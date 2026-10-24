Guverne și organizații din întreaga lume au început pe 21 octombrie 2026 intervenții urgente pentru remedierea unei vulnerabilități PHP care poate permite accesul atacatorilor la date și preluarea controlului asupra site-urilor. Problema a fost descoperită în august 2026 cu ajutorul unui model OpenAI și afectează infrastructura unui limbaj utilizat de aproximativ 70% dintre site-uri.

Breșa permite atacarea serverului care găzduiește site-ul

PHP este un limbaj de programare folosit pe servere pentru funcțiile interactive ale paginilor web. Când un vizitator introduce informații, apasă un buton sau accesează un link, programele scrise în PHP procesează cererea și generează conținutul afișat de browser.

Funcționarea sa are două componente: nucleul, care include motorul de execuție și bibliotecile de funcții, și scripturile, adică programele scrise pentru fiecare site. Vulnerabilitatea se află în prima componentă și în bibliotecile utilizate de aceasta, nu într-o eroare de programare a unui anumit site. Sistemele PHP rămase fără corecție sunt astfel vulnerabile.

Codul care exploatează problema poartă numele PHP2Shell. El poate permite executarea unor comenzi neautorizate pe calculatorul care găzduiește site-ul. Accesul de tip shell înseamnă control prin linia de comandă: atacatorul ocolește interfața paginii și poate introduce direct instrucțiuni, accesa datele și prelua controlul site-ului.

Identificarea țintelor poate fi automatizată. Fiind accesibile pe internet, site-urile construite cu PHP pot fi găsite cu instrumente care caută astfel de sisteme, după care atacatorii pot încerca folosirea codului de exploatare.

Informația a devenit publică înaintea corecțiilor

Un cercetător al firmei de securitate Calif a identificat vulnerabilitatea folosind un model avansat de inteligență artificială dezvoltat de OpenAI. Firma a notificat organizația nonprofit care administrează PHP, urmând procedura de divulgare coordonată: dezvoltatorii sunt informați înainte ca problema să fie făcută publică, pentru a putea pregăti remedierea.

Informația s-a scurs însă înainte de publicarea corecțiilor. Oficialii Amazon Web Services au semnalat că atacatorii au început ulterior tentative de exploatare pe scară largă. Agenții de securitate cibernetică și furnizori de software au emis avertizări urgente.

Defectul exista în nucleul PHP de peste un deceniu. Descoperirea lui arată utilitatea analizei automate în verificarea codului: modelele pot examina milioane de linii în câteva secunde și pot identifica probleme subtile de gestionare a memoriei, dificil de observat prin verificări manuale. Analiza unor baze extinse de cod poate dura ore sau zile, în locul muncii îndelungate a unor echipe de specialiști.

Aceleași capacități pot fi folosite și de atacatori pentru a găsi vulnerabilități, a căuta ținte și a automatiza construirea instrumentelor de exploatare. Pentru echipele de securitate, inteligența artificială poate sprijini atât detectarea și raportarea responsabilă a problemelor, cât și pregătirea corecțiilor.

Actualizarea trebuie verificată la server sau la furnizorul de găzduire

PHP rulează pe serverul de la distanță, nu pe calculatorul persoanei care vizitează pagina. Verificările necesare diferă în funcție de rol:

Administratorii de site-uri, bloguri și servere trebuie să verifice imediat în panoul de administrare dacă PHP a fost actualizat la cea mai recentă versiune corectată.

Organizațiile care folosesc găzduire externă trebuie să confirme cu furnizorul instalarea corecțiilor. Verificarea privește inclusiv site-uri mici construite cu sisteme de administrare a conținutului precum WordPress.

Persoanele care doar accesează site-uri nu trebuie să descarce o corecție PHP sau să repare propriul calculator pentru această vulnerabilitate.

Instituțiile publice, universitățile, spitalele și companiile folosesc sisteme bazate pe PHP. Pentru organizațiile care amână actualizarea, consecințele posibile sunt expunerea datelor sensibile, perturbarea operațiunilor și obținerea de către atacatori a unui punct de acces către rețele informatice mai mari.