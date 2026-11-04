Firmele de telefonie, internet și televiziune au primit 1.060 de sancțiuni între 2024 și 23 septembrie 2026, dintre care 663 de amenzi în valoare totală de 4.892.500 de lei, potrivit datelor transmise de ANPC publicației Newsweek România. Printre problemele reclamate de abonați se află facturile primite după cererea de închidere a contractului.

Alte reclamații privesc scumpirea abonamentelor, schimbarea condițiilor contractuale, penalitățile cerute la încetarea contractului și facturarea de două ori a aceluiași serviciu. Din totalul sancțiunilor, 397 au fost avertismente; o amendă dată firmei nu stabilește, singură, dacă factura unui anumit abonat trebuie anulată.

O cerere de închidere nu oprește întotdeauna factura în aceeași zi

Data cererii și data la care încetează efectiv contractul pot fi diferite. ANCOM a explicat, la 29 iulie 2024, că abonatul trebuie să verifice în contract cum depune cererea și în cât timp se face închiderea; termenul poate fi, de exemplu, de 30 de zile de la depunere.

O factură emisă după cerere poate acoperi zile în care abonamentul era încă activ. Dacă suma privește o perioadă de după închiderea efectivă, abonatul poate cere furnizorului corectarea ei. Pentru a dovedi când a cerut încetarea, ANCOM recomandă o cerere scrisă, trimisă cu confirmare de primire sau depusă cu număr de înregistrare.

Scumpirea anunțată a abonamentului poate permite plecarea fără penalități

Un furnizor poate schimba prețul pe durata contractului dacă această posibilitate este prevăzută în contract. Potrivit regulilor explicate de ANCOM în iunie 2026, modificarea trebuie anunțată cu cel puțin 30 de zile înainte. De la primirea anunțului, abonatul are cel puțin 30 de zile să înceteze contractul fără penalități sau despăgubiri, în condițiile OUG nr. 111/2011.

Acest drept nu se aplică dacă schimbarea este numai în favoarea abonatului, dacă este doar administrativă și nu îl dezavantajează ori dacă este impusă de lege. Dacă abonatul păstrează un echipament primit odată cu serviciul, poate rămâne de plătit o sumă pentru acesta. O majorare făcută după o regulă de indexare deja explicată în contract nu este automat o schimbare unilaterală a prețului.

Amenzile din 2026 acoperă doar o parte din an

Datele ANPC comunicate publicației arată astfel sancțiunile aplicate firmelor:

În 2024: 525 de sancțiuni și amenzi de peste 2,8 milioane de lei.

În 2025: 265 de sancțiuni și amenzi de aproximativ 1,2 milioane de lei.

Între 1 ianuarie și 23 septembrie 2026: 270 de sancțiuni și amenzi de 868.000 de lei.

Suma din 2026 privește mai puțin de nouă luni, spre deosebire de valorile pentru anii întregi 2024 și 2025.

Abonatul poate contesta factura mai întâi la furnizor

Abonatul verifică data închiderii contractului și perioada trecută pe factură. Păstrează contractul și anexele, cererea de încetare și dovada trimiterii ei, cum ar fi confirmarea de primire, numărul de înregistrare sau confirmarea electronică, precum și notificarea de modificare a prețului, facturile emise după încetare și corespondența cu operatorul, inclusiv răspunsul acestuia.

Dacă factura acoperă servicii de după închidere, abonatul o contestă în scris la furnizor și cere corectarea sumei. Păstrează răspunsul primit.

Dacă problema nu se rezolvă, consumatorul poate depune o reclamație prin formularul ANPC, la care poate atașa factura, contractul și răspunsul furnizorului. Tot la ANPC pot fi reclamate penalitățile contestate; pentru încălcarea obligațiilor specifice serviciilor de comunicații poate fi sesizată ANCOM.

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