Descoperirea cu inteligență artificială (AI) a unor vulnerabilități în PHP, limbaj de programare folosit de până la 70% din web, a fost urmată de oprirea preventivă a unor site-uri guvernamentale și a unor părți ale Wikipedia. Echipele tehnice instalau corecția, în timp ce încercările de exploatare se multiplicau.

Informațiile despre probleme au circulat online cu două zile înainte de data prevăzută pentru publicarea actualizării, potrivit TIME. Responsabilii PHP au mutat lansarea cu o zi mai devreme. Câteva ore mai târziu, înainte ca actualizarea să poată fi descărcată, firma de securitate cibernetică Calif a publicat accidental un videoclip care demonstra exploatarea erorii.

Încercările de exploatare s-au multiplicat înainte ca operatorii să termine actualizarea

După publicarea demonstrației au apărut tot mai multe tentative de reproducere a exploatării, adică de folosire a vulnerabilității. Cloudflare a înregistrat următoarea evoluție:

Mii de încercări înaintea anunțului public.

Zeci de mii în primele 45 de minute de la anunț.

Sute de mii în două ore.

Milioane de încercări, în cele din urmă.

Aceste valori măsoară tentativele, nu atacurile reușite. După publicarea corecției, numeroase pagini au fost închise preventiv, în timp ce echipele de securitate instalau actualizarea.

„Dacă informația s-ar fi scurs cu o lună mai devreme”, înainte să existe o corecție pregătită, „situația ar fi fost foarte diferită”, a declarat pentru TIME, în traducere, Tomer Schwartz, cofondator și director tehnologic la Wiz.

Agentul Wiz a găsit problema în timp ce verifica altă vulnerabilitate

Investigația pornise la începutul lunii august 2026. Sagi Tzadik, cercetător de securitate la Wiz, îi ceruse unui agent AI să testeze dacă o eroare identificată în WordPress putea fi exploatată și în Drupal, un alt sistem de administrare a conținutului unui site.

După opt ore, agentul a răspuns că încercarea eșuase, dar că găsise o problemă în PHP, pe care se bazează ambele sisteme. Vulnerabilitatea rămăsese nedetectată mai mult de un deceniu.

Tzadik a suspectat inițial un răspuns inventat de model. Verificările făcute împreună cu colegii au confirmat însă că metoda de exploatare funcționa. În paralel, fără ca echipa Wiz să știe, cercetători de la Calif, care colaborau cu OpenAI, identificaseră cu AI o vulnerabilitate înrudită.

Companiile care dezvoltă modele AI încearcă să ofere echipelor de apărare un avans, prin acces timpuriu la modele noi, înainte ca utilizatorii rău intenționați să obțină capacități echivalente. În acest caz, cercetătorii au ajuns primii la probleme.

„Remediem vulnerabilități într-un ritm fără precedent, iar asta face foarte mult bine securității în ansamblu”, a declarat Tzadik pentru TIME, în traducere.

Pregătirea corecției a necesitat săptămâni de colaborare

După raportarea erorilor către responsabilii PHP, Wiz și Calif și-au reunit investigațiile. Aproximativ 15 persoane, inclusiv cercetători de la companii concurente, au schimbat informații prin canale comune, fără contracte care să reglementeze colaborarea.

Discuțiile au avut loc aproape zilnic, vreme de câteva săptămâni. Echipa a urmărit cauza comună a vulnerabilităților și a pregătit remedierea. Schwartz a explicat că întregul aranjament s-a bazat pe încredere.

Viteza descoperirii nu a eliminat munca de verificare. Potrivit lui Tzadik, înainte, testarea unor presupuse erori putea dura săptămâni, iar cercetătorii trebuiau să aleagă ipotezele cele mai promițătoare. Agenții AI permit verificări simultane și pot comprima luni de cercetare tradițională în câteva ore sau zile.

Agentul folosit de Wiz nu a reușit însă să explice corect mecanismul problemei PHP. Cercetătorii au lucrat zile întregi pentru a-i înțelege cauza și a o reproduce.

Căutarea cu AI implică și cheltuieli de ordinul milioanelor de dolari

Joshua Saxe, fost responsabil tehnic pentru securitatea AI la Meta, a plecat în februarie pentru a cofonda Abundance Security. El spune că lucrează cu o organizație care a cheltuit aproximativ 1 milion de dolari folosind modelul Mythos de la Anthropic pentru identificarea vulnerabilităților și că mai rămân erori de găsit. Suma privește activitatea acelei organizații de căutare a problemelor software.

Saxe consideră că industria este nepregătită pentru ritmul schimbărilor. Schwartz subliniază și diferența dintre cele două tabere: atacatorilor le poate fi suficientă o singură reușită, în timp ce echipele de apărare trebuie să acopere fiecare vulnerabilitate.

„Trebuie să regândim toate procesele, toate metodele, întreaga infrastructură tehnologică… pentru a putea ține pasul cu atacatorii”, a explicat Schwartz, în traducere.

Adam Meyers, vicepreședinte pentru combaterea adversarilor la CrowdStrike, a declarat pentru TIME că securitatea cibernetică nu mai poate fi tratată superficial. În opinia sa, chiar și după exploatarea unei vulnerabilități există posibilități de intervenție pentru apărători: exploatarea reprezintă începutul atacului, nu încheierea lui.

OpenAI a anunțat că problemele PHP fac parte dintr-un grup de vulnerabilități semnificative deja identificate și aflate în curs de remediere. Compania estimează o creștere puternică a descoperirilor similare în lunile următoare.