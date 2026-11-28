Pentru un an întreg lucrat în condiții deosebite de muncă, la calculul pensiei se adaugă 0,25 puncte, echivalentul a 20,25 lei la pensia brută lunară în 2026, înainte de rotunjirea sumei finale. Perioada recunoscută și punctele acordate se verifică separat în anexa deciziei de pensie.

Legea nr. 360/2023, aplicată de la 1 septembrie 2024, acordă 0,25 puncte pentru fiecare lună lucrată în condiții deosebite. Cele 12 luni adună 3 puncte la calculele lunare, dar rezultatul se împarte la 12: un an aduce 0,25 puncte la totalul folosit pentru pensie, nu 3 puncte.

Ce perioade aduc puncte în plus

Verifică încadrarea trecută în actele de muncă. Fostele grupe I și II privesc munca de dinainte de 1 aprilie 2001; pentru perioadele ulterioare, verifică încadrarea în condiții speciale sau deosebite. Articolul 88 din lege stabilește punctele pentru fiecare tip de muncă:

Grupa a II-a și condițiile deosebite: 0,25 puncte pentru fiecare lună, adică 0,25 puncte la totalul pensiei pentru un an întreg.

Grupa I și condițiile speciale: 0,50 puncte pentru fiecare lună, adică 0,50 puncte la totalul pensiei pentru un an întreg.

Munca subterană în unități miniere, dacă ocupă cel puțin jumătate din timpul normal de lucru, și activitățile nucleare din zonele I și II de radiații: un punct pentru fiecare lună lucrată în aceste condiții, adică un punct la totalul pensiei pentru un an întreg.

Un an întreg în grupa I sau în condiții speciale aduce astfel 40,50 lei la pensia brută lunară în 2026. Regula de un punct pe lună privește numai activitățile miniere și nucleare menționate, nu toate locurile încadrate în condiții speciale.

Cum calculezi lunile și zilele

Înmulțești lunile recunoscute cu punctele acordate pentru o lună, apoi împarți rezultatul la 12. Pentru șase luni în condiții deosebite, calculul este 6 × 0,25 ÷ 12 = 0,125 puncte la totalul pensiei. La valoarea din 2026 a punctului de referință, acestea reprezintă 10,125 lei înainte de rotunjirea pensiei totale.

Dacă perioada cuprinde și zile, articolul 55 din normele aprobate prin HG nr. 181/2024 dă punctele pentru fiecare zi lucrată. Pentru zilele rămase după numărarea lunilor se adaugă 0,00833 puncte pe zi în grupa II sau în condiții deosebite, 0,01667 în grupa I sau în condiții speciale și 0,03333 în activitățile miniere ori nucleare menționate. Și aceste puncte intră în total după împărțirea la 12.

Cât valorează punctele în lei

Articolul 83 din lege stabilește calculul pensiei brute: totalul punctelor se înmulțește cu valoarea punctului de referință. Legea nr. 141/2025 menține această valoare la 81 lei în 2026. Pentru opt ani întregi în condiții deosebite, calculul este 96 de luni × 0,25 ÷ 12 = 2 puncte, adică 162 lei în plus la pensia brută lunară, înainte de rotunjirea pensiei totale.

De exemplu, dacă toate celelalte puncte ar da o pensie brută de 3.600 lei, cei opt ani ar ridica brutul la 3.762 lei. Pentru o pensie publică de peste 3.000 lei, din august 2025 până la 31 decembrie 2027 se reține contribuția de sănătate de 10% numai din partea care depășește acest prag: 762 × 10% = 76,20 lei. Impozitul este 10% din suma rămasă peste prag după această reținere, adică (762 − 76,20) × 10% = 68,58 lei; rezultatul este aproximativ 3.617,22 lei în mână, înainte de rotunjirile de la plată. Fără cele două puncte suplimentare, aceeași pensie de pornire ar da 3.486 lei în mână.

Punctele și vechimea sunt lucruri diferite

Punctele pentru condițiile de muncă nu sunt puncte de stabilitate. Articolul 85 din lege acordă puncte de stabilitate pentru anii lucrați cu contribuție peste 25 de ani: 0,50 puncte pe an până la 30 de ani, 0,75 puncte pe an între 30 și 35 de ani și un punct pe an peste 35 de ani. Calculul se face și pentru fracțiuni de an, dar nu pentru perioadele în care pensia a fost încasată împreună cu venituri pentru care persoana era asigurată.

Separat, articolul 15 din lege spune că la vechime se pun câte patru luni pentru un an muncit în condiții deosebite și câte șase luni pentru un an muncit în condiții speciale. Casa Națională de Pensii Publice arată că pentru fosta grupă I se adaugă șase luni pe an, iar pentru grupa II, trei luni pe an, dacă există cel puțin cinci ani în grupele I și/sau II. Aceste luni nu sunt punctele suplimentare acordate pentru condițiile de muncă.

