorul companiei, și-a dedicat ani de viață vânătorii de plante unice și localizate de pe tot globul care au devenit parte a firmei Greenhouse Seeds. Eforturile lor de a produce plante de renume mondial au fost răsplătite, deoarece au continuat să câștige premiu după premiu, an de an, pentru diversele semințe de cannabis pe care le produc.

Sensi Seeds

Sensi Seeds nu se consideră doar o bancă de semințe, ci un membru responsabil al comunității de cannabis și o sursă de educație despre adevăratele efecte și aplicații ale canabisului. Este o filozofie care face parte din însăși structura companiei și care a ajutat la modelarea lor de-a lungul deceniilor în care au produs semințe de cannabis de înaltă calitate. Pe lângă faptul că își dedică timpul reproducerii unor plante tradiționale, Sensi Seeds a depus mult efort pentru a se asigura că au o varietate de plante potrivite pentru uz medical. Și asta o demonstrează prin pasiunea cu care muncesc pentru a dezvolta compania și pentru a descoperi numeroasele secrete ascunse pe care le oferă cannabisul. Un lucru este sigur, această pasiune i-a ajutat să devină renumiți în întreaga lume datorită semințelor de cannabis pe care le produc.

Serious Seeds

Serious Seeds este un alt titan cu vechime. De multă vreme stabilită în Olanda, în ultimele decenii compania Serious Seeds și-a dedicat timpul perfecționării unora dintre cele mai radicale și în mod constant excelente soiuri de cannabis disponibile. După cum sugerează și numele, este extrem de serioară în privința cannabisului și se mândrește cu natura stabilă, fiabilă și uniformă a plantelor sale. De fapt, își dorește să se asigure că semințele sale sunt cele mai bune posibil.

Serious Seeds este singura bancă de semințe care își numerotează individual pachetele, astfel încât să poată urmări întreaga viață și lotul oricărei semințe vândute sub marca sa. Când vine vorba de a produce unele dintre cele mai bune semințe de cannabis existente, nu există vreo companie mai serioasă decât Serious Seeds.

