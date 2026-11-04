Poliția Română a avertizat pe 4 noiembrie 2026 că, înainte de Black Friday, cumpărătorii pot ajunge pe magazine online clonate sau pot primi mesaje false despre livrarea unor colete. Cine introduce datele cardului pe o astfel de pagină riscă să piardă bani din cont.

Riscul nu începe doar când omul caută o reducere. Un mesaj despre un colet care pare blocat îl poate trimite către o pagină ce îi cere date bancare. Înainte de plată, adresa magazinului și mesajul despre livrare trebuie verificate separat, fără folosirea legăturii primite prin SMS sau e-mail.

Cum poate fi verificat magazinul înainte de plată

Într-un ghid publicat la 30 octombrie 2025, Poliția Română, Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) și Asociația Română a Băncilor arătau că paginile false pot semăna în detaliu cu cele ale unor magazine cunoscute. Avertismentul Poliției din noiembrie 2026 privește aceeași metodă, folosită în perioada cumpărăturilor de Black Friday.

Cumpărătorul poate căuta singur adresa magazinului, în loc să deschidă o legătură dintr-o reclamă sau dintr-un mesaj. Pe pagină trebuie verificate adresa web, prezența „https://”, datele firmei și informațiile despre livrare, retur și contact. Poliția recomandă și verificarea recenziilor, inclusiv dacă alte persoane au cumpărat de acolo.

O adresă care seamănă cu numele unui magazin, dar are un domeniu suspect, este un semn de alarmă. Ghidul din 2025 indică drept semnale de fraudă și reducerile de 80-90% la produse de marcă sau la aparate scumpe. Înainte de a da datele cardului, cumpărătorul are astfel de verificat nu doar prețul, ci și pagina pe care urmează să plătească.

Mesajul despre colet se verifică fără legătura primită

Mesajele false pot părea trimise de o firmă de curierat, de poștă sau chiar de o bancă. Ele pot anunța un colet blocat, pot cere actualizarea datelor ori pot promite o ofertă. O legătură scurtată, o adresă neobișnuită sau o cerere de date confidențiale prin SMS ori e-mail sunt semne că mesajul nu trebuie urmat.

Situația unui colet se verifică pe pagina oficială a firmei, deschisă separat, nu prin legătura din mesaj. Paginile către care duc astfel de mesaje pot cere numărul cardului, data expirării, codul de siguranță, parola contului bancar sau codul PIN, potrivit explicațiilor publicate de campania Siguranța Online. Introducerea lor poate permite folosirea datelor de către escroci.

Ce urmează dacă au fost datele cardului sau bani au ieșit din cont

Persoana care a introdus datele cardului ori observă o plată pe care nu a făcut-o trebuie să acționeze imediat. Recomandările campaniei Siguranța Online și ale ghidului Poliției indică următoarea ordine:

Contactează banca pentru blocarea cardului și cere verificarea plății. Banca poate încerca blocarea tranzacției, dacă acest lucru mai este posibil, și poate reemite cardul cu alte date de siguranță.

Dacă a introdus și parola serviciului bancar online, o schimbă de pe alt telefon sau calculator și cere băncii, dacă este necesar, blocarea temporară a accesului la acel serviciu.

Sesizează Poliția și raportează frauda la DNSC, la numărul 1911 sau pe pnrisc.dnsc.ro.

Pentru sesizare, păstrează mesajele primite, adresa paginii false, confirmările de plată, facturile și capturile de ecran.

Fotografia de mai sus este o imagine ilustrativă, dintr-o bancă de imagini.