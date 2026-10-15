Ratele lunare calculate la indicii din 15 octombrie 2026 sunt cu 27-102 lei mai mici decât cele calculate la indicii de acum un an, în patru exemple de credite cu aceeași marjă bancară. Comparația privește credite noi și vechi, cu sume și durate diferite, fără comisioane, asigurări sau alte costuri contractuale.

ROBOR azi

La 15 octombrie 2026, dobânzile interbancare de referință publicate de Banca Națională a României (BNR) au următoarele valori. Variațiile sunt exprimate în puncte procentuale față de ședința din 14 octombrie:

ROBOR la 3 luni: 6,08% pe an, în scădere cu 0,01 puncte procentuale.

ROBOR la 6 luni: 6,14% pe an, fără modificare, respectiv 0,00 puncte procentuale.

ROBOR la 12 luni: 6,19% pe an, în scădere cu 0,01 puncte procentuale.

ROBOR la 1 lună: 6,03% pe an, fără modificare, respectiv 0,00 puncte procentuale.

Acestea sunt valorile zilnice stabilite pentru cele patru scadențe, numite fixinguri. Datele sunt actualizate la 15 octombrie 2026.

IRCC, indicele din contractele noi

Indicele de referință pentru creditele consumatorilor (IRCC) aplicabil între 1 octombrie și 31 decembrie 2026 este de 5,57% pe an. Calculat pentru trimestrul 2 din 2026, acesta este cu 0,01 puncte procentuale peste nivelul precedent, de 5,56%, aferent trimestrului 1 din 2026 și aplicat între 1 iulie și 30 septembrie.

Cel mai recent indice zilnic publicat este cel din 14 octombrie 2026: 5,75%, cu 0,01 puncte procentuale peste valoarea de 5,74% din 13 octombrie. Indicele zilnic și cel trimestrial au utilizări diferite: în contracte intră valoarea trimestrială.

Seria zilnică din octombrie a început cu 5,99% în ziua de 1. Au urmat 6,18% pe 2 octombrie, în creștere cu 0,19 puncte procentuale; 6,11% pe 5 octombrie, în scădere cu 0,07 puncte; și 5,94% pe 6 octombrie, în scădere cu 0,17 puncte.

Pe 7 octombrie, indicele a coborât la 5,83%, cu 0,11 puncte procentuale, iar pe 8 octombrie la 5,77%, cu încă 0,06 puncte. A rămas neschimbat pe 9 octombrie, a urcat cu 0,02 puncte la 5,79% pe 12 octombrie, apoi a scăzut cu 0,05 puncte în ședința următoare. Intervalul ultimelor zece ședințe publicate este de 5,74%-6,18%.

Cât înseamnă la rată

Exemplele de rate lunare sunt preluate de pe Financiarul.ro și folosesc aceeași marjă bancară de 2 puncte procentuale. Pentru comparația anuală se păstrează aceeași sumă, aceeași durată și aceeași marjă, schimbându-se indicele de referință:

Credit nou de 300.000 de lei pe 30 de ani: IRCC plus marja înseamnă o dobândă anuală de 7,57%. Rata este de 2.112 lei, față de 2.214 lei la indicele de acum un an. Reducerea calculată este de 102 lei pe lună și 1.222 lei pe an. Dobânda totală din simularea pe întreaga perioadă este de 460.335 lei.

Credit nou de 150.000 de lei pe 25 de ani: la aceeași dobândă anuală de 7,57%, rata este de 1.115 lei, față de 1.164 lei. Diferențele calculate sunt de 48 lei pe lună și 580 lei pe an. Dobânda totală din simulare este de 184.598 lei.

Credit vechi, acordat înainte de mai 2019, de 200.000 de lei, cu 20 de ani rămași: ROBOR la 3 luni plus marja înseamnă 8,08% pe an. Rata rezultată este de 1.683 lei, față de 1.731 lei la indicele de acum un an, cu o reducere calculată de 48 lei lunar și 573 lei anual. Dobânda totală din simulare este de 203.884 lei.

Credit vechi de 100.000 de lei, cu 15 ani rămași: ROBOR la 6 luni plus marja înseamnă 8,14% pe an. Rata este de 964 lei, comparativ cu 991 lei, iar reducerea calculată este de 27 lei lunar și 329 lei anual. Dobânda totală din simulare este de 73.475 lei.

Contractele reale au propriile marje, comisioane și asigurări. Sumele totale ale dobânzii sunt rezultate ale simulărilor la dobânzile folosite în calcul, nu prognoze pentru evoluția indicilor pe durata creditelor.

