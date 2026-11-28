Ilie Bolojan, fost premier și senator PNL, susține că statul român a cheltuit ani la rând cu 20-30 de miliarde de euro mai mult decât a încasat. Pentru cei care vor să știe cât costă împrumuturile statului, cifra de urmărit este dobânda plătită din buget: 50,50 miliarde de lei în 2025, potrivit Ministerului Finanțelor.

Declarația lui Bolojan nu schimbă prin ea însăși taxele, pensiile sau salariile. Datele bugetare arată însă cât au depășit cheltuielile încasările în ultimii doi ani încheiați și cât a plătit statul pentru dobânzi.

Cheltuielile au depășit încasările în 2024 și 2025

Bolojan nu a numit anii la care se referă suma de 20-30 de miliarde de euro. Într-o declarație făcută în Senat la 15 septembrie 2025, el a descris diferența anuală dintre veniturile și cheltuielile statului drept motivul pentru care România se împrumută.

Ministerul Finanțelor a publicat pentru 2024 și 2025 diferența dintre banii intrați și cei cheltuiți din bugetul general, calculată pe baza încasărilor și plăților efective:

În 2024, statul a încasat 574,60 miliarde de lei și a cheltuit 727,32 miliarde de lei. Diferența a fost de 152,72 miliarde de lei, adică 8,65% din produsul intern brut, potrivit execuției bugetare publicate de Ministerul Finanțelor.

În 2025, încasările au fost de 662,70 miliarde de lei, iar cheltuielile de 808,73 miliarde de lei. Diferența a fost de 146,03 miliarde de lei, adică 7,65% din produsul intern brut, conform execuției anunțate de Ministerul Finanțelor la 27 ianuarie 2026.

Diferența a scăzut cu 6,69 miliarde de lei din 2024 până în 2025, dar cheltuielile au rămas peste încasări. Ministerul raportează aceste sume în lei; datele nu stabilesc singure echivalentul în euro invocat de Bolojan.

Dobânzile au costat cu 14,22 miliarde de lei mai mult într-un an

Din cheltuielile statului, plata dobânzilor a însumat 36,28 miliarde de lei în 2024 și 50,50 miliarde de lei în 2025, potrivit Ministerului Finanțelor. Creșterea este de 14,22 miliarde de lei, deși diferența totală dintre încasări și cheltuieli a fost mai mică în 2025 decât în 2024.

Dobânda nu este o taxă nouă pusă separat în sarcina fiecărui cetățean. Este o cheltuială a bugetului, alături de celelalte plăți ale statului. Nici diferența dintre încasări și cheltuieli nu înseamnă că o pensie ori un salariu se reduce automat cu acea sumă.

Pentru 2026, suma pentru dobânzi a fost estimată mai mare

În proiectul de buget prezentat la 10 martie 2026, Ministerul Finanțelor a estimat cheltuieli cu dobânzile de 60,8 miliarde de lei pentru întregul an, cu 10,3 miliarde de lei peste suma plătită în 2025. Tot atunci, ministerul a prezentat o țintă de reducere a diferenței dintre cheltuieli și încasări la 6,2% din produsul intern brut. Acestea erau estimări pentru 2026, nu plăți deja făcute.

Același proiect prevedea scăderea ponderii cheltuielilor cu personalul de la 8,8% la 8,2% din produsul intern brut și menținerea cheltuielilor de asistență socială la aproximativ 250 de miliarde de lei. Pe lângă aceste cifre, Bolojan a cerut mai puțini angajați în administrație și controlul subvențiilor date unor firme și domenii, între care Metrorex, CFR și industria cărbunelui. Declarația sa nu a adus o măsură nouă care să modifice acum taxele, pensiile sau salariile.