Plățile și veniturile exprimate în euro se convertesc la un curs de referință de 5,3370 lei pentru un euro pe 15 octombrie 2026. Echivalentele în lei pentru o rată, o chirie sau un salariu depășesc valorile din exemplele istorice din 14 septembrie 2026 și 14 octombrie 2025.

Cursul BNR de azi

Banca Națională a României (BNR) are pentru această dată următoarele referințe: 4,7571 lei pentru un dolar american, 6,3104 lei pentru o liră sterlină și 5,7356 lei pentru un franc elvețian.

Pentru 100 de forinți maghiari, cursul este de 1,4678 lei. Un zlot polonez are o referință de 1,2214 lei, iar un leu moldovenesc, de 0,2656 lei. Unitatea contează: cotația forintului se aplică la 100 de unități, nu la una.

La referința zilei, 100 de euro înseamnă 533,70 lei. Acesta este un calcul orientativ pentru schimbul efectiv, deoarece nu include marja și comisioanele intermediarului.

Cum a evoluat euro în ultimul an

Ultima cotație din seria zilnică a cursurilor BCE, publicată de Eurostat, este de 5,3442 lei pentru un euro, din 14 octombrie 2026. Creșterea față de ședința precedentă este de 0,0079 lei, respectiv 0,15%. Această serie servește comparațiilor istorice, separat de referința BNR folosită la conversiile zilei.

Comparațiile euro din aceeași serie zilnică a cursurilor BCE sunt:

La 7 zile: față de 5,3528 lei pentru un euro la 7 octombrie 2026, scăderea este de 0,0086 lei, respectiv 0,16%. Acea cotație reprezintă și maximul ultimelor 12 luni.

La 30 de zile: față de 5,2568 lei pentru un euro la 14 septembrie 2026, creșterea este de 0,0874 lei, respectiv 1,66%.

La 90 de zile: față de 5,2410 lei pentru un euro la 16 iulie 2026, creșterea este de 0,1032 lei, respectiv 1,97%.

La un an: față de 5,0903 lei pentru un euro la 14 octombrie 2025, creșterea este de 0,2539 lei, respectiv 4,99%.

Minimul euro din seria zilnică a cursurilor BCE a fost de 5,0823 lei la 23 octombrie 2025. Distanța dintre minim și maxim este de 0,2705 lei. Intervalul analizat este 14 octombrie 2025-14 octombrie 2026.

Mediile pentru un euro, calculate din seria zilnică a cursurilor BCE, au fost de 5,2372 lei în iulie 2026, pe 23 de cotații, de 5,2493 lei în august, pe 21 de cotații, și de 5,2633 lei în septembrie, pe 22 de cotații. Calculul include toate ședințele lunii, nu doar prima sau ultima zi.

Ce înseamnă în lei o rată, o chirie sau un salariu în euro

Exemplele folosesc referința BNR din 15 octombrie 2026 pentru suma actuală. Valorile istorice din 14 septembrie 2026 și 14 octombrie 2025 sunt calculate din seria zilnică a cursurilor BCE. Reperele de 30 de zile și de un an se raportează la ultima cotație a acestei serii, din 14 octombrie 2026, nu la data articolului.

O rată de 500 de euro ajunge la 2.669 lei. Pentru aceeași rată, valoarea la 14 septembrie 2026 era de 2.628 lei, cu o diferență calculată de 40 lei pe lună și 481 lei pe an. Față de echivalentul de 2.545 lei la 14 octombrie 2025, diferența este de 123 lei lunar și 1.480 lei anual.

O chirie de 400 de euro înseamnă 2.135 lei. Aceeași chirie reprezenta 2.103 lei la 14 septembrie 2026, diferența fiind de 32 lei lunar și 385 lei anual. Comparativ cu 2.036 lei la 14 octombrie 2025, diferența ajunge la 99 lei lunar și 1.184 lei anual.

Un salariu de 3.000 de euro are un echivalent de 16.011 lei. La 14 septembrie 2026, aceeași sumă reprezenta 15.770 lei, cu o diferență de 241 lei lunar și 2.887 lei anual. Față de echivalentul de 15.271 lei la 14 octombrie 2025, diferența este de 740 lei lunar și 8.881 lei anual.

Cumpărarea a 1.000 de euro înseamnă 5.337 lei la referința zilei. Aceeași sumă reprezenta 5.257 lei la 14 septembrie 2026 și 5.090 lei la 14 octombrie 2025: diferențe de 80 lei, respectiv 247 lei.

Un concediu de 1.500 de euro are un echivalent de 8.006 lei. Pentru același buget în euro, valorile istorice erau de 7.885 lei la 14 septembrie 2026 și 7.635 lei la 14 octombrie 2025, cu diferențe calculate de 120 lei, respectiv 370 lei.

Proiecțiile anuale pentru rată, chirie și salariu presupun păstrarea aceluiași curs timp de douăsprezece luni. Ele nu reprezintă o prognoză valutară.

Dolarul, lira și francul

În seria zilnică a cursurilor BCE, dolarul american are ultima cotație de 4,7737 lei, cu 0,0040 lei, respectiv 0,08%, peste ședința precedentă.

