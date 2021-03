2021, anul educației antreprenoriale pentru studenții din România

Institutul de Excelentă în Antreprenoriat (idEA) a lansat RAU Accel, primul accelerator de business universitar din România, în cadrul Universității Româno-Americane.

În această lună, idEA va lansa încă două astfel de acceleratoare, USH Accel si UMFCD Accel, acceleratoare unde studenții din cadrul Universității Spiru Haret și Universității de Medicina și Farmacie Carol Davila din București vor învăța de la antreprenori de succes, practicieni de specialitate și experți din diverse domenii cum să pună bazele unei afaceri proprii în IT, tehnologie, fintech, blockchain, responsible business, medtech sau e-health.

Programele de accelerare universitare oferă o curiculă modernă, mentori, experți și investitori din diferite domenii de business cu scopul de a ajuta tinerii să aibă cea mai bună primă experiență în antreprenoriat.

De remarcat că, deși este un proiect pilot, acceleratorul dezvoltat în Universitatea de Medicină, a primit deja înaltul sprijin al președinției României, care a și confirmat prezența în bordul programului a doamnei consilier prezidențial, Loreta Păun.

Creatorul acestor programe, Institutul de Excelentă în Antreprenoriat (idEA), înființat în 2020 de o echipă cu vastă experiență în programe de accelerare a startupurilor dar și în investiții, este un ONG dedicat zonei antreprenoriale care are ca scop educarea, promovarea și facilitarea accesului la finanțare a startup-urilor din România. idEA își propune să dezvolte ecosistemul antreprenorial și să accelereze startup-uri într-un sistem modern și eficient. Printre cele mai cunoscute proiecte idEA se află și Commons accel, unul dintre programele de accelerare a startupurilor cu cele mai bune rezultate din ultimii ani.

“IdEA își propune să aducă un impact pozitiv în zona tinerilor antreprenori prin formarea și educarea antreprenorială. Încurajăm creșterea ecosistemului de antreprenori români, conectarea cu alți stakeholderi relevanți, transferul de know-how, experiență și resurse, precum și accesul la finanțare.” spune Matei Dumitrescu, fondatorul idEA

Matei Dumitrescu este cunoscut în lumea antreprenorială ca un expert în accelerare de business, el făcând parte din Investment-Ready Program din Viena încă din 2013, fiind apoi co-director în Founder Institute, iar in 2019 înființând unul dintre cele mai apreciate programe de accelerare pentru startupuri, Commons Accel. Nu în ultimul rând Matei Dumitrescu, este cunoscut în mediul de investiții ca fiind partener in Roca X, precum și vicepreședinte al Techangels

Participantilor din aceste trei programe li se promite ca la finalizarea programelor din cadrul acceleratoarelor vor avea o viziune mai clara asupra afacerii lor, un pitch bine structurat si organizat, un model de business validat si profitabil, precum si o strategie de marketing potrivita. In plus ei au la dispozitie spatii de birou pentru desfasurarea activitatii, mentori dedicati, experti in domeniu dar le vor fi intermediate si intalniri cu potentiali clienti sau investitori. De altfel, toate aceste programe se vor finaliza cu un DemoDay unde se vor prezenta public cele mai bune afaceri create in perioada de accelerare.

Din echipa care se va ocupa de pregătirea studenților înscriși în acceleratoare universitare fac parte nume sonore ca Peter Barta sau Dragoș Nicolaescu, iar organizarea va fi coordonată de Diana Ciobanete, vice-președinte iDea, Partener Smart Impact Capital și director al Commons Accel

Participanții vor primi îndrumare din partea a peste 30 de mentori de top, care au răspuns pozitiv misiunii de a educa o nouă generație de antreprenori pentru România. Printre primii care au confirmat implicarea lor se află Gregoire Vigreux, președinte La French Tech, Philip Choban, fondator Telios, Florin Grozea, fondator Mocapp, Andrei Dudoiu, fondator Seedblink, Cristina Daianu, CEO Dentons, Cristian Negrutiu, CEO Sparking Capital, Alexandru Bogdan, CEO Roca X sau Daniela Șerban, fondator ARIR.

