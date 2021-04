Eficacitatea tratamentelor cu vitamina C și ozon în cazul pacienților de COVID-19, confirmată de un număr progresiv de studii științifice

În contextul pandemiei cauzate de virusul SARS-CoV-2, comunitatea medicală și științifică globală depun eforturi masive pentru a găsi în timp util o soluție viabilă pentru situația dificilă cu care umanitatea se confruntă deja de mai bine de un an. Pe acest fond, se afirmă un interes ascendent față de integrarea altor terapii cunoscute alături de tratamentul standard.

Printre aceste terapii se numără administrarea sistemică a ozonului și a vitaminei C, ale căror efecte au fost confirmate de către experți precum dr. Mihai Pascu, Medic specialist Medicină Familie și specialist în Ozonoterapie în cadrul Clinicii Eliade.

„Protocoalele terapeutice bazate pe administrarea consecutivă de autohemoterapie și perfuzii cu Vitamina C și-au dovedit eficiența, atât în scop profilactic, cât și în convalescența post COVID-19, pentru pacienții din toate categoriile de vârstă, precum și pentru pacienții care prezentau boli cronice asociate.”

Autohemoterapia majoră (AHTM) constă în recoltarea de 50-150 ml (până la 300ml) de sânge venos care se ozonează prin barbotare, ulterior fiind reperfuzat în vena din care a fost recoltat. Această terapie este sigură, dat fiind faptul că, în concentrațiile utilizate de către specialiști, ozonul nu este toxic. Eficacitatea acestui tratament în ceea ce privește COVID-19 se datorează faptului că acest virus se încadrează în tipologia virusurilor RNA, despre care se cunoaște că sunt susceptibile la ozon. Ozonul acționează prin prevenirea fuziunii membranei cu celula gazdă, interferând astfel cu replicarea virusului.

Terapia cu vitamina C se realizează pe cale intravenoasă, deoarece presupune administrarea unei anumite concentrații ale acestei vitamine, iar efectul dorit nu s-ar putea atinge altfel, din cauza ratei scăzute de absorbție asociată cu administrarea orală. Consensul în lumea științifică este că administrarea vitaminei C intravenos la începutul infecției este esențială pentru ca sistemul imunitar să poată reacționa la patogeni în mod eficient. Concentrația de vitamina C trebuie apoi monitorizată atent pe parcursul terapiei, existând altfel pericolul unei acute deficiențe, ce poate avea efecte negative asupra organismului, vitamina C fiind fundamentală pentru sistemul imunitar.

Ambele metode au fost introduse drept terapii pentru pacienții COVID-19 de către Clinica Eliade, ca urmare a publicării de studii clinice legate de tratamentul profilactic sau în convalescență. Începând cu luna octombrie 2020, un număr de 59 de pacienți, 39 de femei si 20 de bărbați, cu vârste între 18 și 89 de ani (vârsta medie de 49 de ani) au fost tratați în Clinica Eliade, primind minim 5 ședințe săptămânale de AHTM urmate de perfuzii cu Vitamina C. Dintre cei 59 de pacienți, unii dintre ei s-au tratat preventiv pentru creșterea imunității, alții, deși au fost contacți direcți ai unor persoane confirmate pozitiv pentru COVID-19, la testarea RT-PCR nu a fost confirmată prezența virusului. Iar alți pacienți, care ulterior au fost depistați pozitivi cu infecția cu SARS-COV2, nu au dezvoltat simptome, sau au avut o simptomatologie extrem de discretă de tipul rinoreei.

„Rezultatele clinice obținute au fost foarte bune, deoarece nici unul dintre cei 52 de pacienți ai Clinicii, care au urmat tratamentul pentru imunomodulare, sau pentru alte patologii, nu au dezvoltat forme severe de COVID-19. În cazul pacienților aflați în convalescența post COVID-19, (…) toți au urmat în Clinica Eliade un tratament de recuperare bazat pe autohemoterapie majoră și perfuzii de Vitamina C și au evoluat favorabil, cu remisia treptată a manifestărilor clinice și paraclinice, reziduale infecției cu SARS-COV2.”, susține dr. Mihai Pascu.