Companiile de tehnologie din SUA își folosesc stocul scump pentru a plăti achiziții

Numerarul poate fi rege, dar stocul este regina în țara fuziunilor și achizițiilor tehnologice în timpul unei explozii tehnologice alimentată de pandemie.

Aproape jumătate din tranzacțiile SUA din acest sector au inclus o remunerație pe stoc anul trecut, cel mai mare procent din 2016, comparativ cu doar 27% în 2019, potrivit furnizorului de date financiare Refinitiv.

Prin comparație, 39,5% din tranzacțiile din toate sectoarele au utilizat stocul anul trecut. Tendința tehnologiei a continuat până în 2021, deoarece jumătate din tranzacțiile din sectorul anunțat în primul trimestru au folosit și acțiuni.

Acțiunile companiei au finanțat și mega oferte. Cele mai mari șase oferte de tehnologie din 2020, toate acțiunile uzate, inclusiv achiziția de 35 de miliarde de dolari a producătorului de semiconductoare Advanced Micro Devices Inc Xilinx Inc și acordul Salesforce.com Inc de a cumpăra aplicația de mesagerie Slack Technologies Inc cu 27,7 miliarde de dolari.

Popularitatea acțiunilor ca monedă a tranzacțiilor a fost alimentată de evaluările crescânde din acest sector, au spus dealerii. Indicele NASDAQ 100 se tranzacționează de 39,5 ori mai mult decât prețul la câștiguri, cel mai mare din 2000, întrucât investitorii au pariat pe firmele care beneficiază de extinderea în cloud computing și de la distanță în urma pandemiei COVID-19.

Acest lucru i-a făcut pe cumpărători să fie mai dornici să își folosească acțiunile foarte apreciate, mai degrabă decât numerarul, pentru a plăti primele spumoase pe care le solicită țintele. În timp ce o tranzacție cu acțiuni totale sau cu numerar și acțiuni poate dilua acționarii dobânditorului prin emiterea de noi acțiuni, reduce riscul plății excesive, deoarece se bazează mai mult pe evaluarea relativă a celor două companii, mai degrabă decât pe cea absolută la evaluarea țintei, au spus bancherii de investiții.

„Permite cumpărătorilor și vânzătorilor să participe în mod egal la creștere sau dezavantaj, spre deosebire de a fi încasați”, a declarat Mike Wyatt, șeful global al F&A al Morgan Stanley.

Când compania de gestionare a identității, Okta Inc, a încheiat o tranzacție de 6,5 miliarde de dolari la începutul acestei luni pentru rivalul Auth0, și-a folosit doar acțiunile pentru a finanța achiziția. Tranzacția a evaluat Auth0 la aproximativ 26 de ori mai multe venituri anticipate, comparativ cu o evaluare multiplă a veniturilor la termen de aproximativ 28 de ori venituri pentru Okta.

„Unii oameni cred că afacerea a supraevaluat Auth0, dar este de fapt mai mică decât multiplele noastre”, a declarat, într-un interviu, CEO-ul Okta, Todd McKinnon, adăugând că și Auth0 crește mai repede decât Okta.

Tranzacțiile cu acțiuni pot veni, de asemenea, cu beneficii fiscale pentru obiectivul de achiziție. Veniturile din tranzacție nu sunt impozabile la nivel corporativ în Statele Unite, atât timp cât acțiunile reprezintă cel puțin 40% din prețul de achiziție.

Tranzacțiile în sectorul tehnologic din SUA au înflorit în timpul pandemiei. Primul trimestru al anului 2021 a înregistrat cel mai mare volum de tranzacții tehnologice vreodată, cu peste 700 de tranzacții în valoare totală de 155 miliarde de dolari anunțate. Volumul tranzacțiilor tehnologice în 2020 a crescut cu 72% la 383 miliarde de dolari, arată datele Refinitiv.