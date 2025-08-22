Într-o veste surprinzătoare, frații Andrew și Tristan Tate, personalități controversate pe internet, au început construcția unui complex subteran în București, în valoare de 3,9 milioane de dolari. Informația a fost confirmată de contractorul lor, Ron Hubbard, un cunoscut constructor de buncăre, citat de publicația The Times. Se pare că cei doi influenceri, acuzați de viol și trafic de persoane atât în România, cât și în Regatul Unit, au comandat un buncăr cu zece dormitoare, dotat cu spații de locuit separate și o sală de recreere cu un stâlpnă pentru dansuri.

Deși frații Tate se confruntă cu acuzații grave, Hubbard a lăudat pe Tristan într-un interviu pentru The Times. În discutia despre Andrew, el a adăugat că acesta este „în lumea lui”. „El este OG [Original Gangster]. Nu poți vorbi cu OG”, a declarat antreprenorul din Texas.

Dar frații Tate nu sunt singurii clienți ai companiei lui Hubbard, Atlas Survival Shelters. Asemenea buncăre au devenit un nou tip de obiect de lux pentru miliardari și influenceri, continuând să atragă atenția și interesul acestora.

Andrew și Tristan Tate construiesc un adăpost secret în București

În ultimii ani, cererea pentru astfel de buncăre a crescut semnificativ, alimentată nu doar de pandemia globală, ci și de invazia Ucrainei de către Rusia și de atacurile din SUA împotriva Iranului. Ron Hubbard menționează că „știrile îi sperie pe oameni”. Astfel, din punctul său de vedere, „dacă Trump face pace cu Putin și Putin se aliniază, este rău pentru afacere, dar bun pentru lume.”

Atlas Survival Shelters produce acum aproximativ 300 de buncăre pe an în fabrica sa din Sulphur Springs, Texas, cea mai mare unitate dedicată adăposturilor nucleare de pe glob. Cu o echipă de 50 de angajați cu normă întreagă, Hubbard își desfășoară activitatea prin tăierea și sudarea structurilor de oțel modulare, echipându-le ulterior cu instalații de apă, electricitate, paturi, pardoseli și sisteme de aer condiționat.

Buncăre de Lux Pe Diverse Bugete

Prețurile buncărelor variază de la capsule de oțel de 20.000 de dolari la complexe personalizate din beton, care pot depăși 5 milioane de dolari. Hubbard este dispus să vorbească despre anumiți clienți ale căror achiziții au devenit publice. Într-un caz notabil, în 2023, a proiectat un buncăr de 186 de metri pătrați pentru Mark Zuckerberg, în valoare de 270 de milioane de dolari, pe proprietatea sa din Hawaii.

Acest exemplu ilustrează trendul recent din rândul persoanelor cu resurse financiare mari, care aleg să investească în astfel de adăposturi. O cercetare realizată în 2023 a estimat că americanii au cheltuit 11 miliarde de dolari pe pregătiri pentru apocalipsă într-un singur an, iar aproape unu din trei respondenți a raportat că și-a conceput un plan apocaliptic.

Pe fondul acestor tendințe, buncărele au devenit mai mult decât simple refugii – ele reprezintă o investiție în viitor și un simbol al statutului social. Cererea pentru acest tip de adăposturi reflectă o anxietate colectivă față de problemele geopolitice și de sănătate publică care amenință stabilitatea globală.

Impactul Social al Buncărelor

Trebuie menționat și impactul social pe care un astfel de complex subteran l-ar putea avea asupra comunității din București. Proiecte de o asemenea anvergură aduc cu sine nu doar beneficii economice pentru constructori și furnizori, ci și un val de controverse și critici. În contextul acuzațiilor grave care îi înconjoară pe frații Tate, construcția unui buncăr personal ridică întrebări etice și morale despre motivul pentru care aceștia aleg să investească în siguranța personală în loc să contribuie la soluționarea problemelor sociale cu care se confruntă societatea românească.

Cei mai mulți critici sugerează că o astfel de investiție într-un buncăr de lux este un exemplu de egoism și delăsare din partea celor care au avut parte de privilegii și au beneficiat de posibilele avantaje ale unei societăți protejate de legi. În același timp, există și susținători care consideră că fiecare individ are dreptul să investească în siguranța sa, indiferent de circumstanțele în care se află.

Cât de Ușor este să Accesezi un Buncăr?

Întrebarea care persistă în rândul populației este: cât de accesibile sunt buncărele în general? Cu standarde atât de variate de preț și dotări pentru adăposturi, este evident că ele nu sunt la îndemâna oricui. Majoritatea buncărelor sunt concepute pentru cei privilegiați și nu reprezintă o opțiune viabilă pentru masele care se confruntă cu provocări financiare zilnice.

De exemplu, o capsulă de oțel de 20.000 de dolari poate fi considerată încă o investiție semnificativă pentru mulți oameni. Astfel, segmentul de piață pentru buncăre este în principal alcătuit din clienți cu resurse financiare mari, care sunt dispuși să își asigure viitorul de amenințări percepute. Acest lucru evidențiază o profundă diviziune economică și socială, care continuă să se extindă pe măsură ce mai multe persoane se simt nesigure în fața instabilității globale.

Reacții și Feedback din Comunitate

Comunitatea din București a început să reacționeze la această veste, unii exprimându-și indignarea față de alegerea fraților Tate de a-și construi un astfel de complex, în ciuda acuzațiilor grave la adresa lor. Alții, însă, văd aceasta ca pe o oportunitate de a atrage atenția asupra problemelor de securitate personală și amenințărilor la adresa vieții private, făcând apel la o discuție publică mai amplă despre subiecte precum justiția socială și responsabilitatea personală.

Această situație scoate în evidență o realitate mai mare: cum se pregătesc oamenii în fața incertitudinilor globale. De la buncăre de lux până la mini adăposturi, pregătirile pentru un viitor incert reflectă o schimbare profundă în modul în care societatea percepe amenințările și riscurile.

În concluzie, investiția fraților Tate într-un buncăr de milioane de dolari în București nu este doar o afacere personală, ci un simptom al unei societăți în continuă schimbare, care caută siguranță în cele mai neașteptate locuri. Aceasta va continua să fie un subiect de dezbatere și polemică în rândul românilor și nu numai.