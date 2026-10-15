Prin decizia nr. 211/2026, Consiliul Concurenței a dat undă verde preluării integrale a NIS Petrol SRL, firma care administrează rețeaua de benzinării Gazprom. Tranzacția îi implică pe antreprenorii români Iulian Stanciu, fost șef eMAG, și Adrian Crețoiu, deținătorul First All Energy Europe, companie de consultanță în afaceri și management.

Cumpărătorul este Argenta, iar contractul încheiat cu vânzătorul NIS a.d. Novi Sad din Serbia prevede transferul a 100% din drepturile de vot și din capitalul social al NIS Petrol, potrivit Agerpres.

Participațiile celor doi antreprenori în Argenta sunt de 40% pentru Stanciu și 60% pentru Crețoiu. Compania este controlată în comun de aceștia.

În privința controlului asupra firmei cumpărate, Consiliul Concurenței precizează în decizie: „’Ca urmare a acestor tranzacții, domnii Iulian Stanciu și Adrian Crețoiu urmează să dobândească controlul în comun, indirect, asupra NIS Petrol”.

Argenta cumpără o companie deținută integral de grupul sârb

Firma cumpărătoare desfășoară activități în următoarele domenii:

Fabricarea de construcții metalice și de părți componente ale structurilor metalice.

Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide.

Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești.

NIS Petrol are ca activitate principală comerțul cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule. Proprietarul său, NIS a.d. Novi Sad, este listat la Bursa de Valori din Belgrad, Serbia.

La 31 decembrie 2025, structura capitalului companiei sârbe era următoarea:

PJSC Gazprom Neft deținea 44,85%.

Republica Sârbă avea o participație de 29,87%.

Restul capitalului aparținea JSC Intelligence.

Autoritatea a analizat legăturile dintre activitățile companiilor

Formularul simplificat de notificare a tranzacției a fost înaintat autorității la 4 mai 2026. Notificarea a devenit efectivă la 12 august 2026, când Consiliul Concurenței a primit toate informațiile exacte și complete.

Analiza nu a identificat suprapuneri orizontale, adică activități ale părților pe aceeași piață. Autoritatea consideră însă că tranzacția poate reprezenta o integrare verticală: cumpărătorii activează în amonte, ca prestatori de servicii, iar compania cumpărată operează în aval, pe piața dezvoltării, producției și comercializării de țiței brut.

Temeiul juridic al autorizării este prezentat de Consiliul Concurenței în decizia nr. 211/2026: „În conformitate cu dispozițiile art. 47 alin. (2) lit. a) din Legea concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se emite prezenta decizie de neobiecțiune privind operațiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin dobândirea controlului în comun, indirect, de către domnii Iulian Stanciu și Adrian Crețoiu, asupra NIS Petrol SRL (firma care administrează rețeaua de benzinării – n. r.). Se constată că, deși operațiunea notificată cade sub incidența Legii concurenței nr. 21/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea acesteia cu un mediu concurențial normal”.

Evaluarea cotelor de piață și a efectelor operațiunii este explicată de Plenul Consiliului Concurenței în aceeași decizie: „Potrivit informațiilor furnizate de părțile notificatoare, cotele de piață deținute de părțile implicate pe fiecare dintre piețele pe care activează se situează sub pragul de 30% prevăzut de Regulamentul privind concentrările economice. Astfel, rezultă că tranzacția nu generează piețe afectate. Prin urmare, operațiunea propusă nu ridică obstacole semnificative în calea concurenței efective pe piața românească sau pe o parte substanțială a acesteia, în special prin crearea sau consolidarea unei poziții dominante pe teritoriul României, în sensul art. 11 din Legea Concurenței. În aceste condiții, deși operațiunea de concentrare economică notificată cade sub incidența Legii concurenței, nu prezintă îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurențial normal”.

Cei doi antreprenori au la dispoziție 30 de zile pentru a achita taxa aferentă autorizării concentrării economice. Valoarea ei se stabilește pe baza cifrei de afaceri comunicate de părțile care au notificat tranzacția.