În România nu există un singur salariu al programatorului: media netă în firmele de programare și consultanță IT a fost de 13.513 lei pe lună în septembrie 2026, dar cifra nu arată cât primește fiecare om. Pentru postul de Software Developer, datele eJobs din 2025 indică 9.000 de lei net pe lună; experiența, specializarea și angajatorul schimbă suma.

Când compari două oferte, verifică mai întâi ce reprezintă fiecare sumă. Salariul net de pe un contract de muncă este banul rămas după rețineri. Suma facturată printr-un PFA este înainte de cheltuielile și taxele activității.

Cât se câștigă la început și la nivel senior

Institutul Național de Statistică a calculat media de 13.513 lei pentru salariații firmelor încadrate în activități de programare și consultanță IT, nu doar pentru cei care scriu cod. Nu a împărțit această cifră după experiență. În aceeași lună, media netă pe întreaga economie a fost de 5.717 lei.

Ghidul Hays România din 2025 oferă repere pentru posturi și niveluri de experiență. Sumele de mai jos sunt brute, în lei pe lună, pentru muncă cu normă întreagă, fără bonusuri și beneficii. Brut înseamnă înainte de contribuții și impozit.

Post și nivel Minim brut

lei/lună Maxim brut

lei/lună Java, junior 7.800 19.900 Java, nivel mediu 16.400 29.800 Java, senior 29.000 43.500 .NET, senior 24.900 34.500 Testare manuală, junior 6.300 11.300 Testare manuală, senior 14.400 23.900 DevOps, junior 13.600 21.300 DevOps, senior 31.600 44.300

Un junior nu primește automat suma de la capătul de jos al intervalului, iar un senior nu o primește automat pe cea de sus. „Junior”, „nivel mediu” și „senior” sunt denumiri folosite pentru experiență, nu trepte legale cu salarii fixe.

Cum schimbă postul și orașul comparația

În valorile introduse în comparatorul Salario, folosite de eJobs pentru 2025, mediile nete lunare diferă chiar între posturile IT:

Software Developer: 9.000 de lei.

Programator Full Stack: 8.800 de lei.

DevOps: 9.300 de lei.

Data Engineer: 9.000 de lei.

Testare manuală: 6.700 de lei.

În datele Salario pentru 2025, postul numit „Developer” are o medie netă de 12.500 de lei, iar „Software Architect”, 18.000 de lei. Aceste grupuri de posturi nu sunt identice cu cel numit „Software Developer”. Ghidul Hays arată, la rândul lui, că intervalul brut al unui DevOps senior, între 31.600 și 44.300 de lei, diferă de cel al unui specialist senior în testare manuală, între 14.400 și 23.900 de lei.

Orașul poate schimba oferta, dar cifrele pe orașe trebuie citite atent. Mediile nete eJobs pentru 2025 au fost de 6.000 de lei în București, 5.500 de lei în Cluj și 5.000 de lei în Iași și Timiș. Ele acoperă toate domeniile, nu același post de programator în patru orașe. Pentru o comparație utilă, caută oferte pentru același post, aceeași experiență și același fel de contract.

Ce înseamnă brut, net, medie și salariu dorit

Netul este suma rămasă după reținerile din salariu. Nu pune un interval brut Hays lângă o medie netă eJobs ca și cum ai compara aceiași bani. Nici media nu îți spune cât vei primi tu: salariile foarte mari o pot ridica.

O altă cifră este suma cerută de candidat. În analiza JoburiIT din octombrie 2026, bazată pe 1.092 de profiluri IT, valoarea din mijloc a salariilor minime dorite pentru un contract de muncă a fost de 6.000 de lei net pe lună. Aceasta este o cerere, nu un salariu plătit.

Cât rămâne dintr-un salariu brut

La un contract de muncă, contribuțiile se rețin din brut. În exemplul simplificat de mai jos nu există deduceri sau beneficii cu alt tratament fiscal: contribuția la pensie este 25% din brut, cea pentru sănătate este 10%, iar impozitul pe salariu este 16% din suma rămasă după contribuții, conform Codului fiscal aplicabil la data acestui ghid.

La un salariu brut de 20.000 de lei pe lună, de exemplu, contribuția la pensie este 5.000 de lei, iar cea pentru sănătate, 2.000 de lei. Rămân 13.000 de lei pentru calculul impozitului; 16% înseamnă 2.080 de lei. Salariul net este astfel 10.920 de lei pe lună, sau 131.040 de lei pentru 12 luni în aceleași condiții.

Firma plătește și contribuția asiguratorie pentru muncă, de 2,25% din brut. La brutul din exemplu, aceasta este 450 de lei lunar, astfel că plata totală a firmei ajunge la 20.450 de lei pe lună, respectiv 245.400 de lei pe an. Deducerile sau alte sume din ofertă pot schimba netul.

Cât rămâne dintr-o factură PFA

Pentru o comparație cu același buget al firmei, presupune că un PFA facturează 20.450 de lei în fiecare dintre cele 12 luni. Încasează astfel 245.400 de lei pe an. Exemplul este pentru PFA în sistem real, fără cheltuieli deductibile: aici venitul din care se pornește la calcul este încasarea minus cheltuielile deductibile.

