VIITORUL E LA ȘCOALĂ – proiect pentru școli și elevi din medii dezavantajate, susținut de Metropolitan Life

JA România lansează, cu sprijinul Metropolitan Life, proiectul VIITORUL E LA ȘCOALĂ, conceput pentru a-i ajuta pe elevi să-și păstreze și să-și dezvolte o atitudine pozitivă față de necesitatea educației și față de viitorul lor, prezentându-le beneficiile și avantajele economice ale educației pe care o primesc în școală.

În contextul școlii online, care amplifică decalajul în ceea ce privește accesul la educație pentru elevii din medii defavorizate, proiectul oferă diferite tipuri de activități care sprijină continuarea educației, în etapa de tranziție de la gimnaziu la liceu.

Prin activități learning by doing și webinarii susținute de voluntarii Metropolitan Life, elevii sunt încurajați să își definească propriile interese și abilități, să realizeze proiecții pentru viitorul lor și să își dezvolte o mai bună înțelegere a beneficiilor și avantajelor economice și sociale ale educației și școlii.

La prima activitate desfășurată în cadrul proiectului, 50 de eleve au primit de la voluntarii Metropolitan Life informații despre abilitățile și cunoștințele necesare pentru a lucra în domeniul financiar, despre cele mai căutate job-uri în acest domeniu și despre așteptările angajatorilor de la tinerii nou intrați pe piața muncii.

„Parteneriatul cu Junior Achievement România ne bucură foarte mult, iar implicarea în proiectul VIITORUL E LA ȘCOALĂ reprezintă o continuare firească a angajamentului Metropolitan Life de a contribui la evoluția educației tinerilor din România. Pentru că educația este primul pas către decizii corecte, diferența dintre bine și rău, progres. Educația construiește un viitor sustenabil!” declară Carmina Dragomir, CEO Metropolitan Life.

Până la finalul acestui an, cei peste 10.000 de elevi care vor participa la activitățile din proiect vor explora diferite oportunități profesionale, în raport cu nivelul de pregătire și câștigul mediu, vor analiza rolul educației, costurile financiare și de oportunitate pe care aceasta le presupune și vor evalua riscurile economice și de viitor ce survin în urma abandonului școlar.

Totodată, elevii vor fi încurajați să își formeze o înțelegere personalizată a conceptului de succes personal – adaptat intereselor lor și bazat pe stabilirea de obiective și acțiuni – și o atitudine pozitivă față de educație și de luarea deciziilor potrivite pentru viitorul lor. Conținutul educațional al proiectului este disponibil în format digital, prin acces la platforma JA Inspire™.

Conceptul VIITORUL E LA ȘCOALĂ asigură și o componentă de sustenabilitate a procesului didactic, oferind școlilor și profesorilor implicați instrumente și modele de lucru, precum și dotări cu echipamente care facilitează accesul la educație pentru actuala generație de elevi, dar și pentru generațiile viitoare.

Parteneriatul dintre JA România și Metropolitan Life pentru susținerea educației learning by doing continuă pentru al nouălea an consecutiv, iar până acum peste 25.000 de elevi au beneficiat de educație pentru incluziune financiară. În 2021, parteneriatul a fost extins către componentele educaționale de prevenire a abandonului școlar și educație pentru sănătate.