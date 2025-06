Cum să evitați comisioanele ascunse ale cardurilor de credit. În condițiile în care prețurile cresc constant, tot mai multe persoane caută modalități de a reduce cheltuielile. Una dintre cheltuielile adesea neobservate este reprezentată de comisioanele cardurilor de credit. Deși utilizarea unui card de credit poate părea o modalitate ușoară de a extinde puterea de cumpărare și de a construi un istoric de credit, este important să înțelegem că există multe capcane financiare asociate cu acestea.

Înțelegerea funcționării cardurilor de credit

Atunci când folosiți un card de credit, împrumutați bani de la emitentul cardului pentru a face cumpărături. Ideea este simplă: plătiți factura cardului de credit în fiecare lună, la termenul limită, și totul va fi bine. Dar, de multe ori, acest lucru nu este atât de simplu precum pare. Cheltuielile excesive pot duce la comisioane de depășire a limitei și transferurile de solduri pot implica taxe suplimentare.

Potrivit Biroului de Protecție Financiară a Consumatorilor (CFPB), între 2018 și 2020, americanii au plătit aproximativ 120 de miliarde de dolari anual în dobânzi și comisioane pentru cardurile de credit, ceea ce înseamnă cam 1.000 de dolari anual pentru fiecare gospodărie americană. Din fericire, multe dintre aceste comisioane pot fi evitate.

Tipuri comune de comisioane ale cardurilor de credit

Iată cele mai comune comisioane pentru cardurile de credit și cum funcționează acestea:

1. Comisionul anual

Comisionul anual este o taxă pe care compania de carduri de credit o poate percepe pentru a deține cardul. Deși poate apărea la orice tip de card, este mai frecventă în rândul cardurilor care oferă beneficii valoroase, cum ar fi recompense în numerar, puncte și alte avantaje. De exemplu, un raport CFPB a constatat că comisionul anual mediu a fost de 94 de dolari în 2020. Unele carduri pot avea comisioane anuale care ajung chiar în sute de dolari.

Un exemplu este Capital One Venture Rewards Credit Card, care are un comision anual de 95 de dolari, în comparație cu Capital One Venture X Rewards Credit Card, care percepe un comision anual de 395 de dolari. Deși ambele carduri oferă recompense similare, cardul Venture X vine cu beneficii suplimentare care pot justifica costul mai mare.

2. Comisionul de transfer de sold

Dacă doriți să profitați de o promoție oferită de un card de transfer de sold, este important să știți că va trebui să plătiți un comision pentru a efectua transferul. Acest comision variază de obicei între 3% și 5% din soldul transferat. De exemplu, cardul Wells Fargo Reflect® Card oferă 0% dobândă pe transferurile eligibile pentru o perioadă de 21 de luni, dar va percepe un comision de transfer de 5% sau un minim de 5 dolari.

3. Comisionul pentru retragerea de numerar

Retragerea de numerar de la un card de credit este o opțiune costisitoare pe care ar trebui să o evitați, atunci când este posibil. Aceasta vine cu comisioane suplimentare, inclusiv taxe de la ATM și comisioane de retragere de numerar percepute de emitentul cardului. Aceste comisioane pot varia de la 3% la 5%, plus dobânzi mai mari decât cele standard. Adică, un avans de numerar de 500 de dolari cu o comision de 5% va costa 25 de dolari în taxe.

4. Comisionul de întârziere

Dacă întârzieți la plata unei facturi, emitentul cardului de credit ar putea percepe un comision de întârziere. Nu toate cardurile, cum ar fi Citi Simplicity Card, taxează această sumă; unele emitente oferă o perioadă de grație sau pot renunța la comision pentru infractorii ocazionali. Conform reglementărilor CFPB, emitenții pot percepe până la 41 de dolari pentru un comision de întârziere.

5. Comisionul pentru plăți returnate

Dacă efectuați o plată pentru cardul de credit și nu aveți suficiente fonduri în contul dvs. bancar, este posibil să vi se perceapă un comision pentru plată returnată, ce poate ajunge până la 40 de dolari. Pentru a evita aceste comisioane, asigurați-vă că aveți suficiente fonduri disponibile înainte de a efectua plata.

Cum să evitați comisioanele ascunse

Deși nu toate comisioanele pot fi evitate, există modalități de a preveni plățile inutile.

Monitorizați cheltuielile

Cea mai simplă modalitate de a evita comisioanele suplimentare este să cheltuiți doar ceea ce puteți plăti confortabil în fiecare lună. Verificați periodic soldul contului pentru a ști cât ați cheltuit, astfel încât să nu întâmpinați surprize neplăcute când vine termenul de plată.

Configurați plăți automate și alerte de cheltuieli

Un alt mod eficient de a rămâne pe drumul cel bun este să setați plăți automate și alerte de cheltuieli. Acest lucru nu doar că vă ajută să evitați întârzierile și comisioanele aferente, dar vă permite să monitorizați activitatea lunară a cardului de credit pentru a vă asigura că nu depășiți limita.

Revizuirea acordului și condițiilor cardului de credit

Este important să revizuiți acordul și structura tarifelor cardului de credit. Deși este posibil să existe taxe pe care nu le puteți evita, o citire atentă a documentației vă va oferi informații esențiale despre cum pot fi gestionate cheltuielile.

Avantajele și dezavantajele comisioanelor

Un comision anual poate fi considerat o cheltuială suplimentară, dar în funcție de obiceiurile dvs. de cheltuieli, acesta ar putea fi și un economisitor de bani pe termen lung. Dacă nu utilizați cardul în mod regulat, costurile pot depăși orice benefit.

De exemplu, cardul AAdvantage® Aviator® Red World Elite Mastercard® are un comision anual de 99 de dolari, dar permite prima bagaj gratuit pe zborurile interne. Dacă călătoriți frecvent, acest lucru ar putea compensa rapid costul comisionului anual.

În cele din urmă, nu ezitați să contactați emitentul cardului dvs. pentru a discuta despre diverse taxe sau comisioane. În cazul în care ați făcut o eroare onestă, chiar și comisioanele pot fi negociate; nu veți ști niciodată dacă nu întrebați.

În concluzie, deși cardurile de credit pot oferi multe beneficii, este esențial să fiți conștienți de toate comisioanele care pot apărea. Prin urmarirea cheltuielilor și revizuirea regulată a termenilor acordului de credit, puteți maximiza beneficiile cardului de credit și evita taxele inutile care s-ar putea acumula în timp, afectând bugetul dvs. lunar.