În 2026, ANAF indică pragurile de 48.600 și 97.200 de lei pentru contribuția PFA la pensie. Peste al doilea prag, contribuția minimă din exemplu este 24.300 de lei. Contribuția pentru sănătate este 10% din venitul folosit la calcul, aici 24.540 de lei. După scăderea celor două contribuții din 245.400 de lei, baza impozitului este 196.560 de lei; impozitul de 16% este 31.449,60 lei. Rămân 165.110,40 lei pe an, adică 13.759,20 lei pe lună ca medie, înainte de alte costuri.

Cheltuielile schimbă rezultatul. Dacă același PFA încasează 245.400 de lei, dar are 20.000 de lei cheltuieli deductibile pe an, sumă aleasă doar pentru acest exemplu, venitul folosit la calcul este 225.400 de lei. Contribuția la pensie rămâne 24.300 de lei, cea pentru sănătate devine 22.540 de lei, iar impozitul este 28.569,60 lei. După cheltuieli și taxe, rămân 149.990,40 lei.

Și lunile fără facturi contează. Dacă PFA din primul exemplu nu facturează într-o lună și nu are cheltuieli deductibile, încasează 224.950 de lei în celelalte 11 luni. Cu aceeași contribuție la pensie, contribuția pentru sănătate este 22.495 de lei, impozitul este 28.504,80 lei, iar suma rămasă este 149.650,20 lei pe an. Cele două variante arată separat efectul cheltuielilor și al unei luni nefacturate; nu se adună între ele.

Pe contract de muncă, salariatul are cel puțin 20 de zile lucrătoare de concediu plătit pe an, potrivit Codului muncii. În oferta PFA, zilele în care nu poți factura și costurile activității trebuie puse lângă suma rămasă după taxe. Pentru veniturile PFA din 2026, termenul de declarare și plată este 25 mai 2027. Pragurile anuale folosite de ANAF pentru 2026 pornesc de la salariul minim de 4.050 de lei de la începutul anului, deși salariul minim brut al angajaților este 4.325 de lei de la 1 iulie 2026.

Ce verifici înainte să accepți oferta

Cere oferta în scris. Verifică dacă suma este brută, netă sau de facturat, moneda, data plății și câte plăți sunt prevăzute într-un an. Compară ofertele pentru același buget anual al firmei. Calculează separat taxele, cheltuielile PFA și lunile sau zilele în care nu vei factura. Verifică bonusul și condițiile de plată, beneficiile și limitele lor, concediul, programul și munca în afara programului. Citește perioada de probă, preavizul, locul muncii, cine plătește echipamentele și clauzele despre neconcurență și munca pe care o creezi. La demisie, preavizul nu poate depăși 20 de zile lucrătoare pentru o funcție de execuție sau 45 pentru una de conducere. Dacă alegi PFA, solicită înregistrarea la registrul comerțului înainte să începi activitatea. Cererea poate fi depusă și online, cu semnătură electronică. Verifică regimul fiscal aplicabil activității tale înainte să folosești calculul pentru sistem real.

Întrebări frecvente

Există un salariu minim special pentru programatori?

Regula salariului minim nu stabilește o sumă după meseria de programator. Pentru salariații cu program normal de lucru, salariul minim brut pe țară este de 4.325 de lei pe lună de la 1 iulie 2026, conform Hotărârii Guvernului nr. 146/2026.

Este un programator automat scutit de impozitul pe salariu?

Nu porni de la o scutire automată când calculezi o ofertă. Cere calculul brut-net în scris și verifică reținerile aplicate salariului oferit.

Trebuie să plătesc mereu contribuția minimă la sănătate ca PFA?

Nu în toate situațiile. ANAF arată că diferența până la contribuția aferentă pragului de șase salarii minime nu se datorează, între altele, dacă ai avut salarii de cel puțin acest nivel sau venituri din pensii. Regula privește veniturile PFA sub acel prag, nu exemplele cu încasări mari de mai sus.

Ce fac dacă angajatorul nu îmi plătește salariul?

Poți sesiza inspectoratul teritorial de muncă de la sediul angajatorului. Dacă plata nu se face nici după măsura dispusă de inspectorat, poți cere banii la tribunal. Potrivit Inspecției Muncii, dreptul de a cere salariile restante se prescrie în trei ani.

În cât timp pot contesta o decizie fiscală?

Un act administrativ fiscal poate fi contestat în 45 de zile de la comunicare. Dacă actul nu cuprinde informațiile obligatorii despre contestare, termenul poate fi de trei luni, potrivit ghidului ANAF privind controlul fiscal.

Surse verificate la 21 noiembrie 2026: Institutul Național de Statistică, câștigul salarial pentru septembrie 2026; eJobs și Salario, date salariale pentru 2025; Hays România, ghid salarial 2025; JoburiIT, analiza candidaților din octombrie 2026; Codul fiscal, articolele 64, 68 și 78; ANAF, reperele din 22 aprilie 2026 pentru contribuțiile activităților independente și ghidul declarației unice; Codul muncii, articolele 81, 144 și 145; Hotărârea Guvernului nr. 146/2026; Legea nr. 265/2022 privind registrul comerțului; Inspecția Muncii; ANAF, manualul de control fiscal.