“Toată lumea se plânge de lipsa educației antreprenoriale pentru tineri, iar când aceasta se face, uneori pe bună dreptate, este considerată o glumă, un exercițiu făcut pentru a bifa niște puncte dintr-o agendă, una care nu este cea a studenților” spune Diana Ciobănete. “Am creat o curiculă moderna și eficientă și livrăm programele cu ajutorul unor experți cu experiență antreprenorială bine cunoscută. Am construit aceste acceleratoare autentice, independente, cu singurul scop de a scoate din program startupuri bine pregătite, cu fondatori capabili să construiască un business sustenabil.”

Prima sesiune inspirationala a avut deja loc joi, 18 Martie, pentru studentii Universității Româno-Americane și a adus în fața participanților antreprenori reali, trecuti prin programe de accelerare în urma cărora au construit businessuri de succes și a căror experiență le servește drept model viitorilor antreprenori.

“Mai mult decât o oportunitate antreprenorială, RAU Accel este un proiect de suflet pentru Universitatea Româno-Americană, care prin hotărârea şi implicarea lui Matei Dumitrescu, a devenit o realitate pentru studenţii nostri. Viziunea programului implementat, urmăreşte dezvoltarea accelerată a antreprenoriatului creativ printr-un concept inovativ de educaţie, testat iniţial de Commons Accel şi adaptat ulterior studenţilor URA, încurajati să îşi deschidă aripile şi să fie cutezători în a-şi asuma riscurile de a pune în practică ideile lor. Prototipul acestui proiect a fost testat într-un grup restrâns de studenţi, care au contribuit la succesul lansării primuluii accelerator universitar, una dintre idei fiind premiată prin participarea gratuită la Commons Accel, ajungand ulterior în finala acestuia.

Printre beneficiile de a participa la singurul accelerator Universitar din România, studenţii înscrişi în programul RAU Accel, au posibilitatea de a învăţa de la mai mult de 50 de mentori, de cele mai multe ori investitori şi antreprenori de succes în diverse domenii.

În viitor, ne propunem să amplificăm semnificativ aceste beneficii şi să susţinem inovaţia, creativitatea şi educatia în afaceri, prin oferirea de oportunităţi de finanţare a ideilor de succes dezvoltate de către studenţi.” declară Lucian Botea, prorector al Universității Româno-Americane

În Universitatea Spiru Haret acceleratorul va fi lansat la sfarșitul lunii martie, iar în Aprilie pornesc sesiunile de accelerare si pentru viitorii antreprenori din Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila.

„Am rezonat de prima oară cu propunerea celor de la Institutul de Excelență în Antreprenoriat, de când am văzut proiectul de accelerator universitar. Am mai întalnit de-a lungul timpului diverse programe de pregătire antreprenorială, unele chiar și pentru studenți, dar un accelerator de business în adevăratul sens al cuvântului, pus în practică de niște oameni cu o asemenea experiența în business și cu istoric internațional de accelerare de startupuri, m-a convins că va aduce pentru universitatea noastră o valoare adaugată impresionantă și că poate contribui la dezvoltarea unei întregi noi generații de antreprenori.” Declară Costin Lianu, Prorector an Universității Spiru Haret

Domeniile propuse nelimitativ din care se caută proiecte pentru a fi accelerate sunt IT, tehnologie, fintech, blockchain, responsible business sau, în cazul UMFCD Accel, și e-health/ medtech.

“Începând cu anul 2020 o dată cu debutul Pandemiei, Universitatea de medicină și farmacie Carol Davila din București, a apăsat accelerația digitălizarii. Astfel cu susținerea d-lui Rector Prof Dr. Viorel Jinga s-a constituit in interiorul acesteia Centrul de inovație si eHealth, structura care a participat la configurarea procesului instituțional de elearning și in paralel a inițiat programe avansate de educație în domeniul sanatății digitale. Progresiv, interesul studenților de a invăța mai multe despre domeniul eHealth a crescut, aceștia adresându-ne din ce mai multe cereri de a-i instrui în pașii antreprenoriali necesari dezvoltării unor solutii de eHealth. Astfel am decis că este momentul potrivit sa inițiem un accelerator de soluții digitale în Universitate. Având o comunicare deosebită în cadrul sesiunii de jurizare de la Hackaton4HEALTH cu Matei Dumitrescu și aflând ce echipă de profesioniști coordonează în cadrul IDEA, am decis ca ei sunt partenerii perfecti pentru a demara un astfel de program in Universitate. Asteptam cu nerăbdare luna aprilie să începem activitățile cu echipele ce vor fi selectate.” spune Ștefan Bușnatu, prorector UMFCD.