În aceeași serie zilnică a cursurilor BCE, un dolar valora 4,7891 lei la 7 octombrie 2026, 4,5509 lei la 14 septembrie 2026, 4,5705 lei la 16 iulie 2026 și 4,4060 lei la 14 octombrie 2025. Diferențele ultimei cotații sunt, în această ordine, -0,0154 lei (-0,32%), +0,2228 lei (+4,90%), +0,2032 lei (+4,45%) și +0,3677 lei (+8,35%).

Cotația dolarului din 7 octombrie este și maximul anual al seriei zilnice a cursurilor BCE. Minimul a fost de 4,2563 lei pentru un dolar la 28 ianuarie 2026, distanța dintre extreme fiind de 0,5328 lei.

Lira sterlină are ultima cotație de 6,3331 lei în seria zilnică a cursurilor BCE, în creștere zilnică de 0,0150 lei (+0,24%). Reperele aceleiași serii sunt 6,3238 lei la 7 octombrie 2026, 6,1413 lei la 14 septembrie 2026, 6,1751 lei la 16 iulie 2026 și 5,8429 lei la 14 octombrie 2025. Creșterile sunt, în ordine, 0,0093 lei (+0,15%), 0,1918 lei (+3,12%), 0,1580 lei (+2,56%) și 0,4902 lei (+8,39%).

Francul elvețian are ultima cotație de 5,7280 lei în seria zilnică a cursurilor BCE, cu o scădere zilnică de 0,0026 lei (-0,05%). În aceeași serie, reperele sunt 5,7501 lei la 7 octombrie 2026, 5,5740 lei la 14 septembrie 2026, 5,6659 lei la 16 iulie 2026 și 5,4758 lei la 14 octombrie 2025. Diferențele sunt, în ordine, -0,0221 lei (-0,38%), +0,1540 lei (+2,76%), +0,0621 lei (+1,10%) și +0,2522 lei (+4,61%).

La cursul BNR al zilei, 100 de dolari înseamnă 476 lei. Pentru aceeași sumă, echivalentele calculate din seria zilnică a cursurilor BCE erau 455 lei la 14 septembrie 2026 și 441 lei la 14 octombrie 2025: diferențe de 21 lei și 35 lei.

Pentru 100 de lire sterline, echivalentul actual este de 631 lei. Aceeași sumă reprezenta 614 lei la 14 septembrie 2026 și 584 lei la 14 octombrie 2025, în calculele bazate pe seria zilnică a cursurilor BCE, cu diferențe de 17 lei și 47 lei.

Pentru 100 de franci elvețieni, echivalentul actual ajunge la 574 lei. Valorile istorice pentru aceeași sumă, calculate din seria zilnică a cursurilor BCE, sunt 557 lei la 14 septembrie 2026 și 548 lei la 14 octombrie 2025; diferențele calculate sunt de 16 lei și 26 lei.

Raporturile dintre referințele BNR ale zilei dau 1,1219 dolari americani, 0,8457 lire sterline sau 0,9305 franci elvețieni pentru un euro. În sens invers, un dolar american înseamnă 0,8913 euro.

Zlotul, coroana cehă și leul moldovenesc

Pentru 100 de zloți polonezi, referința BNR indicată mai sus dă un echivalent de 122 lei. Aceeași sumă reprezenta 121 lei la 14 septembrie 2026 și 119 lei la 14 octombrie 2025, în calculele din seria zilnică a cursurilor BCE: diferențe de 1 leu și 3 lei.

O coroană cehă are un curs BNR de 0,2192 lei. Astfel, 100 de coroane cehe înseamnă 22 lei. În calculele din seria zilnică a cursurilor BCE, aceeași sumă reprezenta tot 22 lei la 14 septembrie 2026, cu o diferență de 0 lei, și 21 lei la 14 octombrie 2025, cu o diferență de 1 leu.

La referința BNR din 15 octombrie 2026, 100 de lei moldovenești înseamnă 27 lei.

Cum se citește cursul de referință

BNR stabilește referința în fiecare zi lucrătoare, pe baza cotațiilor pieței valutare interbancare. Publicarea se face în jurul orei 13:00, iar cursul este valabil pentru ziua bancară următoare. Este utilizat în contabilitate, la calculul taxelor, în declarații și în contracte.

Istoricul provine din seria zilnică a cursurilor BCE publicată de Eurostat, ert_bil_eur_d. Cursul în lei al unei valute se obține împărțind cursul leu/euro la cursul acelei valute față de euro, din aceeași zi. Referințele BNR și BCE sunt stabilite în momente diferite ale zilei și nu se substituie reciproc.

Echivalentele sunt calculate prin înmulțirea sumei în valută cu respectivul curs și rotunjite la leu. Diferențele sunt calculate înaintea rotunjirii, astfel că nu coincid întotdeauna cu scăderea sumelor întregi afișate.

Calculele nu includ taxe, comisioane bancare sau de schimb valutar și marjele băncilor, caselor de schimb ori aplicațiilor de plată. La ghișeu, cursul de cumpărare este mai mic decât referința, iar cel de vânzare este mai mare; diferența revine intermediarului.

Datele complete și actualizate: Curs valutar.