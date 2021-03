Importanta OPTIMIZARII ADERENTEI Cauciucurilor auto ! Elementul decisiv care poate afecta condusul nu este suspensia masinii, ci anvelopele. Franarea, accelerarea, fortele de centrifugare care actioneaza la un viraj… toate acestea tin de anvelope.

Aderenta este deci foarte importanta, fiind legata de tipurile de anvelope si de suprafata pe care masina se deplaseaza.

Anvelopele pot afecta condusul masinii

Aderenta cauciucurilor este acel mic detaliu atunci cand vine vorba despre siguranta pe sosele. Un lucru care poate varia de la cifra unu pana la 10, asta in functie de anvelope, de calitatea soselelor pe care conduci, dar si de profilul pe care il ai la anvelope si de conditiile climatice, bineinteles. Poti alege de pe vadrexim.ro cauciucuri vara sau cauciucuri iarna potrivite potrivite pentru masina ta.

Aderenta anvelopelor este definita ca fiind frecarea dintre cele doua suprafete – cauciucul de la anvelope si carosabilul.Un lucru interesant – cel mai inalt nivel de aderenta poate sa fie atins cu o mica alunecare a anvelopelor.

Exista si mai multe cazuri – pe carosabil uscat, pe sol umed si pe sol inzapezit. Pe un sol uscat sunt necesare anvelopele slick. Acestea sunt anvelopele netede, ca si la Formula 1. Cu cat anvelopele unei masini sunt mai largi, cu atat aderenta este mai mare, deoarece suprafata de contact este si ea mai mare. Este nevoie aici de anvelope cu cea mai solida structura.

Potentialul de aderenta al anvelopelor este un lucru care depinde urmatoarele detalii:

– calitatea amestecului utilizat.

– de amprenta de pe banda de rulare.

– de varsta anvelopelor.

– de presiunea aerului din roata.

– de tipul de sosea pe care se ruleaza.

Astfel vom avea,

– Pe un sol umed este foarte important sa ai o anvelopa cu profilul in V deoarece sunt cele mai eficiente pentru a putea evita fenomenul de acvaplanare.

– Pe un teren acoperit cu zapada in mod evident nu se mai pot folosi anvelope de vara, ci anvelope speciale pentru iarna. Acestea prezinta scuplturi dese in lamela, pentru a se putea optimiza aderenta cu terenul. Veti conduce astfel in deplina siguranta atunci cand zapada este pe sosele. Atentie insa deoarece acest tip de anvelope se poate uza mai usor atunci cand sunt folosite pe carosabil uscat.

Cum se testeaza aderenta anvelopelor?

Testele de aderenta care pot contribui la clasarea modelelor de anvelope, sunt repartizate in doua mari categorii si anume:

– in functie de starea soselelor pe care au loc testele.

– in functie de tipul de aderenta testat.

Cel mai important test este incercarea franelor pe soselele uscate si umede dar si pe zapada. Distanta de franare este cel mai adesea un factor extrem de important pentru a se evita un accident. Din acest motiv este si cel mai important lucru atunci cand se testeaza aderenta anvelopelor.

Compozitia cauciucurilor poate optimiza sau garanta aderenta. Aderenta unei anvelope este data de compusii chimici utilizati in producerea de pneuri. Poti afla mai multe despre acest lucru de aici.

Ce amestecuri sunt folosite pentru fabricarea cauciucurilor ?

-anvelopele foarte performante care au un amestec cu rasina si care garanteaza o excelenta aderenta si ameliorarea functionarii anvelopelor.

-anvelopele pentru turisme au un amestec de rasina si de plastifiante care ofera o protectie importanta in caz de racire a anvelopelor.