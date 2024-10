Începând cu 27 octombrie 2024, transportul feroviar de pasageri operat de CFR Călători va face trecerea la ora Europei de Est, cunoscută și sub denumirea de „ora de iarnă”.

CFR Călători, anunț pentru pasageri. Mersul trenurilor, afectat de ora de iarnă

Conform anunțului oficial, această schimbare implică ajustarea orei 4 AM la ora 3 AM în noaptea de 26 spre 27 octombrie. Această modificare nu va afecta mersul trenurilor, programul acestora rămânând neschimbat. Astfel, toate trenurile care au programată plecarea după ora 4 AM vor funcționa conform orarului stabilit în Mersul Trenurilor, dar respectând noua oră.

Pentru călători, această schimbare este importantă deoarece ora de iarnă are un impact direct asupra întregii rețele de transport feroviar, dar CFR Călători asigură că nu vor exista întârzieri sau schimbări semnificative în program. Sistemul de transport feroviar se va adapta rapid la noua oră, iar călătorii pot obține informații actualizate în timp real prin aplicațiile și platformele oficiale oferite de CFR.

Trenurile vor staționa

Un aspect important menționat de CFR Călători este faptul că trenurile aflate în circulație în momentul trecerii la ora de iarnă vor staționa în gările stabilite conform itinerariului până la ajustarea orei. Astfel, trenurile care vor fi în mișcare la ora 4 AM, ora oficială de vară, vor opri în gările planificate, urmând să își reia călătoria după ce noua oră, 3 AM, va fi intrat în vigoare. Trenurile care au de parcurs doar distanțe scurte până la destinație își vor continua călătoria fără întreruperi majore.

Această procedură a fost adoptată pentru a asigura coerența mersului trenurilor și pentru a evita orice confuzii sau întârzieri cauzate de schimbarea orei. Prin această măsură, CFR Călători urmărește să minimizeze disconfortul pentru pasageri și să asigure o experiență de călătorie cât mai eficientă și predictibilă.

Informații în timp real, disponibile online

Călătorii care doresc să afle detalii suplimentare despre mersul trenurilor pot accesa o serie de platforme și aplicații digitale puse la dispoziție de CFR Călători. Pe site-ul oficial al companiei, www.cfrcalatori.ro, sunt disponibile informații actualizate în timp real despre circulația trenurilor, inclusiv orele de plecare și sosire, precum și eventualele întârzieri. De asemenea, aplicația „TRENUL MEU” oferă posibilitatea de a introduce numărul trenului pentru a obține detalii precise despre starea călătoriei și minutele de staționare în gările următoare.

Pentru cei interesați, există și opțiunea de a urmări camerele web amplasate în principalele gări din țară, cum ar fi București Nord, Aeroport Henri Coandă, Cluj-Napoca și Constanța, care afișează în timp real activitatea feroviară. În plus, informații suplimentare despre mersul trenurilor pot fi obținute apelând numărul de telefon INFO CFR, care oferă detalii despre traficul intern.

Aceste soluții digitale permit călătorilor să fie la curent cu orice schimbare apărută în programul trenurilor și să planifice călătoriile în mod corespunzător, mai ales în contextul trecerii la ora de iarnă.