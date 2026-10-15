Alături de colegii mei din Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară, am primit astăzi, la sediul ASF, vizita Excelenței Sale Darryl Nirenberg, ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România. În centrul discuțiilor s-au aflat cooperarea cu instituțiile americane și dialogul cu mediul de afaceri, precum și contribuția acestor relații la consolidarea unui sector financiar competitiv, capabil să atragă investiții și să susțină economia.

Am evidențiat cooperarea ASF cu Securities and Exchange Commission (SEC), precum și contactele cu Commodity Futures Trading Commission (CFTC), în vederea extinderii schimburilor de experiență și expertiză. Într-un mediu în care capitalul și riscurile circulă dincolo de granițe, comunicarea directă între autorități și accesul la bune practici internaționale contribuie la o supraveghere mai eficientă și la protejarea investitorilor.

O temă a dialogului a fost prevenirea și combaterea spălării banilor (AML), domeniu în care schimbul de informații și cooperarea între autorități sunt esențiale pentru protejarea integrității piețelor. Am abordat, totodată, reglementarea activelor digitale, subliniind importanța unui cadru care să susțină inovația, cu reguli clare privind transparența, conduita participanților și protecția investitorilor.

Am discutat, de asemenea, despre prezența grupurilor financiare americane în România și dialogul pe care îl avem cu Camera de Comerț Americană în România (AmCham Romania). Consultarea cu reprezentanții mediului de afaceri aduce perspectiva companiilor și a investitorilor în dezbaterea inițiativelor de reglementare și a direcțiilor de dezvoltare a pieței de capital. Este un dialog relevant pentru calitatea regulilor și pentru încrederea în piață.

În aceeași perspectivă, am evidențiat importanța încurajării unor noi listări și a extinderii accesului companiilor la finanțare prin bursă. O bază mai largă și mai diversificată de emitenți oferă investitorilor noi oportunități și poate întări capacitatea pieței românești de a mobiliza capital pentru dezvoltarea afacerilor.

Am subliniat deschiderea ASF pentru aprofundarea relațiilor cu partenerii americani și pentru identificarea unor noi domenii de colaborare. Urmărim ca aceste legături să susțină schimburi profesionale și inițiative de interes comun, cu beneficii pentru calitatea supravegherii și dezvoltarea piețelor financiare din România.