Casa de Pensii evidențiază separat vechimea adăugată și anii lucrați cu contribuție folosiți pentru punctele de stabilitate. Înalta Curte nu a hotărât pe fond dacă vechimea suplimentară pentru grupe și condiții de muncă intră în calculul punctelor de stabilitate: sesizarea din 2025 a fost respinsă ca inadmisibilă. Dacă de această încadrare depinde un calcul contestat, trebuie verificată decizia primită.

Nici reducerea vârstei de pensionare nu este un punct în plus. Casa de Pensii arată că un an întreg în condiții deosebite poate reduce vârsta cu patru luni, până la cel mult șapte ani; pentru grupa I sau condiții speciale reducerea este de șase luni pe an, până la cel mult zece ani. Reducerea vârstei, vechimea adăugată și punctele pentru pensie se citesc separat.

Cum verifici anexa deciziei

Mai întâi, vezi ce perioade sunt trecute separat la condiții speciale, la condiții deosebite, la grupa II și la grupa I. Compară-le cu actele de muncă, apoi caută rubrica pentru punctele suplimentare acordate pentru aceste perioade și, separat, rubrica pentru punctele de stabilitate. Modelul anexei folosit de Casa de Pensii are rubrici distincte pentru toate acestea.

Într-un exemplu de verificare, anexa recunoaște opt ani întregi în condiții deosebite, arată 40 de puncte din restul calculului și 5 puncte de stabilitate. Cei opt ani trebuie să aducă 2 puncte suplimentare, astfel că totalul este 40 + 5 + 2 = 47 de puncte. La valoarea din 2026, pensia brută calculată este 47 × 81 = 3.807 lei. Dacă perioada din anexă este mai scurtă decât cea dovedită prin acte sau cele 2 puncte lipsesc din rubrica lor, verificarea începe cu perioada și încadrarea recunoscute.

Ce faci dacă lipsește o perioadă

Pentru un caz concret, să presupunem că munca în grupa II din 1996 până în 2000 nu apare în anexă. Pregătește decizia și anexa ei, actul de identitate și dovada în original a perioadei și a încadrării. Pașii diferă după data la care a fost făcută munca:

Pentru perioada de până la 1 aprilie 2001, verifică mai întâi carnetul de muncă. Dacă acesta lipsește sau nu dovedește perioada omisă, cere o adeverință originală de la angajator, de la deținătorul legal al arhivei ori de la un operator autorizat de Arhivele Naționale. Verifică dacă din dovadă se pot identifica perioada și grupa pentru care ceri recalcularea. Pentru munca de după 1 aprilie 2001, verifică perioada înregistrată în baza declarațiilor angajatorului. Ea poate fi văzută în contul electronic personal de la Casa Națională de Pensii Publice sau confirmată printr-o adeverință de stagiu. Dacă declarațiile lipsesc ori sunt greșite, cere angajatorului să le corecteze. Depune la casa teritorială de pensii cererea de recalculare, actul de identitate și dovezile pentru perioada nevalorificată. Drepturile rezultate din recalcularea cerută se acordă din luna următoare înregistrării cererii. Dacă problema privește o decizie de pensie deja comunicată, aceasta poate fi contestată la instanța competentă în 45 de zile de la comunicare. Decizia necontestată în acest termen devine definitivă.

Întrebări frecvente

Pierd punctele pentru grupa II dacă am lucrat acolo mai puțin de cinci ani?

Condiția de cel puțin cinci ani în grupele I și/sau II privește lunile adăugate la vechime pentru fostele grupe. Regula punctelor suplimentare acordă 0,25 puncte pentru fiecare lună recunoscută în grupa II.

Se pot aduna fracțiunile lucrate în grupa I și grupa II pentru reducerea vârstei?

Da. Casa de Pensii arată că fracțiunea din grupa I sau din condiții speciale se poate aduna cu perioadele din grupa II ori din condiții deosebite; reducerea se stabilește pentru anii întregi rezultați.

Cine corectează declarația de muncă greșită?

Angajatorul depune declarația de corectare. Pentru perioadele de dinainte de 1 ianuarie 2011 o depune la casa teritorială de pensii, iar pentru cele începând cu acea dată, la ANAF.

Se dau puncte de stabilitate pentru munca de după pensionare?

Nu pentru perioadele în care pensia este încasată împreună cu venituri pentru care persoana este asigurată. Stagiul lucrat după pensionare poate fi adăugat la pensie prin recalculare.

De câte ori se poate cere adăugarea muncii de după pensionare?

Poți cere, o singură dată într-un an calendaristic, să ți se recalculeze pensia prin adăugarea stagiului făcut după pensionare.

Surse verificate la 28 noiembrie 2026: Legea nr. 360/2023; normele aprobate prin HG nr. 181/2024; Legea nr. 141/2025; Casa Națională de Pensii Publice, explicațiile despre pensia pentru limită de vârstă, dovada stagiului, punctele de stabilitate și corectarea declarațiilor, precum și modelul anexei deciziei; ANAF, exemplul de calcul al contribuției de sănătate și al impozitului pe pensie; Înalta Curte de Casație și Justiție, Decizia nr. 319/2025.