Salariații remunerați la nivelul minim au, din 1 iulie 2026, un venit net lunar de 2.699 lei atunci când se aplică facilitatea fiscală pentru suma de 200 lei. Această facilitate depinde de salariul înscris în contract, de venitul brut realizat în luna respectivă și de încadrarea cu normă întreagă la funcția de bază.

Ministerul Muncii a anunțat creșterea salariului minim brut la 4.325 lei, de la nivelul de 4.050 lei aplicabil în iunie 2026. Diferența brută este de 275 de lei, echivalentul unei majorări de 6,8%.

Venitul net crește mai puțin decât salariul brut

Modificarea salariului minim a coincis cu reducerea facilității fiscale. Pentru veniturile aferente intervalului 1 ianuarie-30 iunie 2026, suma exceptată de la impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii a fost de 300 lei lunar. Pentru perioada 1 iulie-31 decembrie 2026, aceasta este de 200 lei lunar, conform articolului III din Ordonanța de urgență a Guvernului (OUG) nr. 89/2025.

Un calcul orientativ al venitului disponibil, folosind valorile comunicate pentru cele două regimuri, este: 2.574 lei net anterior + 125 lei majorare netă = 2.699 lei net. Calculul presupune aplicarea sumei netaxabile corespunzătoare fiecărei perioade.

Pentru angajator, costul salarial complet aferent acestor valori trece de la 4.134 lei la 4.418 lei. Creșterea indicată este de 284 de lei, față de costul aferent salariului minim brut anterior, de 4.050 de lei. Costul complet suportat de firmă este distinct de salariul brut contractual și de suma netă primită de angajat.

Facilitatea fiscală se verifică pentru fiecare lună

Scutirea prevăzută de OUG nr. 89/2025 privește veniturile obținute în baza unui contract individual de muncă. Pentru aplicarea ei, verificarea trebuie să acopere cumulativ următoarele condiții:

Salariatul lucrează cu normă întreagă, iar contractul pentru care se aplică facilitatea corespunde locului unde are funcția de bază.

Salariul de bază înscris în contract este egal cu minimul brut legal al lunii pentru care se acordă venitul. La această verificare nu se adaugă sporurile sau alte adaosuri.

Venitul brut salarial și cel asimilat salariului, obținut în aceeași lună prin același contract, nu depășește plafonul de 4.300 lei pentru primul semestru din 2026, respectiv 4.600 lei pentru al doilea semestru. Ambele limite sunt inclusive.

Pentru verificarea plafonului de venit se exclud tichetele de masă, voucherele de vacanță și indemnizația de hrană acordate în condițiile legii. Verificarea salariului de bază contractual și cea a venitului brut realizat sunt două cerințe distincte ale facilității.

Suma exceptată de la taxe se reduce pentru fracțiuni de lună

Facilitatea lunară se ajustează în funcție de perioada pentru care sunt îndeplinite condițiile. Ordonanța prevede diminuarea sumei în raport cu:

Partea din lună în care salariul de bază sau solda, potrivit contractului ori raportului de serviciu, se menține la minimul brut legal.

Data angajării unei persoane noi cu salariul sau solda la nivelul minim.

Fracțiunea de lună pentru care sunt stabilite veniturile salariale ori cele asimilate acestora.

Data încetării contractului de muncă sau a raportului de serviciu.

Pentru o lună în care începe sau încetează raportul de muncă, valoarea integrală a facilității nu se preia automat în calculul salarial. Se aplică diminuarea corespunzătoare perioadei respective.

Pragul contractual nu include sporurile

Potrivit StartupCafe, Hotărârea Guvernului (HG) nr. 146/2026 a fost publicată în Monitorul Oficial vineri, 13 martie 2026. Actul stabilește, cu aplicare din iulie, un minim salarial exprimat în bani, separat de sporuri și de celelalte adaosuri, inclusiv pentru firmele private și ceilalți angajatori din România.

Programului normal, de 166,667 ore lunar în medie, îi corespunde un tarif de 25,949 lei pentru fiecare oră. Acestea sunt reperele hotărârii pentru timpul de lucru și remunerația orară.

La data comunicatului din 12 martie 2026, ministerul indica 831.382 de salariați remunerați cu minimul brut. Numărul estimat al beneficiarilor majorării era de 1.759.027 de salariați.

„Am luptat pentru creșterea salariului minim pentru că știu că, pentru sute de mii de români, acesta nu este doar un indicator economic, ci venitul de care depinde viața de zi cu zi. Vorbim despre oameni care muncesc cinstit și care merită să trăiască cu demnitate din munca lor. Majorarea salariului minim înseamnă mai multă siguranță, o putere de cumpărare mai mare și o barieră împotriva abuzurilor și a muncii la negru. Am susținut această măsură pentru că eu cred că munca trebuie respectată, nu exploatată. Iar rolul nostru este să fim de partea celor care muncesc, să le oferim protecție și șansa la un trai mai bun”, a declarat Petre-Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale la acel moment, în comunicatul Ministerului Muncii.

Inflația rămâne un reper pentru puterea de cumpărare

Potrivit Digi Economic, Banca Națională a României (BNR) a consemnat o inflație anuală de 6,17% în august 2026, după 10,42% în iunie. Reducerea a venit pe fondul epuizării efectelor directe produse de eliminarea plafonării energiei electrice și de creșterile din anul anterior ale taxei pe valoarea adăugată și accizelor.

Rata anuală a indicatorului CORE2 ajustat a scăzut de la 8,3% în iunie 2026 la 6,2% în august. Scăderea a venit pe fondul încetinirii scumpirii alimentelor procesate și al unui ritm mai redus de creștere a prețurilor bunurilor nealimentare și serviciilor.

Evaluarea pentru lunile următoare diferă însă de evoluția din vară: „În ceea ce privește evoluțiile macroeconomice viitoare, membrii Consiliului au arătat că, potrivit noilor date și analize, rata anuală a inflației se va plasa pe o traiectorie ascendentă până la finele anului curent, implicit peste valorile din prognoza pe termen mediu din luna august 2026, care anticipa situarea acesteia la 6,1% în decembrie 2026 și descreșterea ei ulterioară până la 2,8% în iunie 2028”, se arată în minuta ședinței de politică monetară a Consiliului de administrație al BNR.

Instituția leagă deteriorarea perspectivei apropiate de scumpirea combustibililor, energiei și materiilor prime, inclusiv a celor agroalimentare. Printre factorii menționați se află conflictul din Orientul Mijlociu, seceta severă din 2026 și evoluția cursului leului.

În ședința din 8 octombrie 2026, Consiliul a păstrat în unanimitate dobânda de politică monetară la 6,50% pe an. Dobânda facilității de creditare Lombard a rămas la 7,50%, iar cea pentru facilitatea de depozit la 5,50%. Au fost menținute și ratele rezervelor minime obligatorii aferente pasivelor bancare în lei și valută.

Consiliul a apreciat că riscurile inflaționiste sunt orientate în sus pe termen scurt, în special din cauza incertitudinilor privind petrolul și alte materii prime. Efectele pot ajunge pe piața internă inclusiv prin prețurile bunurilor intermediare și finale importate.