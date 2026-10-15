Ministerul Finanțelor a decis joi, 15 octombrie 2026, să prelungească reducerea temporară cu 25% a accizei pentru motorina standard în perioada 16-31 octombrie 2026, după reevaluarea bilunară prevăzută de Legea nr. 162/2026.

Reducerea înseamnă o diminuare a accizei cu 701,07 lei/1.000 litri, respectiv 829,69 lei/tonă, potrivit comunicatului Ministerului Finanțelor transmis prin, potrivit Agerpres. Facilitatea continuă intervenția aplicată în perioada anterioară, pe fondul presiunilor de pe piața carburanților.

Pentru motorina standard comercializată pe piața internă, nivelul efectiv al acestei taxe rămâne la 2.103,22 lei/1.000 litri, respectiv 2.489,05 lei/tonă, pe durata intervalului anunțat.

Indicatorii pentru cotații și prețurile la pompă au evoluții diferite

Pentru a doua jumătate a lunii, analiza Ministerului Finanțelor arată o creștere de 47,78% a cotațiilor Platts pentru motorină (VPM). Prețul mediu la pompă al motorinei standard a crescut cu 35,60% (VM).

Acești doi indicatori, privind cotațiile internaționale și prețurile plătite la benzinării, au fundamentat menținerea facilității în baza mecanismului legal.

Motorina standard avea un preț mediu de 10,90 lei pe litru

La 15 octombrie, datele Pretcarburant.ro prezentate de AgroIntel indicau următoarele niveluri la pompă:

Motorina standard avea un preț mediu de 10,90 lei/litru.

În Botoșani, prețul motorinei era cel mai mic dintre județe, de 10,88 lei/litru, iar în județul Timiș era cel mai mare, de 10,91 lei/litru.

Benzina 95 avea un preț mediu de 10,14 lei/litru, cu minimum în județul Gorj, de 10,12 lei/litru, și maximum în județul Mureș, de 10,15 lei/litru.

Media pentru motorina standard se baza pe prețurile raportate între 6 și 15 octombrie de 1.371 de benzinării Petrom, OMV, Rompetrol, MOL, Lukoil, Socar și Gazprom.

Despre obiectivul intervenției și funcționarea mecanismului, Ministerul Finanțelor a precizat în comunicatul transmis joi: „Intervenția urmărește limitarea efectului de propagare în lanț al costurilor cu carburanții, în special în transport și logistică, cu impact asupra costurilor din economie și asupra prețurilor bunurilor de consum. Mecanismul instituit prin Legea nr.162/2026 funcționează dinamic, prin reevaluarea indicatorilor de piață la fiecare două săptămâni. Ministerul Finanțelor va continua să monitorizeze evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă”.