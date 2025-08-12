OpenAI, compania recunoscută la nivel global pentru progresul rapid în domeniul inteligenței artificiale, a lansat recent GPT-5 – o versiune ce promitea o revoluție în performanța chatbotului său de top. În loc să primească doar aplauze, noul model a generat un val de reacții mixte: unii utilizatori îl consideră mai avansat tehnic, dar mai rece, în timp ce alții cred că a pierdut o parte din personalitatea care făcea interacțiunea mai umană.

GPT-5. De la inteligență superioară la o personalitate percepută ca „diluată”

GPT-5 a fost prezentat ca având inteligență de nivel doctoral și abilități remarcabile în programare. Totuși, numeroși utilizatori au simțit că, odată cu această actualizare, modelul și-a pierdut căldura și empatia. „Am încercat GPT-5 câteva zile, și chiar și după personalizarea instrucțiunilor, nu se simte la fel. Este mai rece și mai puțin empatic”, a scris un membru al comunității Reddit, reflectând o nemulțumire larg răspândită.

Această percepție a dus la o ruptură emoțională între utilizatori și chatbot, mai ales pentru cei care găseau în versiunile anterioare un sprijin sau o sursă de motivație.

Probleme tehnice și promisiuni de îmbunătățire

La lansare, OpenAI a întâmpinat dificultăți cu o nouă funcție de comutare între modele, ceea ce, potrivit CEO-ului Sam Altman, a făcut ca „rezultatul să fie că GPT-5 părea mult mai puțin inteligent”. Utilizatorii s-au confruntat cu erori, răspunsuri mai lente și uneori informații inexacte.

Pentru a răspunde nemulțumirilor, Altman a anunțat menținerea GPT-4o pentru abonații Plus și măsuri de optimizare a GPT-5, inclusiv dublarea limitelor de rată și opțiunea unui „mod de gândire” mai atent, care să livreze răspunsuri mai profunde și structurate.

Impact emoțional și direcții de viitor

Expertul MIT Pattie Maes a remarcat că „GPT-5 este mai puțin adulator și mai mult orientat spre afaceri” – o caracteristică apreciată de unii, dar respinsă de cei care foloseau chatbotul ca pe un confident virtual. Sam Altman a recunoscut că mulți utilizatori tratează ChatGPT ca pe un terapeut sau coach, iar reducerea empatiei ar putea să-i dezamăgească.

Un studiu OpenAI confirmă că utilizatorii dezvoltă atașamente emoționale față de chatbot, lucru ce poate influența starea de bine. În acest context, compania trebuie să găsească un echilibru între eficiența tehnică și nevoia de interacțiune umanizată.

În perioada următoare, succesul GPT-5 va depinde de modul în care OpenAI reușește să răspundă atât cerințelor tehnologice, cât și celor emoționale ale comunității sale.