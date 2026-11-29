Pensionarii din Olt cer ca impozitul pe locuință să revină la nivelul din 2024, a spus Alexandru Mihalache, reprezentantul Asociației Ofițerilor în Rezervă din România, filiala județeană, la întâlnirea de la Prefectura Olt. Pentru proprietarii din Slatina, plata nu scade acum: la întâlnire s-a propus doar pregătirea unui document pentru parlamentari, nu s-a adoptat o regulă nouă.

Ședința a avut loc pe 27 noiembrie 2026, potrivit Olt TV. Pensionarii au cerut sprijinul parlamentarilor din județ, indiferent de partid. Prefectul Emil Albotă a propus ca aceștia să susțină împreună o schimbare a legii, iar Mihalache să pregătească documentul care le va fi trimis, potrivit relatării Adevărul.

Ce plătesc acum proprietarii din Slatina

Pentru locuințele deținute de persoane fizice, Consiliul Local Slatina a păstrat în 2026 cota de 0,08%, au explicat reprezentanții primăriei la ședință. Cota este procentul folosit la calcul; nu este suma pe care proprietarul o are de plătit. Primăria a prezentat-o drept cea mai mică permisă de lege.

În exemplul lui Mihalache, calculul pornea în 2025 de la 1.490 de lei pentru un metru pătrat. În 2026, această valoare a crescut la 2.677 de lei pentru un metru pătrat. Exemplul privește un apartament de 50 de metri pătrați utili, echivalentul a aproximativ 70 de metri pătrați construiți. Primăria a explicat că valoarea pentru 2026 vine din legislația națională, nu dintr-o hotărâre locală.

Prefectul a invocat și o decizie luată la nivel local: pentru clădirile persoanelor fizice folosite în alte scopuri decât locuitul, cota a crescut de la 0,75% la 1%. Aceasta nu este cota aplicată locuințelor din exemplul pensionarilor.

Cât ar putea scădea impozitul

Între 2025 și 2026, valoarea din exemplul lui Mihalache a urcat cu 1.187 de lei pe metru pătrat, adică aproximativ 79,7%. Pentru cei circa 70 de metri pătrați construiți, o simplă înmulțire dă 104.300 de lei în 2025 și 187.390 de lei în 2026. Diferența de 83.090 de lei privește valoarea folosită la calcul, nu impozitul datorat.

Suma de plată depinde și de datele locuinței, între care zona, vechimea și eventualele reduceri aplicabile. În plus, cererea pensionarilor privește nivelul din 2024, în timp ce cifrele prezentate la ședință compară 2025 cu 2026. Ele nu dau, așadar, o economie în lei pentru revenirea cerută și nici o reducere identică pentru fiecare proprietar.

Mihalache a cerut o comparație a impozitelor din 2024, 2025 și 2026 pentru același tip de locuință, cu formulele și cotele folosite în fiecare an. O astfel de comparație ar pune față în față sumele de plată, nu doar valorile pe metru pătrat.

Ce urmează pentru cererea pensionarilor

Reducerea cerută ar necesita schimbarea regulilor fiscale aplicabile și, după elementul de calcul vizat, a hotărârii locale. Discuția de la Prefectura Olt nu a schimbat impozitul stabilit pentru 2026 și nu a fixat o sumă nouă pentru proprietari.

Următorul pas propus la ședință este redactarea documentului de către Mihalache și transmiterea lui parlamentarilor din Olt.