Cum a evoluat în ultimele 12 luni

Seria zilnică ROBOR la 3 luni acoperă 251 de ședințe, între 15 octombrie 2025 și 15 octombrie 2026. Minimul perioadei a fost de 5,74%, pe 27 februarie 2026. Maximul, de 6,46%, a fost înregistrat la începutul intervalului, cu un an în urmă; față de acesta, nivelul actual este mai mic cu 0,38 puncte procentuale.

La 17 iulie și la 15 septembrie 2026, reperele de acum 90 și 30 de zile, ROBOR la 3 luni era de 5,84%. Valoarea actuală este cu 0,24 puncte procentuale mai mare decât ambele. Față de 8 octombrie, când indicele era de 6,10%, scăderea este de 0,02 puncte procentuale.

Pentru ROBOR la 6 luni, comparația anuală pornește de la 6,61%, maximul perioadei, din 15 octombrie 2025: scăderea este de 0,47 puncte procentuale. Minimul a fost de 5,78%, pe 2 martie 2026. Indicele era de 5,93% pe 17 iulie și de 5,92% pe 15 septembrie, sub nivelul actual cu 0,21, respectiv 0,22 puncte procentuale. Pe 8 octombrie era de 6,16%, cu 0,02 puncte peste valoarea actuală.

ROBOR la 12 luni avea 6,81% pe 15 octombrie 2025, tot atunci fiind atins maximul anual. Reducerea față de acel reper este de 0,62 puncte procentuale. Minimul a fost de 5,92%, pe 2 martie 2026. Valorile din 17 iulie și 15 septembrie, ambele de 5,98%, sunt cu 0,21 puncte sub cea actuală. Față de 6,21% pe 8 octombrie, scăderea este de 0,02 puncte.

La scadența de o lună, indicele actual este cu 0,03 puncte procentuale peste cele 6,00% din 15 octombrie 2025. Minimul ultimelor 12 luni a fost de 5,64%, pe 2 martie 2026, iar maximul de 6,08%, pe 5 octombrie. Pe 17 iulie și 15 septembrie, valoarea era de 5,74%, cu 0,29 puncte sub nivelul actual. Față de 6,06% pe 8 octombrie, indicele a coborât cu 0,03 puncte.

Istoricul trimestrial al IRCC începe, în această comparație, cu 5,66% pentru trimestrul 3 din 2024, aplicat între 1 ianuarie și 31 martie 2025. Pentru trimestrul 4 din 2024, indicele a coborât cu 0,11 puncte procentuale, la 5,55%, nivel aplicat între 1 aprilie și 30 iunie 2025.

Valoarea aferentă trimestrului 1 din 2025 a rămas la 5,55% și s-a aplicat între 1 iulie și 30 septembrie 2025. Pentru trimestrul 2, indicele a urcat cu 0,51 puncte, la 6,06%, folosit între 1 octombrie și 31 decembrie 2025 și în comparațiile anuale ale creditelor noi.

Au urmat 5,68% pentru trimestrul 3 din 2025, în scădere cu 0,38 puncte, aplicat între 1 ianuarie și 31 martie 2026, și 5,58% pentru trimestrul 4 din 2025, în scădere cu 0,10 puncte, aplicat între 1 aprilie și 30 iunie 2026. Următoarea ajustare, pentru trimestrul 1 din 2026, a fost o reducere de 0,02 puncte procentuale.

Cine plătește după care indice

Creditele în lei acordate înainte de mai 2019 au, în general, dobânda legată de ROBOR la 3 sau 6 luni, la care se adaugă marja băncii. Creditele noi în lei cu dobândă variabilă folosesc IRCC plus marja contractuală.

IRCC a fost introdus prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2019 pentru creditele în lei cu dobândă variabilă acordate consumatorilor din mai 2019. Marja este fixă în contract și diferă între bănci. Indicele și marja prevăzute în contract sunt, astfel, reperele pentru identificarea dobânzii aplicabile fiecărui împrumut.

Metoda

ROBOR reprezintă rata medie a dobânzii la care băncile din România se împrumută între ele în lei. Reuters o calculează în fiecare zi lucrătoare, la ora 11:00, pe baza cotațiilor băncilor participante. BNR publică valorile pentru scadențe de la o zi la 12 luni.

IRCC zilnic este media dobânzilor tranzacțiilor interbancare, ponderată cu volumele acestora. Valoarea trimestrială este media aritmetică a indicilor zilnici din trimestrul de referință și se aplică din prima zi a celui de-al doilea trimestru următor.

Ratele lunare din exemple sunt calculate prin formula anuității, adică a ratelor egale. Comparația pentru creditele vechi folosește fixingul ROBOR de acum 365 de zile. Comisioanele, asigurările și celelalte costuri prevăzute în contract se adaugă în practică sumelor rezultate din această formulă.

Datele complete și actualizate: Dobânzile azi.