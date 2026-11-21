Corpul Gardienilor Revoluției Islamice, o forță militară iraniană, afirmă că a doborât sâmbătă, 21 noiembrie, o dronă americană MQ-9 deasupra Strâmtorii Hormuz. Pentru șoferii din România, incidentul aduce un nou risc pentru transportul petrolului, dar ultimele prețuri disponibile la pompă sunt din ziua de dinainte.

Vineri, 20 noiembrie, petrolul Brent s-a închis la 92,57 de dolari pe baril, cu 0,59 dolari, sau 0,64%, peste ședința precedentă, potrivit cotațiilor relatate de Reuters. Petrolul american WTI a ajuns la 83,98 de dolari pe baril, în creștere cu 0,77 dolari, sau 0,93%. În ciuda creșterii de vineri, Brent era pe cale să piardă aproape 4% în acea săptămână, iar WTI 5%.

În România, benzina 95 costa în medie 9,09 lei pe litru pe 20 noiembrie, cu 0,11 lei mai puțin decât cu o zi înainte și cu 0,51 lei mai puțin decât cu șapte zile înainte. Motorina costa 10,54 lei pe litru, iar GPL 4,84 lei pe litru, potrivit PretCarburant.ro, care urmărea prețurile din 1.835 de benzinării. Aceste cifre sunt anterioare anunțului iranian și nu arată un efect al incidentului asupra prețurilor plătite de șoferi.

Transporturile de petrol și traficul total arată lucruri diferite

Reuters relata pe 20 noiembrie că transporturile de țiței prin Hormuz reveniseră aproximativ la nivelurile de dinaintea războiului. O evaluare Lloyd’s List prezentată de Associated Press pe 16 noiembrie arăta însă că traficul total prin strâmtoare era sub o treime din nivelul anterior războiului. Prima comparație privește țițeiul transportat, iar a doua, traficul navelor în ansamblu.

Miza este mare: în timp de pace, prin această trecere circula o cincime din petrolul și gazele lumii, potrivit relatării despre conflict. Războiul început la 28 februarie a perturbat transportul maritim, iar atacurile asupra navelor au fost reluate periodic din iulie, după ce înțelegerea semnată de SUA și Iran în iunie nu a fost pusă integral în aplicare.

O scumpire a transportului nu se vede automat la pompă

Atacurile asupra navelor pot ridica prețul transportului și al asigurării, costuri care se pot adăuga petrolului livrat. Agenția maritimă americană a avertizat că blocada pune presiune pe primele de asigurare din Golf. Fără o valoare a acestor costuri, nu rezultă din incident cu câți bani s-ar modifica un litru de carburant în România.

Nici prețul petrolului nu se mișcă doar după știrile despre conflict. Reuters a indicat exporturile din Orientul Mijlociu, așteptările privind un surplus de petrol, riscul de întrerupere a livrărilor și cererea mai slabă printre factorii care influențau cotațiile. Creșterea din ședința de vineri nu dovedește, prin ea însăși, o viitoare scumpire a benzinei sau motorinei.

Strâmtoarea nu are o dată stabilită pentru redeschidere

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a spus că redeschiderea depinde de îndeplinirea a șapte condiții, între care oprirea războiului, ridicarea sancțiunilor și încheierea blocadei navale asupra porturilor iraniene. El a condiționat negocierile și de măsuri americane care să refacă încrederea. Președintele SUA, Donald Trump, a spus că Teheranul dorește un acord, dar nu unul pe care el să îl accepte.

Un diplomat citat de Associated Press a descris drept posibilă o soluție parțială: relaxarea restricțiilor de transport prin Hormuz în schimbul unei relaxări limitate a sancțiunilor, urmată de reluarea negocierilor. Separat, pe 29 noiembrie sunt programate reuniuni OPEC+ privind politica de producție a petrolului pentru 2027, potrivit Reuters.